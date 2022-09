Altusrieder Hütte in Ratholz feiert 50. Geburtstag

Urlaubspfarrer Daniel Göller bei der Festmesse © Sabine Verspohl-Nitsche

Immenstadt – Ihr 50-jähriges Bestehen feierte die Altusrieder Hütte in Ratholz mit einer festliche Bergmesse.

Zum 50-jährigen Bestehen der Altusrieder Hütte in Ratholz hat die Skiabteilung des TSV Altusried dort eine festliche Bergmesse gefeiert. Urlaubspfarrer Daniel Göller aus dem Bistum Fulda zelebrierte den Gottesdienst unter freiem Himmel, der musikalisch von der Kapelle „50m-Blech“ gestaltet wurde.

Pfarrer Göller ging in seiner Predigt auf den Besuch Jesu bei den Pharisäern ein. Er durchbreche in dieser Bibelstelle den Kreislauf der Berechnung und bitte die Menschen darum, selbstlos zu sein und keine Gegenleistung zu erwarten. „Das ist in einem Verein wie dem ihren genauso. Er lebt durch den selbstlosen Einsatz ehrenamtlicher Mitglieder“, stellte der Pfarrer fest. „Bleiben sie gastfreundlich und leben sie das weiter, wofür die Altusrieder Hütte steht und künftige Übernachtungsgäste einlädt“, wünschte er der großen Anzahl der Gottesdienstbesucher.