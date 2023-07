Am Samstag geht‘s zum Stadtfest

Teilen

Das Stadtfest in Sonthofen bietet viel Sehenswertes und Informatives für Jung und Alt. © Kerstin Spiegelt/Stadt Sonthofen

Sonthofen – Es ist wieder soweit. Am Samstag, 15. Juli, wird in Sonthofen Stadtfest gefeiert. An diesem Tag verwandelt sich die Innenstadt in eine Informations- und Feiermeile.

Neben einer großen Vielfalt an kulinarischen Angeboten und einer breiten Palette an Getränkeständen lebt das Stadtfest vor allem durch die Präsentation der Vereinsarbeit. Dies geschieht über Infostände, Mitmachangebote und vieles mehr. Auch karitative Einrichtungen stellen ihre Arbeit vor.

In der Innenstadt präsentieren der SC Altstädten und der GTEV Edelweiß abwechslungsreiche Bühnenprogramme, hinter dem Rathaus steht in diesem Jahr wieder eine Jugendbühne. Untertags gibt es hier musikalische Unterhaltung und abends legt ein DJ auf.

Buntes Kinderprogramm

Die Arbeitsgemeinschaft Sonthofer Jugendverbände ASJ betreut das bunte Kinderland in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Die Bühne am Oberen Markt wird vom Integrationsbeirat Oberallgäu organisiert.

Eröffnet wird das Stadtfest dieses Jahr um 11 Uhr mit dem traditionellen „Bieranstich“ auf der Bühne des „Integrationsbeirates Oberallgäu e.V.“ auf dem Oberen Markt. Die Bayerische Honigkönigin Victoria I. wird das Stadtfest ebenfalls besuchen.

Bühnenprogramm und Informationen

Die Bühnenprogramme enden um 1 Uhr, der Stadtfestbetrieb um 2 Uhr. Informationen rund ums Stadtfest gibt es auch im Internet unter www.stadtfest-sonthofen.de.

Bei äußerst schlechten Witterungsverhältnissen entfällt das Stadtfest. Einen Ersatztermin gibt es nicht.