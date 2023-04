Die Gemeinde Oberstdorf ist stolz auf ihre Sportler

Am Söllereck kann man mit den Skisport-Größen auf den Berg fahren

Teilen

Mit Skisport-Assen: Am Söllereck begleiten nun auch die Portraits der Oberstdorfer Spitzensportler Laura Gimmler (rechts) und Johannes Rydzek (links) die Passagiere in den Kabinen auf der Bergfahrt. © Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen

Oberstdorf – 2021 wurden drei Kabinen der Söllereckbahn erstmals mit den Gesichtern herausragender Sportler, Katharina Althaus sowie Karl und Vinzenz Geiger geschmückt – Jetzt kommen zwei weitere Gesichter, Johannes Rydzek und Laura Gimmler, dazu.

Mittlerweile kann man fast schon von Tradition sprechen, wenn es um die Erweiterung der „Sportlerkabinen“ am Söllereck geht. Im November 2021 wurden drei Kabinen der Söllereckbahn erstmals mit den Gesichtern herausragender Sportler aus Oberstdorf geschmückt – Katharina Althaus (Skisprung) sowie Karl und Vinzenz Geiger (Skisprung / Nordische Kombination) freuten sich bereits vor knapp eineinhalb Jahren über ihre lachenden Gesichter, die seitdem die Gondeln am Söllereck zieren.

Auszeichnung für herausragende sportliche Leistungen

Bereits zum dritten Mal fanden sich Oberstdorfer Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Nordischen Disziplinen am Söllereck ein, um nach ihren herausragenden Leistungen ausgezeichnet zu werden.



Nach den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar 2022 kam jedoch nicht nur bei den dreien Edelmetall dazu – mit Sofie Krehl (Skilanglauf), Alex Schmid (Ski Alpin) und Julian Schmid (Nordische Kombination) wurden auch weitere Sportler auf den Kabinen für ihre fantastische Leistung ausgezeichnet.

Weitere Medaillen und neue Gesichter auf den Kabinen: Bürgermeister Klaus King (von links), Laura Gimmler, Vinzenz Geiger, Karl Geiger, Johannes Rydzek, Vorstand Henrik Volpert, Julian Schmid, Alex Schmid und Katharina Althaus. © Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen

Auch nach der Alpinen Ski-WM im Februar in Courchevel und der Nordischen Ski-WM, die erst kürzlich in Planica stattfand, werden die bestehenden Kabinen nun mit Medaillen voller und voller. Und besonders erfreulich: auch zwei weitere Gesichter, Johannes Rydzek (Nordische Kombination) und Laura Gimmler (Skilanglauf), lächeln die Söllereck-Besucher in Zukunft von einer Gondel aus an.



Die Gemeinde Oberstdorf ist stolz auf ihre Sportler

Die Idee zur Beklebung der Kabinen entstand gemeinsam mit der Gemeinde Oberstdorf: „Wir freuen uns, unsere einheimischen Wintersportler, die sich bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf, den olympischen Winterspielen 2022 in Peking und bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica allesamt Medaillen erkämpft und verdient haben, auf diese Art und Weise auszuzeichnen. Sie haben unter anderem bei diesen Großsportveranstaltung herausragende Leistungen erbracht und wir sind sehr stolz, dass so erfolgreiche Olympia- und WM-Medaillen-Gewinner bei uns in Oberstdorf zuhause sind.“, sagt Klaus King, Bürgermeister von Oberstdorf.



Die 10er-Kabinenbahn des Söllerecks wurde nicht zufällig ausgewählt. „Am Söllereck trainieren sehr viele Nachwuchssportler – durch die Sichtbarkeit ihrer großen Idole wollen wir unsere Jungstars noch mehr motivieren!“, erklärt Henrik Volpert, Vorstand der Oberstdorfer Bergbahnen AG.



Eine besondere Ehre für die Sportler

Auch die Sportler selbst freuen sich über diese besondere Ehre. „Mich verbindet sehr viel mit den Oberstdorf · Kleinwalsertal Bergbahnen. Oberstdorf ist seit Kindheitstagen meine Heimat – hier auf den Bergen habe ich das Skifahren gelernt und somit auch den Grundstein für meine Karriere als Nordischer Kombinierer gelegt“, erklärt Johannes Ryd­zek, mehrfacher Welt- und Olympiameister in der Nordischen Kombination.