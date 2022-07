Am Sonntag steigt das Spitzenspiel der Landesliga Südwest

Sonthofens Marc Penz beim Abschluss. Mannschaftskollege Ali Odaci (links, Nr. 31) und Patrick Littig im Hintergrund beobachteten die Szene, genauso wie die VfB-Spieler Niklas Eggensperger (Nr. 10), Moritz Stadelmann und Kapitän Tobias Steidle. © Dieter Latzel

Sonthofen – Der 1. FC Sonthofen ist optimal in die Saison gestartet und grüßt von der Tabellenspitze der Landesliga-Südwest.

Damit können sie am Sonntag um 15 Uhr gut gerüstet in das Spitzenspiel beim TSV Gilching-Argelsried gehen. Nach dem 3:1-Auswärtssieg über den TSV 1860 Weißenburg am vergangenen Sonntag legten die Kreisstädter drei Tage später am Mittwochabend in der heimischen Baumit-Arena im Nachbarschafts-Derby gegen den VfB Durach nach und gewannen mit 2:0 (1:0).

Das straffe Auftaktprogramm forderte allerdings schon seinen Tribut, denn in Weißenburg verletzte sich Torjäger Andreas Hindelang. Zudem erwischte es in der ersten Halbzeit gegen Durach Spielmacher Markus Notz und Außenverteidiger Patrick Littig.

Alle drei werden wohl einige Zeit fehlen. Zuletzt gegen Durach ließ sich der FCS durch die Ausfälle aber nicht von der Erfolgsspur abbringen und siegte verdient.



Kevin Haug brachte die Sonthofer kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. Marco Faller hätte gleich darauf sogar auf 2:0 stellen können, doch sein Schuss landete nur am Innenpfosten und sprang dann in die Arme von Gäste-Keeper Felix Wieder.

Nach dem Seitenwechsel baute Marc Penz (54. Minute) den Vorsprung aus, als er ein Bär-Zuspiel im langen Eck zum 2:0 versenkte. Das war auch gleich der Endstand da beide Mannschaften nichts Zählbares mehr unterbrachten.

Von Dieter Latzel