Berglar-Kirbe mit festlicher Bergmesse zu Ehren des Heiligen Jakobus

Mit einer festlichen Bergmesse zu Ehren des Heiligen Jakobus beginnt die Berglar-Kirbe am Sonntag. © Oberstdorf-Kleinwalsertal Bergbahnen

Oberstdorf – Am Sonntag, 23. Juli beginnt um 11 Uhr die BerglarKirbe mit einer festlichen Bergmesse zu Ehren des Heiligen Jakobus, dem Schutzpatron der Alphirten, an der Station Schlappoldsee am Fellhorn.

Zum Heiligen Jakobus hat das Fellhorn in Oberstdorf eine ganz besondere Beziehung. Bereits zum 31. Mal wird zu seinen Ehren zur Sommerhalbzeit ein großes Fest gefeiert.

Die feierliche Bergmesse wird von den Alphornbläsern der Euregio Via Salina und den Wertacher Singföhla musikalisch umrahmt. Später spielen die verschiedenen Alphorngruppen individuell an den schönsten Plätzen des Blumenberges. Zum gemeinsamen Abschlusskonzert treffen sie sich um 15 Uhr wieder an der Station Schlappoldsee.

Nach dem Gottesdienst unterhalten die Musiker von 4BITTE, Achim Rinderle, Pit Gogl, Stefan Kienle und Benno Wechs in ihrem eigenen Stil auf der Terrasse an der Station Schlappoldsee.