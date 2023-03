Bypässe für die Einmündung an der B 308

Umbau der Einmündung: Auf der B 308 soll es nach dem Bau eines zusätzlichen Fahrstreifens flüssiger laufen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Im Auftrag des Staatlichen Bauamtes Kempten wird jetzt der Umbau der Einmündung Eisenschmelze in Sonthofen durchgeführt. Dadurch kommt es für mehrere Monate zu Verkehrsbeschränkungen in dem Bereich.

Seit Montag gibt es im Bereich der Baustelle Verkehrsbeschränkungen. Neben der Verringerung der Fahrspurenbreite ist ein Linksabbiegen von der B 308 in Richtung Eisenschmelze (von der B 19 kommend) und aus der Eisenschmelze ein Linksabbiegen in die B 308 in Richtung Hindelang nicht mehr möglich. Die Umleitung erfolgt nach örtlicher Beschilderung.



Das vom Staatlichen Bauamt durchgeführte Bauvorhaben umfasst den Umbau der Einmündung Eisenschmelze in die Bundesstraße B 308 in Sonthofen. Ziel ist die Leistungsfähigkeit dieses Knotenpunktes zu erhöhen, da vor allem in Richtung Stadtmitte Sonthofen (in östlicher Richtung – Fahrtrichtung Bad Hindelang) immer wieder bedeutsame Rückstaus bis in die Bundesstraße B 19 zu beobachten sind.



Zusätzlicher Fahrstreifen wird angebaut

Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit ist eine Aufweitung am Knotenpunkt mit Anbau eines zusätzlichen Fahrstreifens stadteinwärts von der Brücke über die „Albrecht-Dürer-Straße“ bis zur Geh- und Radwegunterführung Schillerstraße vorgesehen. Mittelfristig soll diese dann zu einem späteren Zeitpunkt bis zur Brüchle-Kreuzung verlängert werden können. Des Weiteren wird die nördliche Zufahrt von der Eisenschmelze in die B 308 verbreitert, um eine parallele Aufstellung für den Rechts- und Linkseinbieger zu ermöglichen.

In den für die Entwässerung benötigten Bereichen auf Höhe der derzeit in Bau befindlichen Tiefgarage des SWW Oberallgäu, ist keine Versickerung des Niederschlagswassers der Fahrbahn in seitliche Böschungsflächen möglich. Dort wird das Niederschlagswasser der Fahrbahn künftig am Hochbord gefasst und einer neu zu bauenden unterirdischen Versickerungsanlage zugeführt.



Verkehrseinschränkungen bis Ende Juli

Im weiteren Baufortschritt wird es zeitweise zu einer kompletten Sperrung der Zu- und Abfahrt zur Eisenschmelze kommen. Das Bauvorhaben soll bis Ende Juli abgeschlossen sein.