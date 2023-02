Anne Moraw hat deutsch-französische Wurzeln und lebt gerne im Allgäu

Oberallgäu – Anne Moraw hat französische und deutsche Wurzeln. Die Bergwanderführerin hat die Welt kennengelernt und ist im Allgäu heimisch geworden.

Die Immenstädterin Anne Moraw wurde als Tochter einer Französin und eines Deutschen in Bordeaux geboren. In ihrer Kindheit zog die Familie innerhalb von Frankreich öfter um, mit bedeutenden Auswirkungen auf ihre spätere Lebensführung.

Mit Deutschland kam sie das erste Mal mit acht Jahren in Berührung, als sie eine Weile bei einem Cousin in Hessen lebte. Dort habe sie Deutsch gelernt und schnell gemerkt, dass die Kultur des Nachbarlandes eine andere sei, erzählt sie. „In Frankreich ist man bis 18 Uhr in der Schule, dann fährt man mit dem Schulbus heim und fängt mit den Hausaufgaben an. In Hessen gab es nur vormittags Unterricht. Am Nachmittag konnten wir frei in der Natur spielen.“

„Weltbummlerin“

Während in Frankreich die Religion im Alltagsleben kaum und in der Schule gar nicht präsent sei, habe man sich auf dem Land in Hessen jeden Sonntag schön angezogen, um in die Kirche zu gehen. Abends sei immer gebetet worden. „Ich habe dieses Leben geliebt, Deutschland war bei mir ganz oben“, erinnert sich Moraw. Sie habe Tennis gespielt und sei von Boris Becker begeistert gewesen.



In Bayern sei sie später dank dem Erasmus-Programm gelandet, um in Bayreuth Sportökonomie zu studieren. „Ich hatte einen leichten hessischen Akzent. Damals habe ich gemerkt, dass mir ein Stück deutscher Hintergrund fehlt: Wissen über Kinderbücher, Fernsehsendungen“, berichtet die 49-Jährige. Sie habe mit dem Studium aufgehört und ein neues Leben als „Weltbummlerin“ begonnen. Die nächsten zehn bis zwölf Jahre sei sie immer auf Reisen gewesen, ausgenommen zwei bis drei Monate im Jahr, in denen sie ihr Geld als Tennisspielerin verdient habe.



Arbeit als Bergwanderführerin

„Nur unterwegs sein ist gefährlich. Ich habe Leute getroffen, die nirgendwo mehr zugehörig waren“, erzählt Moraw. Sie selbst sei überall schnell heimisch geworden, habe sich aber weder in Deutschland noch in Frankreich zu Hause gefühlt. Einen Teil davon könne man sicher mit ihren Kindheitserlebnissen erklären, als die Familie immer wieder umgezogen sei.



In dieser Zeit habe sie den Beruf einer Bergwanderführerin kennengelernt. „Ich brauche doch ein bisschen Zuhause“, meint sie. Da es in Frankreich vielfältige Berge gebe, sei sie in den Zentralalpen gelandet. Die nächste Lebensstation war in Erlangen, wo sie in einer WG gewohnt habe. „Von dort bin ich immer weiter runtergerutscht, in Richtung Berge“, erzählt sie. Zwischendrin habe sie in den Dolomiten eine Hütte gekauft und diese renoviert. „Dort war mein Base-Camp, wo ich für sechs bis acht Monate meine Sachen lagern konnte. Ich habe Italienisch gelernt und war ein bisschen verwurzelt.“



Im Allgäu angekommen

Seit zwölf Jahren lebt sie im Allgäu, das sie wegen der Vielfalt der Berge als Wohnort ausgewählt habe und arbeitet als Bergwanderführerin. Das erste Mal in ihrem Leben sei sie richtig sesshaft geworden. Immenstadt gefalle ihr, weil es nicht komplett ländlich geprägt sei.



„Ich würde gerne Allgäuerisch sprechen“, erklärt sie. In den Bergen treffe sie Leute, bei denen der gemeinsame Dialekt eine natürliche Verbundenheit erzeuge. „Es kommt aber gut an, wenn ich sage: Ich bin Französin“, berichtet sie. „Hauptsache keine Preußin, denken viele. Frankreich hat ein gutes Image. Man findet auch schnell ein Gesprächsthema, zum Beispiel über Napoleon.“



Soziales Engagement

In Immenstadt habe sie schnell Anschluss gefunden in der Zivilgesellschaft. Sie engagiere sich in der Transition-Initiative, die gerade in der Zeit ihres Ankommens eine Gruppe in der Stadt gegründet habe. Wie Menschen in der Gesellschaft nach dem fossilen Zeitalter zusammenleben werden, sei eine der Fragestellungen, mit denen sie sich in diesem Rahmen beschäftigen. Sie habe beispielsweise den Bürgergarten oder einen großen Schenktag mitorganisiert.

Sie engagiere sich in einem Helferkreis und habe verschiedene eigene Projekte initiiert. Einen Workshop in Schulen gegen Diskriminierung und Rassismus habe sie zuerst ehrenamtlich angefangen und dann mit der finanziellen Unterstützung durch das Landratsamt fortgeführt. Eine der letzten Veranstaltungen sei ein Workshop über das Thema Kommunikation in der Gesellschaft im Immenstädter Schloss gewesen. Sie habe hier in ihrem Alltag wenig mit Franzosen zu tun. Die wichtigste Verbindung zu Frankreich seien ihre Eltern, die weiterhin dort leben. Außerdem arbeite sie für eine französische Bergschule und habe im Allgäu oft Kunden aus dem Nachbarland.



Jubiläum in Frankreich präsent

In Frankreich redet man nur noch vom Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags, habe ihre Mutter am Telefon erzählt. „Jetzt haben wir wieder Krieg um die Ecke und dieser dauert noch nicht ganz ein Jahr“, sagt Moraw. „Es fühlt sich trotzdem wie eine Ewigkeit an. Frankreich und Deutschland führten drei lange Kriege!“ Man könne Politiker kritisieren, wie man wolle. „Aber dass es nach dem Krieg zwei solche Politiker gab, die einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, der keine Ansatzmöglichkeit mehr zum Krieg zulässt, gibt mir einen Funken Hoffnung. Es war eine tolle Sache, die wir fortsetzen sollten, auch wenn die Zeiten heute anders sind.“



„Wir leben in Zeiten der Angst und Unsicherheiten in der Gesellschaft“, fährt sie fort. Man kehre zum Egoismus und Nationalismus zurück. Hauptsache, es gehe uns im Kleinen gut, würden viele denken. „Dabei verliert man wichtige Werte und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“



Überzeugte Europäerin

„Ich fühle mich als Europäerin“, lautet ihre klare Aussage. Wenn man die Werte, die Wirtschaft, das Religiöse anschaue, bilde mindestens Westeuropa eine Einheit. Die meisten Menschen fühlten sich aber nicht hauptsächlich europäisch, auch die Medien seien national aufgebaut. Arte sei etwas Besonderes. Die Erasmus-Stipendien finde sie wunderbar. Es sei auch begrüßenswert, dass es in Deutschland üblich sei, nach der Schule viel zu reisen, weil das die Augen für Anderweitiges öffne. „Die Jugend ist seit mindestens 30 Jahren ganz anders drauf“, stellt sie erfreut fest.



Vorurteile

Die 49-Jährige werde immer wieder mit der Frage konfrontiert: Sind die Franzosen noch immer so antideutsch eingestellt? Die negative Bezeichnung „Les Boches“ würden nur noch hauptsächlich alte Leute verwenden, die den Krieg erlebt haben. „In meinem Alter ist das überhaupt nicht mehr der Fall“, behauptet Moraw. Jüngere Franzosen würden die Deutschen nicht mehr als ehemalige Nazis ansehen.



Der Nationalstolz der Franzosen sei genauso legendär wie ihre Schwierigkeiten mit Fremdsprachen. „Die Situation verbessert sich“, behauptet die Immenstädterin. „Aber das Bild, dass die Franzosen das Leben richtig genießen könnten und Deutschland ein kaltes Land mit Bier, Schweinefleisch und Kraut sei – dieses Bild gibt’s.“ Während Corona habe eine französische Zeitung über die folgsamen Deutschen geschrieben, die keine Verbote brauchen würden, weil sie sowieso tun würden, was man von erwarte: nicht rausgehen oder sich umarmen, höchstens sich die Hand geben.

Die Franzosen würden aber das Leben genießen und deshalb sich nicht einschränken lassen. Alle Bonvivants. „Vorurteile: realitätsfremd, lustig und krass gleichzeitig“, bewertet Moraw. „Stereotypen sind praktisch, sie helfen Sachen einzusortieren, dann werden sie jedoch kontraproduktiv. Sie verhindern das Gemeinsame.“



Mehr Weltoffenheit

Anne Moraw wünscht sich, dass die Presse viel offener werde: dass sie nicht nur über das eigene Land und seine Probleme berichte, sondern auch über andere Länder. „Wer weiß etwas von der Politik im Nachbarland?“ Bei den Wahlen höre man die Ergebnisse, habe aber keine Hintergrundinformationen. So könne man nichts verstehen.



„Identität sollte sich auf mehr beziehen als auf ein Land. Wir sind Menschen von der Erde. Aber dazwischen Europäer. An erster Stelle Europäer, und nicht Deutsche oder Franzosen.“