Appell: Elektrifizierung der Bahn im Allgäu muss kommen!

Appell an Bayerns Verkehrsminister: Wenn der ÖPNV vorankommen will, braucht es die Elektrifizierung der Bahnstrecken im Allgäu. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Mit großer politischer Mehrheit wendet sich die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller über einen Brief an Staatsminister Christian Bernreiter. Darin formuliert ist der Wunsch nach mehr Unterstützung bei dem Vorhaben, die Bahnstrecke im Allgäu zu elektrifizieren.

Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller hat ein klares Ziel im Hinblick auf die Entwicklung des Schienenverkehrs in der Region. Mit einem Dreistufenplan will sie gemeinsam mit der Stadt Kempten und der BEG in den kommenden Jahren den ÖPNV spürbar verbessern. Mit drei konkreten Bausteinen sollen die Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr in Etappen umgesetzt werden. Die ÖPNV-Strategie 2030 des Freistaats diene dafür als wichtige Vorlage.

Lesen Sie auch: Enttäuschung im Allgäu: Bahnstrecke Augsburg-Kempten bleibt vorerst ohne Elektrifizierung

Neben der Umsetzung des Dreistufenplans wünscht sich Indra Baier-Müller eine einheitliche Elektrifizierung auch über das Oberallgäu hinaus und bittet in ihrem Brief den bayerischen Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, Christian Bernreiter, um Unterstützung. Im Brief schildert Baier-Müller ihr Vorhaben: „Jetzt geht es darum, keine Zeit zu verlieren und die Planungen für die Oberleitung über Kempten hinaus nach Oberstdorf und von weiteren Elektrifizierungsmaßnehmen im Raum Kaufbeuren/Ostallgäu in Auftrag zu geben. Denn nur mit einer Elektrifizierung kann ein attraktives Angebot geschaffen und auch langfristig finanziert werden.“ Des weiteren geht Baier-Müller auf die von der BEG in Auftrag gegebene Studie ein. „Wir sind sicher, dass auch nach dem Abschluss der Studie zum Einsatz von Akku-Hybrid-Zügen die Elektrifizierung der durchgehenden Schienenstecke von Kempten nach Oberstdorf unabdingbar ist.“

Große Mehrheit für die Elektrifizierung der Bahn im Allgäu

Landrätin Indra Baier-Müller konnte mit dem Wunsch nach einer einheitlichen Elektrifizierung eine große politische Mehrheit auch über ihren Landkreis hinaus erreichen. Alle 28 Oberallgäuer Kommunen stehen hinter dem Wunsch einer Elektrifizierung und haben das Schreiben unterzeichnet. Auch Maria Rita Zinnecker, Landrätin des Landkreises Ostallgäu, und die Oberbürgermeister der Städte Kempten und Kaufbeuren, Thomas Kiechle und Stefan Bosse, haben sich dem Brief angeschlossen. Um die Zukunft des Schienenverkehrs im Allgäu voranzubringen, lädt Indra Baier-Müller Staatsminister Christian Bernreiter zu einem Austausch ins Oberallgäu ein.

Staatsminister Christian Bernreiter zeigt in seinen Antwortschreiben Verständnis für den Wunsch nach deutlicher Verbesserung der Bahn-Infrastruktur und macht deutlich, dass er eine Elektrifizierung der Bahnstrecke im Allgäu unterstützt. Der Minister macht aber auch deutlich, dass der Ausbau von weiteren Faktoren abhänge, deren Entwicklung es erst abzuwarten gilt. Das Angebot, zu einem persönlichen Treffen im Oberallgäu, nahm Staatsminister Christian Bernreiter dennoch gern an um auf diese Weise das weitere Vorgehen zum Thema Schienenausbau persönlich zu besprechen.