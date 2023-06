„Architektour“ durch das AlpenStadtMuseum

Das AlpenStadtMuseum in Sonthofen wurde mit dem Architekturpreis des Bezirks Schwaben ausgezeichnet. © Stadt Sonthofen - Sonja Karnath

Sonthofen – Im Rahmen der „Architektouren“ führt Architekt Andreas Ferstl vom gleichnamigen Büro in München am Samstag, 24. Juni, um 14.00 Uhr durch das AlpenStadtMuseum.

Die kürzlich mit dem Architekturpreis des Bezirks Schwaben ausgezeichnete Architektur des Museumsgebäudes legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Da vier unterschiedliche Bauteile miteinander verbunden werden mussten, war für Ferstl bei der Planung auch das Thema Bauen im Bestand und Weiterbauen von großer Wichtigkeit. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die gelungene Verbindung von traditionellen und modernen Elementen. Die Führung ist kostenfrei. Um Anmeldung im AlpenStadtMuseum wird gebeten: telefonisch zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 18 Uhr unter 08321/3300 oder per E-Mail unter alpenstadtmuseum@sonthofen.de.

Die Architektouren sind eine jährlich stattfindende Präsentation von Architektur in Bayern, bei der immer am letzten Juni-Wochenende qualitätvolle Planungen und deren realisierte Ergebnisse aus den Bereichen Architektur, Landschafts-, Innenarchitektur sowie Stadtplanung besichtigt werden können. Die Architektinnen und Architekten geben Auskunft über die Objekte und informieren Architekturinteressierte vor Ort. Bei den Architektouren werden unter anderem Neu- und Umbauten, Modernisierungen und Sanierungen gezeigt. Durch die Gespräche vor Ort erhalten die Besucherinnen und Besucher vielfältige Einblicke in die Bauabwicklung.

Preisgekrönte Architektur

Dass sich ein Besuch des AlpenStadtMuseums auch aus architektonischen Gründen lohnt, hat die Jury des erstmalig verliehenen Architekturpreises des Bezirks Schwaben erkannt. So reiht sich das Museum neben drei anderen wunderbaren Projekten in die Reihe der diesjährigen Preisträger ein.

Gruppenfoto bei der Preisverleihung: (von links) Martin Polzer, H33 Architekten, Peter Moos und Andreas Ferstl, AFA Architekten, Jürgen Remke, stellv. Bezirkstagspräsidentin Barbara Holzmann, Alexandra Schäfer, 2. Bürgermeisterin Ingrid Fischer, Dr. Stefan Schrammel, Schrammel Architekten © Tobias Atzkern

Bei der Preisverleihung am 23. Mai wurde besonders hervorgehoben, dass die Einbindung der Bestandsgebäude sehr gelungen sei, da diese ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben mussten. Die Gesamtheit des neuen AlpenStadtMuseums, angefangen von den gewählten Materialien mit regionalem Bezug über die lebendige Museumsgestaltung bis hin zum handgearbeiteten Geschirr im Café, hinterließen einen bleibenden Eindruck bei der Jury.