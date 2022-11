ArGe: Neuer Präsident für die Bayerischen Bergbauern

AVA-Vertreter Max Kögel (von links), Christian Brutscher und Franz Hage mit dem neu gewählten Präsidenten der ArGe Eric Beißwenger, dem Ehrenpräsident Alfons Zeller, dem scheidenden Stellvertreter Georg Mair und dem neuen Vize-Präsidenten Josef Glatz (AVO). © Dr. Michael Honisch

Oberallgäu – Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bergbauen (ArGe) hat einen neuen Präsidenten gewählt.

Der neue Präsident der ArGE heißt Eric Beißwenger. Dem Landtagsabgeordneten aus Bad Hindelang steht als Vizepräsident der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern (AVO) Josef Glatz zur Seite. Die Führung der Geschäfte behält weiterhin Dr. Michael Honisch vom Alpwirtschaftlichen Verein im Allgäu AVA. Unser Foto zeigt die AVA-Vertreter Max Kögel (von links), Christian Brutscher und Franz Hage mit dem neu gewählten Präsidenten der ArGe Eric Beißwenger, dem Ehrenpräsident Alfons Zeller, dem scheidenden Stellvertreter Georg Mair und dem neuen Vize-Präsidenten Josef Glatz (AVO).

Die Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Bergbauern vertritt die Interessen von rund 10 000 bergbäuerlichen Betrieben des Alpenraums. In ihr sind der Bayerische Bauernverband (BBV), der Alpwirtschaftliche Verein im Allgäu (AVA) und der Almwirtschaftliche Verein Oberbayern (AVO) vertreten. Bei der Mitgliederversammlung wurde mit Eric Beißwenger ein Landespolitiker gewählt, der als Mitglied des Bayerischen Landtags und als stellvertretender Vorsitzender im Umweltausschuss nicht nur bestens vernetzt ist.

Eric Beißwenger betreibt Schafhaltung

Der 50-jährige gelernte Bankkaufmann und zweifache Vater ist auch fachlich mit den Themen, die die Bergbauern bewegen, bestens vertraut. In seiner Allgäuer Wahlheimat in Unterjoch betreibt er mit seiner Familie eine Landwirtschaft mit Schafhaltung. Daher kann er auch in der Wolfsfrage mit den Erfahrungen eines Praktikers gut argumentieren. Vorstand und Geschäftsführung werden turnusmäßig alle vier Jahre gewählt. Aufgrund der Pandemie hatte sich die Neuwahl um ein Jahr verzögert. Es endet die fast 30-jährige Amtszeit von Alfons Zeller, der das Gesicht der Arbeitsgemeinschaft entscheidend mitgeprägt hat.

Zeller, der als Ehrenpräsident der ARGE weiter erhalten bleibt, betonte in seiner Abschiedsrede die Notwendigkeit für eine auch in Zukunft ausreichende breite Unterstützung und gezielte staatliche Förderung der bergbäuerlichen Betriebe. Ihre Einkommen liegen aufgrund der naturbedingten Nachteile im bayernweiten Vergleich deutlich hinter anderen Regionen zurück, wie einer vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie zu entnehmen ist. Und dies trotz staatlicher Beihilfen.

„Die Leistungen dieser Familien-Betriebe für die Gesellschaft sind enorm. Humusreiche Grünland-Böden mit hoher CO2 Bindung, eine hohe Artenvielfalt, sauberes Grundwasser, eine geringe Belastung durch Dünger und Pestizide – all dies sind Umweltvorteile der Berglandwirtschaft, die es unbürokratisch zu entlohnen gilt“, betont Zeller. „Hieran werden wir mit Hochdruck arbeiten“, versichert der neue Präsident mit Blick auf die bestehenden Herausforderungen.

Schutz und Erhalt der bergbäuerlichen Betriebe

Die Verschlechterungen bei der Ausgleichszulage und die gegenüber Ackerbauregionen geringeren Fördermöglichkeiten des Bundes seien vielen Milchviehhaltern ein Dorn im Auge. Inwieweit das neue Kulturlandschaftsprogramm noch passende Maßnahmen für die Bergbauern bietet, wird derzeit heftig diskutiert. Die „Arbeitsgemeinschaft Bayerische Bergbauern“, früher „Bayerische Arbeitsgemeinschaft für Bergbauernfragen“, wurde 1954 unter damaliger Leitung ihres Präsidenten Prof. Dr. W. Niklas gegründet. Ihr Zweck ist die Verbesserung der Wirtschafts- und Lebensbedingungen der Bergbauern sowie der Schutz und Erhalt der bergbäuerlichen Betriebe und Familien im alpinen Berggebiet.