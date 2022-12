Gemeinsam durch die schwierige Zeit: Energiesparen ist Gebot der Stunde

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Michael Lucke (links im Foto) und Volker Wiegand erläuterten die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt und wie das AÜW und AllgäuNetz ihre Kunden in einer „schwierigen Zeit“ unterstützen wollen. © Josef Gutsmiedl

Allgäu – Die Geschäftsführer von AÜW und AllgäuNetz informieren über die aktuelle Preisentwicklung auf dem Strommarkt. Sie versprechen Versorgungssicherheit und rufen zum Energiesparen auf.

Gemeinsam durch die schwierige Zeit. Unter diesem Motto hatte das AÜW zu einer Informationsveranstaltung in Immenstadt eingeladen. Mit der Umschreibung „schwierige Zeit“ lenkten die Referenten, Michael Lucke vom AÜW, und Volker Wiegand von AllgäuNetz, den Blick auf aktuelle globale Krisen und deren lokale Folgen. Vor allem auf die rasant gestiegenen Energiepreise, die viele Haushalte jetzt beuteln. AÜW und AllgäuNetz verstünden sich in diesen Zeiten mehr denn je als Partner ihrer Kunden. Und der gerade viel diskutierte Blackout? Entwarnung: Längere flächendeckende Totalausfälle könne man für die Region ausschließen.

„Es geht auch um Ihren persönlichen Geldbeutel“, fasst AÜW-Geschäftsführer Michael Lucke die aktuelle Lage zusammen. Der Strompreis werde nicht vom regionalen Energieversorgungsunternehmen, hier dem AÜW mit seinen Partnerunternehmen im AllgäuStrom-Verbund gemacht, so Lucke in seinem Streifzug über den Strommarkt. Politische Rahmenbedingungen und Steuern spielen dabei ebenso eine Rolle wie Rohstoffkosten oder das Wetter.



Preise explodieren

Unterm Strich habe der „explodierende“ Gaspreis den Strompreis mitgerissen. Gas als teuer­ste Komponente aller nutzbaren Energieträger für die Stromerzeugung führte letztlich zu ebenfalls explodierenden Strompreisen. Gas zur Stromerzeugung ist praktisch von einer Stunde auf die andere einsetzbar; ohne lange Vorlauf- oder Rüstzeiten. Daher werden Gasturbinen in Spitzenlastzeiten angeworfen – sind so quasi unersetzlich für die Deckung spontaner Nachfrage und diktieren so den Preis. Der Strombedarf bestimmt den Preis. Lucke: Da Gas derzeit extrem teuer sei, wirke sich das kostensteigernd auf den Strompreis aus.



Angesichts der allgemeinen Preisentwicklung auf dem Energiemarkt, müsse auch das AÜW ab kommendem Jahr neue, höhere Preise einführen, stellte Lucke fest. Aufgrund der jetzt politisch durchgesetzten Srompreisbremse, die den Grundbedarf subventioniert, bleibe der aktuelle Strompreis bis auf Weiteres auf dem Niveau des laufenden Jahres. „Eine eher gute Nachricht“, so Michael Lucke.



Sicherheit im Verbund

Die Versorgungssicherheit bei Strom steht und fällt mit dem europäischen Stromverbund. Schwankungen in diesem Netz werden so schnell ausgeglichen, indem Reserven auf dem Markt mobilisiert werden. Ein System, das optimal funktioniert, wenn die Einspeisung ins Netz, also die Stromproduktion, dem Verbrauch entspricht, wie Volker Wiegand von AllgäuNetz betonte.

Klassische Stromausfälle, rührten in aller Regel von Blitzeinschlägen und Stürmen her oder von Tiefbauarbeiten, seien in der Region generell sehr selten und in der Regel schnell behoben. „All das ist kein Blackout“, so Wiegand weiter. Dies sei der Fall, wenn Strom über längere Zeit und flächendeckend ausfalle. Auch wenn das Eintreten eines solchen Szenarios von Experten als äußerst gering eingeschätzt werde, seien AÜW und AllgäuNetz gut vorbereitet. Zudem sei man mit im Boot bei den entsprechenden Beratungen der Krisenstäbe der Behörden und Organisationen.



Sparen lohnt sich

Nicht zuletzt setze man auf den Ausbau alternativer Energieerzeugung. Ziel ist die Verdreifachung von „grünem Strom“ für das Allgäu.



Politische Maßnahmen sollen von privaten Initiativen begleitet werden: Stromsparen sei angesagt. Wer seinen Verbrauch zusätzlich zur Strompreisbremse um 20 Prozent senke, könne seine Stromrechnung nahezu auf das Niveau von 2022 bringen, so die Rechnung des AÜW. Lucke: „Unterm Strich kann das viel bedeuten.“ Es lohne sich, alles in eigenen Umfeld auf den Prüfstand zu stellen.



Gemeinsame Lösungen

Lucke und Wiegand zerstreuten die aktuellen Sorgen von Besuchern der Informationsrunde, die vor allem vor dem Hintergrund der drastischen Preissteigerungen vorgebracht wurden. Das AÜW lasse seine Kunden nicht allein, versicherten die beiden Geschäftsführer. Im Einzelfall werde das Unternehmen gemeinsam eine Lösung finden, die den Kunden nicht im Regen stehen lasse.