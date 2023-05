1. FC Sonthofen löst das Ticket für die Bayernliga

Die Meistermannschaft des FCS in Feierlaune. Im dritten Anlauf gelang den Sonthofer Fußballern die Rückkehr in die Bayernliga.

Der Aufstieg ist perfekt

Sonthofen – Der Titelgewinn ist perfekt: Der 1. FC Sonthofen machte am vergangenen Samstag in der Landesliga-Südwest mit dem 6:1 (4:1) Erfolg gegen den TV Erkheim vorzeitig sein Meisterstück.

Die Fußballer des 1. FC Sonthofen kehren damit – nach zwei vergeblichen Anläufen – wieder in die Bayernliga zurück. Als der Schlusspfiff ertönte, gab’s kein Halten mehr. In der Baumit-Arena ging die Post ab. Nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat sich dagegen Sonthofens Reserve bei der 3:4-Auswärtsniederlage in Heiligkreuz.

Bevor das Derby gegen Erkheim starten konnte wurden einige verdiente Spieler verabschiedet. Goodbye sagten: Marc Penz, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängt, sowie Patrick Littig, Gregor Mürkl, Manuel Schäffler, Maximilian Bär und Lukas Köck, die den Verein verlassen.



Dominanter Auftritt

Es war ein dominanter Auftritt der Hausherren, die gleich in der zweiten Minute durch Markus Notz in Führung gingen. Wenig später baute Marco Faller den Vorsprung auf 2:0 aus. In der Folge drückte der FCS weiter aufs Tempo, ging aber mit seinen Chancen zu verschwenderisch um und es schlich sich etwas der Schlendrian ein. Das nutzten die Gäste nach einer halben Stunde mit einem Sonntagsschuss von Valentin Wiest zum 1:2-Anschluss.



+ Torkanone: Kevin Haug war zweifacher Torschütze und hat noch Chancen auf die Torjäger-Kanone. © Dieter Latzel

In dieser Phase hätte sich der Spitzenreiter nicht beschweren brauchen wenn der Ausgleich gefallen wäre, doch Torwart Marco Zettler zeigte sich bei einem Freistoß von Matthias Vogel auf dem Posten. Danach zogen die Sonthofer aber wieder die Zügel an und Kevin Haug erhöhte auf 3:1. Als Jonas Koller kurz vor dem Seitenwechsel im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Haug den Elfer zum 4:1-Pausenstand.



Perfekter Abschied für Marc Penz

Im zweiten Durchgang ließ der FCS nichts mehr anbrennen und baute den Vorsprung weiter aus. Nach 50 Minuten konnte Gäste-Keeper Maximilian Schoeffel eine Penz-Ecke nicht festhalten und der Ball trudelte zum 5:1 ins Netz. Damit aber nicht genug, denn Manuel Schäffler erzielte (90.) noch den 6:1-Endstand und nach dem Abpfiff wurde beim 1. FC Sonthofen gejubelt. Die Spieler ließen ihren Emotionen freien Lauf.



Urgestein Marc Penz, der sich in den Fußball-Ruhestand verabschiedet, brachte seinen Eindruck auf den Punkt: Schon vor dem Anpfiff habe keiner am Sieg gezweifelt. „Heute gab es nur Positives und es ist alles abgefallen, was in den beiden vorausgegangenen Saisons nicht optimal lief. Heuer haben wir es geschafft, im Team die richtige Mischung zu finden. Wir waren eine tolle Einheit.“ Für den 39-Jährigen sei es der geilste Abschied. Besser hätte für ihn das Drehbuch nicht laufen können.

Niederlage für den FCS-II

Tags darauf merkte man den jungen Spielern des FCS-II bei ihrer 3:4-Niederlage in Heiligkreuz deutlich an, dass ihnen die Feierlichkeiten vom Samstag in den Füßen steckten. Die erste halbe Stunde verschliefen sie vollkommen und lagen bereits 0:3 hinten. Dann bewiesen sie aber Moral. Mit dem Doppelpack von Michael Skarke, sowie dem Ausgleich von Torwart Leonhard Schmid zum 3:3 standen sie kurz davor, die Partie zu drehen. Weil aber das Team in der letzten Viertelstunde weitere gute Möglichkeiten verstreichen ließ und die Hausherren durch Jonah Ruppert kurz vor dem Ende das 4:3 erzielten, musste man die Heimreise ohne Punkte antreten.