Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ausverkauft

Vor vollem Haus kann Karl Geiger sein „Heimspiel“ in Oberstdorf bestreiten. © Dominik Berchtold

Oberstdorf – Die Faszination Skispringen ist weiterhin groß: Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ist bereits ausverkauft.

Die Skisprungfans wollen wieder nach Oberstdorf. Bereits vor dem zweiten Weltcup-Wochenende können sich die Organisatoren beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee auf ein volles Haus freuen. Für den Wettkampftag am Donnerstag, 29. Dezember, sind mittlerweile alle Tickets verkauft, so dass wieder über 25 000 Zuschauer den weltbesten Skiadlern in der WM-Skisprung-Arena Oberstdorf die Daumen drücken werden. Für die Qualifikation am Mittwoch, 28. Dezember, sind noch Tickets verfügbar unter www.arena-ticket-allgaeu.de.

Hohe Motivation

„Toll, dass die Faszination Skispringen nichts von ihrer Beliebtheit eingebüßt hat und wir wieder vor vollen Rängen springen können. Das motiviert die Sportler, uns als Veranstalter und natürlich auch unsere über 700 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Oberstdorf-Team. Wir freuen uns riesig auf ein außergewöhnliches Skisprung-Spektakel am Schattenberg“, sagt Georg Geiger, der Vorsitzende des Skiclubs Oberstdorf und Vorsitzende des Organisationskomitees bei Auftaktspringen.



Auch in diesem Winter erwarten Geiger und sein Team nicht nur beim Wettkampf, sondern auch bereits bei der Qualifikation eine tolle Kulisse. „Gerade Familien mit Kindern oder auch Senioren raten wir zum Besuch am Qualifikationstag. So können sie die einzigartige Atmosphäre in Oberstdorf live erleben, sie haben es aber gleichzeitig schon etwas ruhiger als am Wettkampftag“, so Florian Stern, Geschäftsführer der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH. Viele Zuschauer nutzen in diesem Jahr auch wieder die Kombi-Tickets, die an beiden Veranstaltungstagen gelten.



Erste Gänsehautmomente bei der Eröffnung

Erstmals in Szene gesetzt werden die besten Skispringer der Welt bereits am Dienstag, 27. Dezember, ab 19 Uhr bei der offiziellen Eröffnung der 71. Vierschanzentournee im Nordic Park. „Die Vorstellung der Teams im vollen Nordic Park vor dem Oberstdorf Haus ist der erste Gänsehautmoment bei der Tournee. Darauf freue ich mich genauso wie auf spannende zwei Wettkampftage“, sagt Dr. Peter Kruijer, der ebenfalls aus Oberstdorf stammende Präsident der Vierschanzentournee.



Nach dem Auftaktspringen stehen in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember/1. Januar), Innsbruck (3./4. Januar) und Bischofshofen (5./6. Januar) die weiteren Stationen der Tournee auf dem Programm.