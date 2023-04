Aufwändige Straßen- und Brückensanierungen an der B 308

Brückeninstandsetzung: In den kommenden Monaten wird die Ostrachbrücke an der B 308 bei Sonthofen saniert und die Fahrbahn bis Bad Hindelang erneuert. © Staatliches Bauamt Kempten

Oberallgäu – Seit Anfang dieser Woche laufen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Ostrach zwischen Sonthofen und Bad Hindelang im Verlauf der Bundesstraße 308. Aufgrund der Sanierung werden die Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende September dauern. Während der Bauzeit kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Während dieser Generalinstandsetzung wird der Verkehr auf der B308 bis voraussichtlich Ende September einstreifig mittels einer verkehrsabhängigen Baustellenampel und bei reduzierter Geschwindigkeit vorbei geleitet. Lediglich für den Einbau der Asphaltdeckschicht wird voraussichtlich Mitte September eine Vollsperrung für einen Tag erforderlich, so das Staatliche Bauamt in einer Mitteilung.



Umbaumaßnahmen

Die Ostrachbrücke erhält im Zuge der Baumaßnahme ein undurchsichtiges 1,40 m hohes Geländer, damit der „Wanderkorridor Großwild“ hier nicht durch Scheinwerferlicht der passierenden Fahrzeuge beeinträchtigt wird. Der auf der Nordseite vorhandene Geh- und Radweg bleibt eingeschränkt erhalten. Je nach Bauabschnitt müssen Radfahrer aufgrund der deutlich beengter Verhältnisse im unmittelbaren Baustellenbereich absteigen.



Die Unterführung der B 308 auf Höhe Abzweig Liebenstein wird ebenfalls saniert. Des Weiteren werden ab Anfang Mai in der Ortsdurchfahrt von Bad Hindelang drei Straßenbrücken instandgesetzt. Auch die Fahrbahn zwischen Sonthofen und Bad Hindelang wird ab Ende Mai bis Ende August in einer „Wanderbaustelle“ erneuert, an der der Fahrzeugverkehr mittels einer Baustellenampel vorbei geleitet wird. Voraussichtlich werden an den Wochenenden im Juli Vollsperrungen erforderlich sein, um die Deckschichten einzubauen.



Hohe Investitionen

Insgesamt werden dieses Jahr in dem Abschnitt zwischen Sonthofen und Bad Hindelang 6 Millionen Euro für die Brückeninstandsetzungen und 4 Millionen Euro in den Straßenaufbau investiert.