Ausstellung »AllgäuerHochKultur« in Sonthofen

Von: Josef Gutsmiedl

Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm (rechts) und der Landtagsabgeordnete Alexander Hold (von links) eröffneten zusammen mit Prinz Luitpold von Bayern, sowie Bettina und Manfred Kurrle die Ausstellung in der StadtHausGalerie. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Wo sonst regelmäßig Kunst in ihren vielen Facetten präsentiert wird, steht in den kommenden Wochen ein gänzlich anderer Themenkomplex im Mittelpunkt.

Bis Anfang September ist die Ausstellung der „Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen” in der neuen StadtHausGalerie in Sonthofen zu sehen. Unter dem Motto „AllgäuerHochKultur” zeigt Stiftungsgründer Manfred Kurrle die wesentlichen Inhalte und die Zielrichtung seiner einzigartigen Stiftung auf.

Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Vorträgen, Diskussionen und Vorführungen traditionellen Handwerks rundet die Ausstellung ab und geht auf viele Aspekte im Zusammenhang mit dem Lebensraum Allgäuer Hochalpen ein.



Dass das hochalpine Berggebiet südlich von Oberstdorf eine attraktive Landschaft ist, wusste – lange vor dem Stuttgarter Unternehmer Manfred Kurrle – bereits der bayerische Prinzregent Luitpold: Mitte des 19. Jahrhunderts pachtete der leidenschaftliche Jäger die Oberstdorfer Gemeindejagd und erwarb große Flächen in der Gegend.

Diese „Prinzregentenjagd” verblieb auch nach dem Ende der Monarchie in Bayern im Besitz der Wittelsbacher, die sich 1998 im Zuge einer Erbschaftsangelegenheit zum Verkauf großer Gebietsflächen in den Allgäuer Alpen entschlossen. Manfred Kurrle sollte im Auftrag die Prinzregentenjagd für einen Bekannten erwerben – schlug aber dann selbst zu und kaufte große Teile des Gebietes samt der dortigen Alpgebäude.



Um dieses Kleinod mit einer weitgehend intakten Natur- und Kulturlandschaft aktiv zu bewahren und kommenden Generationen anzuvertrauen, brachte Kurrle die rund 1 000 Hektar große Fläche anlässlich seines 70. Geburtstages in die von ihm eingerichtet gemeinnützige „Manfred Kurrle Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen” ein.

„Den schönsten Besitz, den die Wittelsbacher je hatten”, so Kurrle bei der Ausstellungseröffnung. Er sei der Verpflichtung gegenüber den Wittelsbachern nachgekommen, das Gebiet in ihrem Sinne zu entwickeln.



„Ich möchte mit meiner Stiftung einen Beitrag zur Förderung und zum Erhalt der Alpwirtschaft und der damit entstandenen Kulturlandschaft leisten, um diese auch für die Zukunft zu sichern. Diese von Menschenhand geschaffene Landschaft trägt zum Schutz der Artenvielfalt bei und bewahrt das heimische Kulturerbe auch für kommende Generationen“, so Kurrle.

Um dies einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln und zu veranschaulichen, initiiert und organisiert die Stiftung die Ausstellung „AllgäuerHochKultur“.



Und Prinz Luitpold von Bayern, Schirmherr der Ausstellung, betonte in seinem Grußwort, die Verpflichtung, die „kulturelle Hochleistung”, die diese schöne Natur- und Kulturlandschaft geschaffen habe, weiterzuführen. “Geld verdient man damit nicht.” Jetzt sei es gesellschaftliche Aufgabe, dies bestmöglich zu fördern und mit Mitteln auszustatten. Jeder könne zustiften und so einen Beitrag dazu leisten.



Der Allgäuer Landtagsabgeordnete Alexander Hold würdigte die Stiftung indem er auf die bayerische Verfassung hinwies. Was Manfred Kurrle mit seiner Stiftung heute mit Leben und Inhalt erfülle, sei fast wortgetreu als Staatsziel schon 1946 festgeschrieben worden – geradezu visionär muteten diese Sätze heute an.

Dass Manfred Kurrle diese Ausstellung und die Ziele seiner Stiftung jetzt öffentlich mache, werde daher zurecht vom Bayerischen Landtag über die sogenannte Fraktionsreserve gefördert, so Hold. „25 Jahre Arbeit und Engagement – die Ausstellung spiegelt das wider”, so Hold.



Die Ausstellung zeigt keine „heile Welt”, sondern zeichnet ein realistisches Bild, das bei der Themenvielfalt aktuelle Spannungsfelder nicht ausspart: Wie viel Menschen, wie viel Tourismus verträgt eine intakte Landschaft, eine Region? Wozu Alpwirtschaft? Welche Leistungen erbringen Land- und Forstwirtschaft? Und wie sieht es mit der Jagd aus? Die Ausstellung zeigt aber ebenso Wege eines harmonischen Miteinanders auf.

1 000 Hektar Landschaft auf einigen hundert Quadratmetern StadtHausGalerie. Kompakt, detailliert, realistisch, erlebbar. Den Besucher erwartet neben Print-, Film- und Fotodokumentationen eine Vielzahl einzigartiger Tierpräparate, ein Naturerlebnisraum für alle Sinne, sowie Mitmachstationen. Ein vielfältiges Rahmenprogramm und thematische Exkursionen im Stiftungsgebiet runden die Ausstellung in Sonthofen ab.

Informationen zu Führungen und dem Programm unter der Webseite www.allgaeuer-hoch-kultur.de. Die Ausstellung in der StadtHausGalerie in Sonthofen (Marktstraße 12) ist geöffnet Dienstag und Donnerstag, Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr. Führungen werden angeboten am Mittwoch und Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr; Anmeldung unter www.stadthausgalerie.de