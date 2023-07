Energieversorgung der Zukunft

Energiewende hier und jetzt. Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger? Wie können wir in Zukunft heizen? Über diese Fragen informiert das Landratsamt Oberallgäu am Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr. © Heike Schmitt

Oberallgäu – Auf allen Kanälen wird derzeit diskutiert, wie die Versorgung mit Strom und Wärme künftig gelingen kann. Der Landkreis Oberallgäu möchte dazu mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Wie können wir Strom und Wärme künftig klimaneutral und dennoch kostengünstig beziehen? – zu dieser Frage möchte der Landkreis Oberallgäu am 14. Juli unter dem Motto „Energiewende – Hier und jetzt“ mit den Oberallgäuerinnen und Oberallgäuern ins Gespräch gehen. Dazu wird es an diesem Freitag ab 17 Uhr im Landratsamt in Sonthofen ein vielfältiges Programm aus Vorträgen, Ausstellungen und Gesprächen geben. Interessierte können sich außerdem vor Ort die Solar-Eignung ihrer Dächer analysieren und ausdrucken lassen. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Bayerische Energietage“: Bayern will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden, der Landkreis Oberallgäu schon bis 2035. Die Aktualisierung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes im vergangenen Jahr war der Auftakt dazu. Auch die Projekte für erneuerbare Energien in den Kommunen nehmen Fahrt auf.

Programm der Veranstaltung

Das zugrundeliegende Konzept wird durch Klimaschutzmanager Thorsten Metke (Landratsamt Oberallgäu) vorgestellt. Außerdem gibt Heizexperte Felix Hofele (renergie e. V.) Tipps zur Zukunft der Heizung und der neue PV-Park Wiggensbach wird vorgestellt. Die Veranstaltung findet am Freitag, 14. Juli, ab 17 Uhr im Landratsamt Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2 in Sonthofen, statt. Der Eintritt ist frei.

Das Programm wird um 17 Uhr durch Landrätin Indra Baier-Müller eröffnet. Von 17:15 bis 20 Uhr kann die Ausstellung im Foyer des Landratsamts besichtigt werden. Hier werden Energie- und Klimaschutzprojekte in Oberallgäuer Kommunen vorgestellt

und Informationen zum Potenzial von erneuerbaren Energien im Landkreis geboten. Servicestationen bieten die Möglichkeit zur Überprüfung der Eignung des eigenen Hauses für Erdwärme und Photovoltaik. Um 18 Uhr gibt es im Großen Sitzungssaal einen Fachvortrag über das Thema „Erneuerbare Wärme – wie können wir künftig heizen?“ mit Informationen zur aktuellen Rechtslage. Um 18.30 Uhr wird über „Das Oberallgäu auf dem Weg zur Klimaneutralität“ informiert. Ab 19 Uhr können die Bürgerinnen und Bürgern an die Vortragenden und an Landrätin Indra Baier-Müller Fragen stellen. Gegen 20 Uhr endet die Veranstaltung.