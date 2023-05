Auszeichnung für Anneliese Schickinger vom Kinderschutzbund

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Auszeichnung mit der Sozialmedaille: Anneliese Schickinger (hier mit Immenstadts Zweitem Bürgermeister Siegfried Zengerle) erhielt die Auszeichnung in München. © stmas.bayern

Immenstadt– Vor Kurzem wurde Anneliese Schickinger aus Immenstadt mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet.

Seit 1978 engagiert sich Anneliese Schickinger im und mit dem Kinderschutzbund Immenstadt und hat sich damit „außerordentliche Verdienste um das Wohl unserer Kinder erworben“, so die Würdigung bei der Verleihung im Schloss Nymphenburg in München.

„Kindern Liebe entgegenbringen. Kindern einen Ort des Rückzugs bieten. Für Kinder da sein und sich mit voller Kraft für sie einsetzen. Seit Jahrzehnten ist das Ihre Herzensangelegenheit. Sie engagieren sich in den verschiedensten Ämtern für den Kinderschutzbund Immenstadt“, unterstrich Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf.



Weitblick und Geduld

Anneliese Schickinger gehe mit Weitblick, Geduld, Nervenstärke und Durchsetzungsvermögen an ihre Ideen und Projekte heran. „Hilfe in Notlagen ist zu Ihrer Lebensaufgabe geworden. Dabei stellen Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse stets hinten an.“ Als Familienpatin habe sie zahlreiche Familien in Krisensituationen betreut und sie in ihren schwierigen Lebensphasen aufgefangen. „Ihr Einsatz geht weit über das übliche Engagement hinaus“, so die Staatsministerin weiter. Darüber hinaus leiste Anneliese Schickinger Präventionsarbeit gegen jede Art von Gewalt und Missbrauch.