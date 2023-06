Autogrammstunde der Top-Athleten für den Verein „Schaut hin!“

Von: Josef Gutsmiedl

Unter einem Hut: Christian Kreuzer (hinten von links) brachte mit Vinzenz und Karl Geiger, Johannes Rydzek, sowie (vorne von links) Katharina Schmid, Johanna Holzmann, Laura Gimmler und Coletta Rydzek die Wintersport-Asse für Autogrammstunde zusammen. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – Die Erfolge der Oberstdorfer Wintersportler in der vergangenen Saison können sich sehen lassen! Top-Platzierungen. WM-Medaillen – eine Erfolgsgeschichte. Zu seinem Firmenjubiläum brachte Christian Kreuzer die Top-Athleten wortwörtlich unter einen Hut und an einen Tisch zur Autogrammstunde für den Verein „Schaut hin!“.

„50 Jahre Hut Kreuzer“ – das Jubiläum wollte Christian Kreuzer feiern und hatte sich unter anderem eine Aktion mit den Skisprung- und Langlauf-Stars aus Oberstdorf vorgestellt.

Die ersten Zusagen für den Termin holte der Firmeninhaber schon beim Viehscheid im vergangenen Herbst ein, und nach und nach hatte er „seine“ Athleten im Boot: Katharina Schmid (Althaus), Johanna Holzmann, Laura Gimmler, Coletta Rydzek, Vinzenz und Karl Geiger und Johannes Rydzek. Nur bei Julian Schmid klappte es dann doch nicht.



Persönliche Widmung

Eine gute Stunde lang legten sich die Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck ins Zeug und gaben ihre persönlichen Autogrammkarten aus – gegen eine Spende für den Verein „Schaut hin!“. Viele Autogrammjäger nutzten die Gelegenheit, und ließen sich ihre Autogramme mit einer persönlichen Widmung versehen und so zu einer Rarität werden. Ein Andenken an einen Besuch in Oberstdorf, die wirklich einmalig bleiben wird.