Ein Alpensalamander. © Dr. Christoph Moning / LBV Bildarchiv

Bad Hindelang – Vor 20 Jahren hat sich die Gebietsbetreuung in Bayern als kooperatives Naturschutzprojekt zwischen Behörden, Verbänden und Naturnutzern etabliert.

Ermöglicht wird dieser innovative bayerische Weg durch die Stiftung Bayerischer Naturschutzfonds und eine Fülle lokaler Träger wie Naturschutzverbänden, Landschaftspflegeverbänden, lokalen Naturschutzvereinen oder auch Kommunen. Das Motto der Gebietsbetreuung „Naturschutz.

Für Dich. Vor Ort.“ drückt deutlich aus, worum es geht: Im guten Kontakt zu den Menschen vor Ort agieren, um ihnen den Naturschutzgedanken nahe zu bringen, Akteure zu vernetzen und dazu beizutragen, dass Naturjuwele gepflegt und erhalten bleiben. Eines der betreuten Gebiete ist das Hintersteiner Tal mit den Allgäuer Hochalpen.



Die Idee der Gebietsbetreuung in Bayern entstand in einem Pilotprojekt zur hauptamtlichen Betreuung des Ramsargebiets Ammersee mit Projektstart 1997. Ab 2002 legte der Bayerische Naturschutzfonds mit Kofinanzierung durch den Europäischen Sozialfonds dann ein bayernweites Förderprogramm auf. Das Programm ermöglichte in den ersten drei Jahren die Einrichtung von 24 Gebietsbetreuungen sowie die Finanzierung des bayerischen Bibermanagements.

Bis zum Auslaufen der Kofinanzierung im Jahre 2015 wuchs die Zahl der Gebiete auf 36 an. 2018 konnte die Förderung auf 55 Gebiete, und 2021 um weitere fünf ausgebaut werden. Somit sind aktuell über 70 Gebietsbetreuer*innen in 60 Gebieten sowie jeweils eine Bibermanagerin in Nord- und ein Bibermanager in Südbayern im Einsatz, um ihr selbst formuliertes Motto „Naturschutz. Für Dich. Vor Ort.“ mit großer Tatkraft umzusetzen.



Ein weites Feld

So vielfältig, wie die Landschaften in Bayern, so vielfältig sind die Aufgaben die die Gebietsbetreuer*innen erfüllen. Sie sind Netzwerker, sehen sich als Schnittstelle zwischen Naturschutz und Menschen. Sie pflegen den Kontakt zu allen Akteuren in der Landschaft, sprechen mit Grundeigentümern und Landnutzern, kommunizieren mit Tourismusverbänden und Fachverbänden, arbeiten auf Augenhöhe mit Behörden zusammen und haben immer ihr Ziel vor Augen: Einzigartige Naturschätze zu bewahren und die Sensibilität dafür zu wecken oder zu stärken.



Dies erreichen sie über die verschiedensten vielfältigen Wege: Über intensive Öffentlichkeitsarbeit können sie die Akzeptanz für Naturschutzmaßnamen steigern und Verbündete gewinnen. Durch die Konzeption praktischer Umsetzungsprojekte können sie sowohl Biotope, wie auch Menschen vernetzen. Bei Fachkartierungen stellen sie Defizite oder Erfolge fest und erarbeiten so die Grundlagen für weitere Aktionen.



Jedes Gebiet bekommt mit der Gebietsbetreuung einen „Kümmerer“, ein Gesicht und damit eine Person, die die Menschen ins Gebiet oder das Gebiet in die Herzen der Menschen bringt. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil sich als Träger der Gebietsbetreuung vor Ort jeweils die etablierten und bekannten Naturschutzvereine oder -Verbände, manchmal auch kommunale Einrichtungen fanden. Diese stellen die Infrastruktur zur Verfügung und beteiligen sich an den Kosten. Diese vielfältige Trägerstruktur trägt ebenfalls zur hohen Akzeptanz der Gebietsbetreuung in der Öffentlichkeit bei.



Von der Hohen Rhön im äußersten Norden Bayerns bis zum südlichsten Gebiet in den Allgäuer Hochalpen, vom östlichsten Gebiet an den Donauleiten bei Passau bis ganz nach Westen in den Naturpark Spessart, jedes Gebiet hat seinen Reiz und seine Herausforderungen, seine Probleme und die zugehörigen Lösungen, an denen die Gebietsbetreuer arbeiten.



Bewährtes Modell

Seit 20 Jahren hat sich dieses Modell für den Naturschutz bewährt – und leistet einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Bayerischen Biodiversitätsstrategie. Mit der Gebietsbetreuung hat der Freistaat Bayern eine Vorreiterrolle für einen effizienten, kooperativen Naturschutz eingenommen.

Um dieses Jubiläum zu begehen, finden in jedem Regierungsbezirk Feierlichkeiten statt. Am Tegelberg bei Schwangau wurde jetzt das Jubiläum für den Regierungsbezirk Schwaben ausgerichtet. Gemeinsam mit mehr als 50 Teilnehmern aus der Politik, dem Tourismus, der Naturschutzverwaltung und -Naturschutzverbänden sowie weiteren Kooperationspartnern wurde ein Rückblick auf die Erfolgsgeschichte der Gebietsbetreuung gemacht und ein Blick auf die Vielfalt der Arbeitsfelder und aktuellen Herausforderungen geworfen.



Hier vor Ort im Landkreis Oberallgäu besteht die Gebietsbetreuung „Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen“ seit 2003 und ist damit als eines der ersten an den Start gegangen. Unter der Trägerschaft des Landesbund für Vogelschutz e.V. kümmern sich die beiden Gebietsbetreuer Tanja König und Felix Steinmeyer vornehmlich um das Monitoring gefährdeter Arten, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Besucherlenkung. In Ergänzung zur schwabenweiten Feier wurde zusammen mit lokalen Kooperationspartnern und Behördenvertretern ein Jubiläumsspaziergang zur Alpe Engeratsgund im Hintersteiner Tal durchgeführt.