Bäckerei Härle ermöglicht Viertagewoche und späteren Arbeitsanfang

Von: Lajos Fischer

Teilen

Jung und innovativ: Marco (links) und Robert Härle führen seit vier Jahren gemeinsam ihre Familienbäckerei in Blaichach. © Bäckerei Härle

Blaichach – Die Brüder Robert (32) und Marco (29) Härle führen seit 2019 gemeinsam ihre Familienbäckerei in Blaichach. Die beiden legen viel Wert auf das Weiterführen des traditionellen Handwerks im Allgäu. Gleichzeitig bleiben sie offen für moderne, innovative Lösungen.

„Viele denken, die großen Betriebe würden alle auf maschinelle Herstellung setzen und die kleinen alles per Hand produzieren. Es ist aber nicht so. Man kann beides schlau kombinieren“, sagt Robert Härle.



Genau diese Kombination ermöglicht ihnen, mitarbeiterfreundliche Arbeitsmodelle zu entwickeln. Ab sofort besteht in der Firma die Möglichkeit, sich für eine 4-Tage-Woche und/oder für einen späteren Arbeitsbeginn um 5.30 Uhr zu entscheiden. Eine Chance für Menschen, die – dem heutigen Trend entsprechend – hohen Wert auf mehr Zeit für die Familie und Freizeitaktivitäten legen und eine Gelegenheit für den Wiedereinstieg für Bäcker, die wegen der nächtlichen Arbeitszeiten ihren Job an den Nagel gehängt haben. „Was auf jeden Fall für alle, egal in welchem Arbeitsmodell sie tätig sind, bleibt, ist eine faire, gute Bezahlung“, betonen die beiden Brüder.

Moderne Technik entlastet Mitarbeiter

Wie ist diese Flexibilität möglich? „In der Früh reichen drei bis vier Leute; und es gibt immer welche, die gerne ab 3 Uhr arbeiten“, erklärt Marco Härle. „In der Vergangenheit ging es nicht anders. Dank neuer Techniken hat sich die Situation geändert, trotzdem machte man aus Gewohnheit wie gehabt weiter.“ Erst die aktuelle Arbeitsmarktsituation motiviere zum Umdenken. „Wir sind die erste Bäckerei im Allgäu, die diesen Weg geht.“



„Heute sind die Teigreifezeiten extrem - oft mehrere Tage - lang “, um das maximale Aroma und die optimale Saftigkeit zu erreichen“, erläutert Robert Härle. „Deswegen ist es egal, zu welcher Tageszeit sie produziert werden.“ Die modernen Maschinen nehmen den Menschen Kraft zehrende Arbeiten, die auf die Qualität der Backwaren keinen Einfluss haben, ab. „Heute steht niemand mehr am Backofen, das anstrengende Rein- und Rausschieben gibt es nicht mehr. Der Mitarbeiter drückt auf Start, wenn die Brote vorbereitet sind, der Ofen holt diese ab und bringt sie nach dem Backvorgang wieder“. Das Abwiegen der Zutaten und das Hochheben schwerer Behälter übernehme die Technik.



Handwerk muss Handwerk bleiben

„Uns ist es jedoch besonders wichtig, das Handwerk nach wie vor als Handwerk zu betreiben“, meint Marco Härle. „In unserer Bäckerei wird jede Breze von Hand gemacht, jede Kornsemmel in die Hand genommen, jedes Brot von der Hand aufgearbeitet.“ Auch diese Prozesse könnten automatisiert werden. „Aber das kommt für uns nicht in Frage: Die handwerkliche Herstellung ist für die Qualität vom Gebäck - in Geschmack, in Form und Aussehen - entscheidend.“



Die handwerkliche Herstellung ist für die Qualität vom Gebäck entscheidend. © Bäckerei Härle

Die Bäckerei Härle möchte, dass die Produktion für die Kunden vollständig transparent bleibt. Das wird beispielsweise durch ihre verglaste Backstube erreicht: So kann jeder sehen, wie und von wem die Backwaren hergestellt werden. „Wir haben bereits viele Interessierte durch die Backstube geführt. Das Feedback war immer positiv, die Leute waren begeistert“, erzählen die Brüder. Das hat sie auf die Idee gebracht, einen Kurzfilm zu drehen: Mithilfe eines QR-Codes kann jeder virtuell einen Blick in die Backstube werfen.

Junges, motiviertes Team

„Wir haben ein junges, motiviertes Team“, sagt Robert Härle. Im Betrieb sei der Stellenwert der Kommunikation außergewöhnlich hoch. „Bei uns gibt es jede Woche eine Teambesprechung. Hier kann sich jeder einbringen. Manchmal werden neue Produkte vorgeschlagen, die wir ausprobieren.“ Sein Bruder ergänzt: „Man kann mögliche Spannungen am besten vermeiden, wenn permanent mit den Mitarbeitern gesprochen wird.“



Nicht nur deshalb seien viele Mitarbeiter von ihrem Beruf fasziniert. „Uns begeistert, dass wir Backwaren herstellen, die andere Menschen begeistern,“ meint Marco Härle. „Die Herstellung unserer Brote setzt viel Knowhow voraus, deshalb findet der Kunde diese nur bei uns. Er kann auch sicher sein, dass jedes Produkt von uns selbst hergestellt und nicht irgendwo eingekauft wird.“ Sein Bruder fügt hinzu: „Zufriedene Kunden sind die größte Motivation für unsere Mitarbeiter.“



Hoher handwerklicher Qualitätsanspruch

Das neue Angebot für die 4-Tage-Woche und den späteren Arbeitsanfang soll einen zusätzlichen Anreiz schaffen, damit sich mehr Menschen – egal, in welchem Alter - für den Bäckerberuf entscheiden. „Wer sich für diese Arbeit interessiert, weil er oder sie zum Beispiel auch zu Hause gerne bäckt, kann bei uns unverbindlich 2-3 Tage lang in der Backstube und/oder in der Konditorei ein Praktikum machen. Wer engagiert ist, verfügt bald über das notwendige Fachwissen, das von unseren Meistern weitergegeben wird“, sagt Marco Härle.



„Die Bäckerbranche wandelt sich und unser Betrieb geht mit: Wir sind modern und innovativ, mit hohem handwerklichen Qualitätsanspruch“, schließt Robert Härle das Gespräch.