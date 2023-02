Auch für die Frauen lief es gut

David Sambale holt am Hausberg den Meistertitel der Skibergsteiger im „Vertical“

Teilen

Der Lokalfavorit ließ nichts anbrennen: David Sambale siegte beim „Vertical“ an seinem Hausberg. © Julian Karle

Oberallgäu – Allgäuer Siege beim Mittag-Race: David Sambale und Tanja Löwenhagen holen die Meistertitel im Skibergsteigen in der Kategorie „Vertical“ ins Allgäu.

Bereits vor dem Rennen um die Deutsche Meisterschaft im Skibergsteigen – Kategorie Vertical – wurden die beiden Allgäuer Nationalmannschaftsathleten David Sambale vom SC Immenstadt und Marc Dürr vom Allgäu Outlet Race Team als Favoriten gehandelt. Beide sind mittlerweile auch Mitglieder beim Mitveranstalter, der DAV Sektion Allgäu-Kempten. Beim Rennverlauf gab es dann keine Überraschungen. Schon früh setzten sich Sambale und Dürr an ihrem Hausberg an die Spitze des Feldes.

Kurz vor der Mittelstation konnte Marc Dürr dann dem hohen Tempo von David Sambale nicht mehr ganz folgen und musste eine kleine Lücke lassen, die Sambale bis ins Ziel kontinuierlich ausbaute. Mit einer Zeit von 25:16 Minuten gewann er schließlich souverän vor Dürr, der nach 26:08 Minuten ins Ziel kam.

Reicht der Schnee?

Es schon fast Tradition, dass die Veranstalter des Mittag-Race vom Ski-Club Immenstadt und der DAV Sektion Allgäu-Kempten bis zum Schluss bangen müssen, ob der Schnee für das Rennen reicht. So auch dieses Jahr, als es im Tal die ganze Woche nur regnete und der angesagte Schnee nur in höheren Lagen fiel.

Doch zum Schluss ging die Rechnung auf: In der Nacht wurde es kalt und zum Rennen kam sogar immer wieder die Sonne durch. Und nach einer kleinen Verlegung des Starts ein paar Meter nach oben konnten die Teilnehmer auf die nunmehr knapp 600 Höhenmeter bis zur Bergstation der Mittagbahn geschickt werden. Mit seinem Ergebnis zeigte sich David Sambale sehr zufrieden. „Es lief sehr gut, und ich konnte ab der Mittelstation den Sieg sicher nach Hause laufen.“

Mit dem Ergebnis zufrieden

Auch Marc Dürr war mit seinem Ergebnis zufrieden: „Es ist gut gelaufen, ich konnte meine Leistung abrufen, David war einen Tick stärker.“ Für die Strecke hatte Dürr ein Extralob parat: „Bei den Verhältnissen war das Rennen top.“ Beide sind gleich am Tag nach dem Mittag-Race in die Schweiz nach Morgins gefahren, um dort am Mittwoch im Weltcup bei einem Vertical und am Freitag bei einem Individual zu starten.



Um Platz drei gab es einen spannenden Spurt, den Georg Steinbacher vom DAV Berchtesgaden knapp vor David Jost für sich entscheiden konnte. Der erst 17-jährige Jost aus Bad Hindelang wurde damit Vierter und gewann die Altersklasse U 18 souverän.



Auch für die Frauen lief es gut

Bei den Frauen setzte sich Tanja Löwenhagen vom Allgäu Outlet Race Team mit einer Zeit von 32:12 Minuten vor Maria Hüber vom DAV Memmingen und Kristina Schollerer vom PTSV Rosenheim durch. „Es lief gut“, meinte Löwenhagen zu ihrem Rennen. Sie war das erste Mal am Mittag gestartet und plant, auch in einer Woche beim Jennerstier, der Deutschen Meisterschaft in der Disziplin Individual in Berchtesgaden anzutreten.

Bei den Frauen machte Lokalmatadorin Tanja Löwenhagen das „Ding“: „Lief gut“, meinte die Siegerin, die schon am kommenden Wochenende nachlegen will beim „Jennerstier“. © Julian Karle

Als Ausdauersportlerin bevorzugt die 28-Jährige längere Strecken und ist sowohl im Winter wie im Sommer bei Wettkämpfen dabei. Am Mittag lief sie über weite Teile des Rennens mit der späteren Zweitplatzierten Maria Hueber, bevor sie sich nach der Alpe Mittag absetzen konnte.

Top-Platzierungen für die Allgäuer Athleten

Insgesamt konnten bei der Deutschen Meisterschaft viele Allgäuer Athleten Top-Platzierungen erzielen. So erliefen sich Simon Sambale als Sechster und Johannes Wachter als Siebter (beide Allgäu Outlet Race Team) Top-Ten-Plätze. Franz Hölzl vom SV Hindelang wurde Zehnter in der Gesamtwertung und Zweiter in seiner Altersklasse U 18. Die Zwillingsbrüder Raphael und Simon Hatt vom Allgäu Outlet Raceteam wurden Zweiter und Dritter in der Altersklasse U 16. Bei den Jüngsten gewann Felix Mayer vom SC Immenstadt, und Frank Kauper vom TV Immenstadt stand als Dritter in der Masterklasse der Männer auf dem Podium.



Sehr zufrieden zeigte sich auch der Vorsitzende des Ski-Clubs Immenstadt Martin Sambale: „Der Schnee war zwar knapp, aber es hat gereicht und wir haben tolle Leistungen gesehen. Das Mittag-Race war auch 2023 wieder ein voller Erfolg.“ Tatkräftig mitgewirkt hatte wieder die Mittagbahn mit der Betreiberfamilie Waller, um so gute Rahmenbedingungen für das Meisterschaftsrennen zu schaffen.