Bäume im Stadtgebiet: Sonthofen setzt auf Entwicklungskonzept und Förderung

Von: Josef Gutsmiedl

Startschuss: Aus einer gemeinsamen Erklärung aller Fraktionen wurde eine Steilvorlage für das Konzept „Stadtbäume“. Auf dem Foto (von links) Florian Schwarz (CSU), Heribert Kitzinger (FDP), Gerhard Wimmer (SPD), Ingrid Fischer (Grüne), Petra Müller (Freie Wähler) und Bürgermeister Christian Wilhelm. © Stadt Sonthofen

Sonthofen – Auf der Tagesordnung des Stadtrats ist das Thema „Bäume im Stadtgebiet“ immer wieder zu finden. Und der „Umgang“ mit Bäumen sorgt immer wieder für Diskussion. Jetzt will die Stadt Nägel mit Köpfen machen und ein Entwicklungskonzept „Sonthofer Stadtbäume im Klimawandel“ auf den Weg bringen.

Ein maßgeschneidertes Förderprogramm soll das Konzept begleiten und voranbringen. Ausgangspunkt des Vorstoßes war das gemeinsame Positionspapier alles Stadtratsfraktionen im vergangenen März.

Mit symbolischen Neupflanzungen von Einzelbäumen will sich die Stadt nicht zufrieden geben. Die Zielrichtung des jetzt beschlossenen Konzeptes brachte Stadtrat Henning Werth (Grüne) auf den Punkt: „Es gilt, das Bewusstsein zu schärfen, dass alte Bäume wertvoll sind.“ Das wird auch im Positionspapier der Fraktionen betont: Vor allem alte Bäume seien unbedingt zu erhalten, weil sie wichtige ökologische Funktionen erfüllten. Andererseits seien sie schwierigen Bedingungen ausgesetzt, die durch den Klimawandel erschwert würden. „Damit die Stadtbäume auch in Zukunft ihre vielfältigen Funktionen erfüllen können, muss sich die Baumarten- und Standortwahl an den zukünftigen stadtklimatischen Verhältnissen orientieren.“ Eine „einmalige Chance, um an Fördermittel zu kommen“, sieht CSU-Stadtrat Florian Schwarz.



Drei Schwerpunktthemen

Die Stadtverwaltung wird jetzt drei Themenschwerpunkte aus dem Positionspapier und dem beschlossenen Antrag aufgreifen. Zunächst wird ein Entwicklungskonzept „Stadtbäume im Klimawandel“ erarbeitet. Aufgrund eines Leitfadens mit Handlungsempfehlungen für bayerische Städte könnte ein maßgeschneidertes Entwicklungskonzept für Sonthofen entwickelt werden.



Als erster Schritt soll das Baumkataster aktualisiert werden, das nach zahlreichen notwendigen Fällaktionen in der Vergangenheit nicht mehr auf belastbarem Stand sei, wie der Leiter des Baureferates, Dr. Johannes Hauptstock-Buhl erläuterte. Bis zu 5 000 Bäume seien neu zu erfassen.



Förderprogramm für Stadtbäume

Parallel dazu soll ein nicht minder maßgeschneidertes städtisches Förderprogramm „Stadtbäume für Sonthofen“ aufgelegt werden. Nicht zuletzt sollen damit Privateigentümer finanziell unterstützt werden, um kostenintensive Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen oder Neupflanzungen zu ermöglichen. Detaillierte Förderkriterien will die Verwaltung in Abstimmung mit dem Arbeitskreis „Natur in der Stadt“ und anderen Kommunen definieren.



Beides – Baumkataster und Umsetzung der Förderstrategie – stelle einen „sehr hohen Verwaltungsaufwand“ dar, unterstrich Hauptstock-Buhl weiter. Mit bestehendem Personal sei dies aus Sicht der Stadtverwaltung nicht zu schaffen. Verwaltung und Bauhof hätten ohnehin alle Hände voll zu tun, umschrieb er die Lage. Für eine erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes und der erforderlichen Maßnahmen seien „zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen nötig, welche momentan noch nicht eindeutig beziffert werden können“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Die Kosten für die Umsetzung des Konzepts schätzt der Referatsleiter auf „einen unteren fünfstelligen Bereich“, mithin rund 100 000 Euro für die kommenden Jahre, einschließlich der Kosten für die Katasteraktualisierung. Man könne allerdings mit einer 50-Prozent-Förderung rechnen.

Natur in der Stadt

Die vielfältigen Möglichkeiten unter dem Titel „Natur in der Stadt“ will Sonthofen mit einer geeigneten Veranstaltung den Bürgern näher bringen. Falls die Wirtschaftsvereinigung AS mitspielt, mit einem verkaufsoffenen Sonntag im kommenden Jahr speziell unter diesem Motto.