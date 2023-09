Bankauszubildende treffen Menschen mit Behinderung in Sonthofen

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Die Schauspielerin und Epileptikerin Regina Kögler simuliert eine Absence. © Pöhlmann

Sonthofen – Als Regina Kögler ihren Platz verließ, war die Stimmung in einem der Räume des Allgäu Hotels in Sonthofen etwas angespannt. Kögler ging zielstrebig zu einem jungen Anzugträger, der vor einem Stehtisch stand. „Guten Tag“, sagte sie, „ich möchte eine Überweisung tätigen“. Dann fiel sie um und bewegte sich nicht. Der junge Mann forderte seine Azubi-Kollegen auf, Hilfe zu rufen. Er bot der Frau am Boden Wasser an. Die Frau reagierte nicht. Später werden die Anwesenden sagen, er habe seine Sache gut gemacht.

Etwa 100 Bankauszubildende und Dualstudierende der HypoVereinsbank waren Anfang September aus ganz Deutschland nach Sonthofen geströmt. Dort wurde die Einführungswoche „First Steps“ abgehalten. Mit auf dem Programm stand die Zusammenarbeit „Übungsfiliale“ mit der Stiftung Pfennigparade. Die Auszubildenden sollten dort von und mit Menschen mit Behinderung lernen, wie ein Miteinander im Arbeitsalltag aussehen kann.

Eine der fünf Menschen mit Behinderung, auf die die Auszubildenden trafen, war Regine Kögler. Sie ist Epileptikerin und Schauspielerin. In München brachte sie Stücke von Karl Valentin mit auf die Bühne. In Sonthofen simulierte sie einen epileptischen Anfall. Keiner der Azubis war darauf vorbereitet. Dementsprechend „ziemlich beindruckt“ zeigte man sich, wie gut der Azubi seine Sache gemacht habe.

„Jeder Anfall ist anders“, klärte Kögler die Runde auf, „mein erster Anfall dauerte 15 Minuten. Wenn man Glück hat, weiß man gerade noch, wie man heißt“. „Leben Sie nicht in dauernder Angst?“, fragte ein Azubi .„Man lernt damit umzugehen“, sagte Kögler und fügte hinzu: „je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto sicherer fühlen wir Epileptiker uns. Dann ist man nicht das Anschauungsobjekt.“

Inklusive Arbeitswelt: Bankazubis sammeln Erfahrungen in Sonthofen

Kein Anschauungsobjekt zu sein – vielleicht kann man so die Formel, das Ziel „inklusive Arbeitswelt“ übersetzen. Ähnlich sah das Fabian Url, tätig im Corporate Development der Pfennigparade. Was ist Inklusion? Url antwortete mit einem Bild. Rollstuhlfahrer, die abgetrennt in ihrem Bereich, beispielsweise in einer Arena, sitzen, seien nicht inkludiert. Inklusion sei es, wenn Unterschiede von oben betrachtet nicht mehr sichtbar seien. Laut Jens Fölting, Head of Talent & Talent Acquisition der Hypovereinsbank, lebe keiner der heute anwesenden Auszubildenden mit einer Behinderung. Aber insgesamt sollen fünf Prozent der Beschäftigten der Hypovereinsbank mit einer Behinderung leben.

Hinter Fölting klebten zahlreiche bunte Steckbriefe der Auszubildenden an den Wänden. Sie sollten dort den Satz „Ich möchte Banker werden, weil…“ vervollständigen. „Ich mag den Kleidungsstil“, schrieb einer, „Interesse an Finanzen“ schrieben viele. Fast jeder schreibt: „Ich mag den Kontakt mit Kunden.“

Oben gönnten sich zwei Rollstuhlfahrer von der Stiftung Pfennigparade eine Pause. Die Hotelgäste räkelten ihre weißen Körper in der Sonne, ein paar waren im Pool. „Draußen zum Beispiel in einer Kneipe reden sie mit mir immer wie mit einem Baby“, sagte die Rollstuhlfahrerin. „Das kommt mir bekannt vor“, erwiderte der andere.