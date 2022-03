Bankettwettbewerb: Letzter Schliff für die Prüfung

Die Auszubildende zur Hotelfachfrau Lena Albrecht serviert den Hauptgang. Lehrerin Christine Erd freut sich auf die Verkostung. © Joachim Zingl

Immenstadt – Für die Auszubildenden im letzten Lehrjahr an der Berufsschule Immenstadt wird es langsam ernst. Die Abschlussprüfung wirft ihre Schatten voraus.

Die Schülerinnen und Schüler befinden sich derzeit im letzten Unterrichtsblock ihrer Schulzeit. Deswegen wird in der gesamten gastronomischen Abteilung der Fokus auf eine optimale Prüfungsvorbereitung der Absolventinnen und Absolventen gelegt. Der jährliche Bankettwettbewerb für die 12. Klassen spielt dabei eine entscheidende Rolle. „Mit diesem klassen- und berufsübergreifenden Projekt fassen wir im Hinblick auf die Prüfung viele Lerninhalte zusammen“, erklärt Manfred Ecker, der Leiter der Gastronomieabteilung.

Wie so viele Veranstaltungen steht auch der Bankettwettbewerb in diesem Jahr unter dem Motto „Achtsamkeit im Umgang mit Corona“. Beim Bankettwettbewerb arbeiten die Gruppen daher räumlich getrennt. Die Zusammenarbeit wird jedoch durch Videoschaltungen zwischen den verschiedenen Klassen- und Praxisräumen unterstützt – eine Premiere im Unterrichtsalltag. So wurde beispielsweise das Verkaufsgespräch aus dem Restaurant in die angeschlossenen Klassenzimmer übertragen, um alle Teilnehmer am Wettbewerb auf dem aktuellen Stand zu halten.

Optimale Berufsvorbereitung

Der Wettbewerb stellt die Schülerinnen und Schüler vor Aufgaben, die auf ihren jeweiligen Ausbildungsberuf zugeschnitten sind. Die angehenden Köche mussten im Vorfeld ein Drei-Gänge-Menü einreichen. Aus jedem Gang wurde ein Sieger gekürt, der dann federführend den jeweiligen Posten leitete. Im Anschluss daran arbeiteten die Teams an der Umsetzung des Menüs, das beim abschließenden Prüfungsessen serviert wurde. Der Service gehört zu den Aufgaben der angehenden Hotel- und Restaurantfachleute. Zusätzlich waren sie auch für die Dekoration der Tische, die Auswahl der Weine zum Menü, und nicht zu vergessen das vorausgehende Verkaufsgespräch verantwortlich.

An den Tagen der Planung und Durchführung des Wettbewerbs herrschte eine konzentrierte, und manchmal auch angespannte Atmosphäre unter den Auszubildenden. „Wir werden hier auch vor die Herausforderung gestellt, mit Drucksituationen umzugehen und auch unter Stress optimale Leistung zu bringen“, berichtet die angehende Hotelfachfrau Darleen Zech. Trotz aller Herausforderungen war den Schülerinnen und Schülern aber auch die Freude an ihrem Beruf deutlich anzumerken. Mit hoher Professionalität wurden die Aufgaben angegangen. „Wir haben weitere Einblicke in organisatorische Prozesse gewonnen“, hob Lena Albrecht hervor. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Darleen Zech und Nadine Ronge war sie sich sicher: „Das ist eine sehr gute Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.“

Gegenseitige Inspiration

Auch die angehenden Köche waren begeistert von dem Projekt: „Es ist schön, dass wir hier die Möglichkeit haben im Team selbstständig, frei und kreativ zu arbeiten. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Betrieben. So können wir uns gegenseitig etwas beibringen und uns inspirieren“, stellte Mattis Schmid fest. Melanie Schirmer fügte an: „Für uns ist das toll, dass wir hier realitätsgetreu auf die Prüfung vorbereitet werden.“ Auch von kleineren Unstimmigkeiten ließen sich die Köche nicht aus der Ruhe bringen: „Wir haben immer schnell einen Kompromiss gefunden“, bemerkte Schirmer.

Abteilungsleiter Manfred Ecker zollte seinen Kolleginnen und Kollegen in der Gastronomieabteilung für die Durchführung des Bankettprojekts großen Respekt: „So etwas zeichnet uns aus“, freute er sich, und fügte an: „Es ist unser Anspruch, den Unterricht tagesaktuell anzupassen und auch auf hohem technischen Niveau umzusetzen. Neben der projektorientierten und eigenverantwortlichen Arbeitsweise trainieren unsere Schülerinnen und Schüler auf diese Weise auch ihre soft skills.“

Auch im Jahr 2022 war der Bankettwettbewerb nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch ein weiteres Highlight im Schuljahr. Der wichtigste Aspekt jedoch bleibt die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Abschlussprüfung und auf ein erfolgreiches Berufsleben. Mit Projekten wie diesem stellt die gastronomische Abteilung ihre Flexibilität und Professionalität unter Beweis.

