Bau Brutscher leitet Unternehmensnachfolge ein

Von: Josef Gutsmiedl

Max Ferdinand Brutscher (links) und Ferdinand Brutscher sehen ihr Unternehmen gut aufgestellt. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – In sechster Generation hat jetzt Maximilian Ferdinand Brutscher die Nachfolge von seinem Vater Ferdinand Brutscher bei Bau Brutscher angetreten.

Kaum ein Unternehmen in Oberstdorf dürfte auf eine ähnlich lange Firmengeschichte und Familientradition zurückblicken wie Bau Brutscher. jetzt hat in sechster Generation Maximilian Ferdinand Brutscher die Nachfolge im 1878 gegründeten Bauunternehmen angetreten. Der 29-Jährige tritt in die Geschäftsführung des Familienunternehmens ein, während sein Vater Ferdinand Brutscher aber dennoch weiterhin „an Bord“ bleiben wird.

Diese Praxis sei so etwas wie Familientradition, erinnert sich „Senior“ Ferdinand Brutscher (65), der in den 1980er Jahren seinerseits das Unternehmen in seine eigenen Hände genommen hatte. Jetzt sei es an der Zeit, die nunmehr sechste Generation Brutscher mit der Geschäftsführung zu betrauen.

Ausbildung an der Hochschule Biberach

Tradition hat auch die fundierte fachliche Ausbildung der Unternehmensführung. Quasi über Generationen besuchten die angehend Chefs die Hochschule Biberach. Ferdinand Brutscher studierte hier Bauingenieurwesen und Architektur; sein Sohn Max Ferdinand Brutscher erwarb an der Hochschule Biberach den Abschluss „Master of Engeneering M. Eng.“ im Bauingenieurwesen als Rüstzeug für eine erfolgreiche Führung des mittelständischen Unternehmens.



Die Firmengruppe Brutscher beschäftigt rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deckt mit den Sparten Hochbau / Tiefbau, Steine / Erden, Schlüsselfertigbau, Abbruch und Architektur sämtliche relevanten Arbeitsfelder der Branche ab.



Fachkräftemangel am Bau

So erfreulich der anhaltende Boom der Baubranche auch sei, Vater und Sohn Brutscher erkennen beide das Problem „auf dem Bau“ – den Facharbeitermangel. In den Köpfen herrsche immer noch das längst überkommene Bild vom Knochenjob auf den Baustellen vor, während sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles geändert habe.

Weder sei ein Bauberuf heutzutage eine ständige Plackerei, noch werde in der Branche schlecht bezahlt, betonen Max und Ferdinand Brutscher. Bei der Nachwuchsgewinnung müsse sich etwas ändern: „Die Baubranche und Handwerksberufe haben Zukunft“, sind sie sich einig. Drei bis fünf Lehrlinge bildet Bau Brutscher jedes Jahr aus in diversen Sparten des Traditionsunternehmens.