Bayerischer Sportpreis für Skispringerin Katharina Schmid aus Oberstdorf

Oberstdorf – Der Bayerische Sportpreis in der Kategorie „Sportmomente für die Ewigkeit“ geht dieses Jahr an Katharina Schmid, geb. Althaus, aus Oberstdorf.

Seit 2002 zeichnet der Bayerische Ministerpräsident alljährlich bedeutende bayerische Sportlerinnen und Sportler mit dem Bayerischen Sportpreis für herausragende Verdienste und beispielhafte Initiativen im Bereich des Sports in verschiedenen Kategorien aus. In diesem Jahr wird der Preis in sechs Kategorien vergeben. Die Bayerische Staatsregierung würdigt damit Athletinnen und Athleten aus dem Freistaat für ihre herausragenden Leistungen. Den Preis in der Kategorie „Sportmomente für die Ewigkeit“ erhielt die Skispringerin Katharina Schmid, geb. Althaus, aus Oberstdorf.

Bei der Nordischen Ski-WM 2023 begeisterte Katharina Althaus mit drei Goldmedaillen im Einzel-, Team- und Mixed-Wettbewerb, sowie der Bronzemedaille von der Großschanze. Dreimal Gold bei den Weltmeisterschaften – dies gelang noch keiner Skispringerin. Damit ist die Silbermedaillengewinnerin im Einzel bei den Olympischen Spielen 2018 und 2022 und bei den Weltmeisterschaften 2019 erst die zweite deutsche Weltmeisterin in der Geschichte des Damenskispringens.



Viele Rekorde

Star-Schauspielerin Lisa Maria Potthoff (die Susi in den „Eberhofer“-Krimis) wollte es im vollbesetzten Saal der Münchner BMW-Welt ganz genau wissen: „Warum hast du als Kind eigentlich mit Skispringen angefangen und hast nicht was Normales gemacht?“ fragte die als Laudatorin angetretene Schauspielerin Deutschlands erfolgreichste Skispringerin Katharina Schmid (früher Althaus) aus dem Oberallgäu. Die antwortete ganz trocken: „Mein großer Bruder ist gesprungen – und als Jüngere macht man das einfach nach.“



Und das war gut so. Schmid fliegt seit Jahren ganz oben und ganz vorne und ganz weit. Zuletzt bei der Nordischen Ski-WM in Planica: Dreimal Gold und einmal Bronze, Rekord für die Skispringerinnen dieser Erde.



Viel Applaus für ein „Wahnsinns-Jahr“

„Ein Sportmoment für die Ewigkeit!“, urteilte die Jury unter Vorsitz des bayerischen Sportministers Joachim Herrmann und verlieh der kleinen (1,55 Meter groß) Großen den „Bayerischen Sportpreis 2023“. Applaus der versammelten Prominenz aus Sport, Politik und Kultur, feuchte Augen bei Schmid und ihr berühmtes fröhliches Lachen: „Was für ein Wahnsinns-Jahr und obendrauf dieser Preis!“ Eine ganz besondere Ehre sei das, betonte die Frischvermählte und goss ein bisschen Wasser in den Wein: „Ich hab jetzt fast alles gewonnen und bin schon so lange dabei, schau mer mal, was nach dem nächsten Winter passiert.“

Abschiedsworte einer gerade gekrönten Ski-Königin? „Das lasse ich völlig offen“, sprach Katharina die Große. Zwei Ziele hat sie aber noch: beim Skifliegen die größte Weite zu erzielen und den Beginn der seit langem speziell von ihr geforderten Vierschanzentournee der Frauen mitzuerleben. „Ende Dezember springen wir in Partenkirchen und am 1. Januar, haben wir in Oberstdorf endlich unser Neujahrsspringen“, freut sich die 27-Jährige. „Irgendwann sind die Österreicher auch dabei.“



„Nochmal angreifen“

Derzeit aber schuftet sie im Sommertraining und dankt einem anderen Oberstdorfer für seinen Anteil am glänzenden bayerischen „Oscar“ des Sports:“ Trainer Andi Bauer, er hat mich mit 15 Jahren entdeckt und groß gemacht. Ich hab ihm so viel zu verdanken. Noch heute hat er ein offenes Ohr, wenn ich mal Probleme habe.“



Jetzt freut sich Katharina Schmid auf den kommenden Winter: „Ich bin ja noch da und werde nochmal angreifen.“ Der mögliche Abschied der Rekordspringerin, er soll ein großartiger werden.