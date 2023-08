1. FC Sonthofen kommt nicht in Fahrt

Wieder nichts: Für Andreas Hindelang und den 1. FC Sonthofen gab es gegen Erlbach erneut eine Bauchlandung. © Dieter Latzel

Sonthofen – Aufsteiger 1. FC Sonthofen war in der Bayernliga-Süd auch im dritten Spiel noch nicht auf der Höhe und kassierte gegen den SV Erlbach erneut eine Niederlage. Weiter geht es diesen Samstag um 16 Uhr beim SV Kirchanschöring. Die FCS-Reserve gewann ihr letztes Vorbereitungsspiel beim FC Altstädten dagegen mit 11:1 (4:0) Toren und geht diesen Samstag um 16.15 Uhr beim FC Kempten II gut vorbereitet in die neue Kreisklasse-Saison.

Bis zur Pause hatte es für die Hausherren gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Andreas Hindelang verpasste in der 20. Minute nach einer Haug-Flanke die Führung, als sein Kopfball knapp das gegnerische Tor verfehlte.



Nach dem Seitenwechsel bekam der SV Erlbach über gewonnene Zweikämpfe und schnelles Umschaltspiel in die Spitze die Partie immer besser in den Griff. So eine entschlossene Ballbehauptung auf der Grundlinie brachte schließlich in der 56. Minute auch die Gäste-Führung und Leonhard Thiel netzte im Fünf-Meter-Raum das Zuspiel zum 1:0 ein. Wenig später hätte Erlbach das Ergebnis ausbauen können, doch FCS-Keeper Zettler parierte den Foulelfmeter von Maximilian Sammereier reaktionsschnell.

Lesen Sie auch: Knappe Niederlagen und keine Punkte für den FC Sonthofen

In der Schlussphase bäumten sich die Allgäuer allerdings nochmal auf. Ein Kopfball von Holzapfel verfehlte sein Ziel nur um Haaresbreite. Besser machten es die Gäste. Der eingewechselte Sebastian Hager erhöhte (88.) auf 2:0. In der Nachspielzeit verkürzte Markus Notz zwar noch auf 1:2. Der Anschlusstreffer kam aber zu spät, um die Niederlage abzuwenden.



Die Zweite Mannschaft des 1. FC Sonthofen kam am vergangenen Sonntag in ihrem finalen Testspiel beim FC Altstädten zu einem 11:1-Kantersieg. von Michael Mehrtens. Den Ehrentreffer für Altstädten erzielte Elias Grell.

von Dieter Latzel