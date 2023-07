Hütten BBQ auf der Kanzelwand mit zünftiger Musik

Kulinarischer Veranstaltungstipp: Hütten-BBQ mit zünftiger Musik in der Berghütte Adlerhorst am kommenden Sonntag. © Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen

Riezlern – Am Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 14.30 Uhr findet in der Berghütte Adlerhorst das Hütten-BBQ mit zünftiger Musik von 50 m Blech statt. Für die gemütliche Atmosphäre am Berg wird auf der Terrasse die Feuertonne aufgebaut.

Jürgen Scharnagl, der Hüttenwirt, hat schon alles vorbereitet. Der Tisch ist gedeckt, die Feuertonne brennt und der Grill ist angeheizt. Es warten zarte Bio-Rindersteaks, Spareribs, weitere Fleisch-Spezialitäten und köstliche Beilagen und Salate. Dazu schmeckt ein leckeres Allgäuer Bier. Auch Weinliebhaber kommen nicht zu kurz. Für die Gäste, die sich lieber vegetarisch ernähren, bereitet der Hüttenwirt fleischlose Alternativen vor.

Zur Unterhaltung spielen ab 11.30 Uhr die neun jungen Burschen von 50 m Blech ein schwungvolles Frühschoppenkonzert.

Erholsamer Sonntag vorprogrammiert

Gaumenfreuden genießen, sich auf der Terrasse die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und die grandiose Natur bestaunen - erholsamer kann ein Sonntag nicht sein. Weitere Infos und Reservierung: +49 (0)8322 9600-3727 oder +43 (0)5517 5274- 3727.

Das Hütten-BBQ gibt es in diesem Jahr an folgenden Terminen: 06. und 20. August; 3. und 17. September; 8. Oktober.