Der „Wichteltreff“ wird mit dem Bergwald-Pfad erweitert

Von: Josef Gutsmiedl

Bergwald zum Anfassen: Eine große Baumscheibe zeigt mit den Jahresringen, wie lange ein Baum im Bergwald wächst und was er schon alles „erlebt“ hat. © Josef Gutsmiedl

Oberstdorf – Bereits 2019 kam die Idee auf, den vorhanden Waldspielplatz „Wichteltreff“ südlich von Reichenbach bei Oberstdorf zu erweitern. In Kooperation mit der Marktgemeinde Oberstdorf übernahm die Bergwaldoffensive am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten die Konzeption. Der Erweiterungsbereich sollte sich mit dem Bergwald im Allgäu und dessen Funktionen befassen. Der so entstandene „Themenpfad Bergwald“ sensibilisiert Kinder spielerisch und interaktiv für die Bedeutung der Bergwälder.

Das waldpädagogische Konzept beinhaltet sieben Stationen, die sich mit dem Bergwald und vor allem mit dessen Schutzfunktionen befassen. So gibt es beispielsweise das „Wurzelziehen“, bei dem die Kinder herausfinden können, welche Baumart am tiefsten und stabilsten wurzelt. Oder die Station „Vom Baum zum Möbelstück“, an der an einem Stamm anschaulich der Prozess vom stehenden Baum zum fertigen Brett oder Möbelstück dargestellt ist. Mit einer aufwändigen wie anschaulichen Simulation wird gezeigt, wie ein intakter Bergwald vor Lawinen schützt. Die Gesamtkosten des Projekts, insgesamt etwa 25.000 Euro, hat die Bergwaldoffensive übernommen.

Die gute Idee fand auch schnell zwei passende Partner für eine Umsetzung – die Marktgemeinde Oberstdorf und die Bergwaldoffensive im Allgäu BWO. Nach und nach nahm der neue Themenweg „Bergwald“ Gestalt an.

Der Pfad wird außerordentlich gut besucht

„Wir können richtig stolz auf das Ergebnis sein“, meinte Oberstdorfs Bürgermeister Klaus King bei der Eröffnung des Pfades direkt neben dem bereits seit langem bestehenden „Wichteltreff“ am Bach. Die ersten Wochen hätten schon gezeigt, dass der Pfad „etwas ganz Besonderes“ sei und außerordentlich gut besucht werde. „Das hat sich keiner vorstellen können.“

Erlebnis Bergwald: Unter „Aufsicht“ von Spielplatzbauer Bernhard Haag (2. von rechts) und Förster Moritz Teufel (von links) eröffneten Simon Östreicher und Bürgermeister Klaus King den neuen Bergwald-Pfad bei Reichenbach. © Josef Gutsmiedl

Das sieht auch der Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten, AELF, Simon Östreicher so. Wie der Bergwald „funktioniere“ und was die Bergwaldoffensive eigentlich mache, sei noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Umso wichtiger sei es also, Natur erlebbar und begreifbar zu machen, wie etwa mit den sieben Stationen des Themenpfades Bergwald. Nicht selten bekomme er gerade von Kindern zu hören, sie seien noch nie im Wald gewesen. Der erlebnisorientierte Parcours sei genau das Richtige, um Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf kurzweilige, spannende Art zu informieren, was Wald eigentlich ist, und warum jetzt der Umbau zu einem klimatoleranten Mischwald notwendig ist.

Ansprechende Infotafeln mit leicht verständlichen Texten

Professionell gestaltete Infotafeln an den einzelnen Stationen hat die Grafikagentur „Lehne Design“ aus dem Westallgäu entworfen: optisch ansprechend, mit kurzen, leicht verständlichen Texten. Und Projektleiter Moritz Teufel vom AELF, der gemeinsam mit dem Erbauer des Pfades, Bernhard Haag aus Schöllang, aus der Idee und dem Konzept einen attraktiven und informativen Spielplatz geschaffen hat, meint: „Hier können Kinder lernen und begreifen, wie man mit dem Wald lebt und umgeht, warum wir ihn brauchen.“ Manche Besucher absolvieren die Stationen im Schnelldurchgang, andere verweilen ein, zwei Stunden auf dem Pfad.

Die sieben Stationen erklären den Wald im Allgäu und seine wesentlichen Schutzfunktionen. Da gibt es zum Beispiel einen Schaukasten, der einen Blick unter die Erde ermöglicht und die vielen dicken und dünneren Wurzeln eine Buche zeigt. Und wie unterschiedlich die Wurzel verschiedener Baumarten sind, kann man beim „Wurzelziehen“ herausfinden. Dass manchen Bäume richtig alt werden und „viel erzählen könnten“ zeigt die große Baumscheibe mit den vielen Jahresringen. Wie wichtig ein intakter Bergwald etwa als Lawinenschutz ist, demonstriert schließlich anschaulich eine interaktive Lawinensimulation im kleinen überdachten Wald-Pavillon.



Kosten aus Mitteln der Bergwaldoffensive finanziert

Insgesamt wurde der neue Themenpfad „Bergwald“ bei Reichenbach für rund 25 000 Euro gebaut – finanziert aus Mitteln der Bergwaldoffensive. Die Pflege und Betreuung des Pfades wird die Marktgemeinde Oberstdorf übernehmen, wie Bürgermeister King versichert.