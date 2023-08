Bergwaldoffensive im Allgäu: Personelle Veränderungen

Von: Josef Gutsmiedl

Drei Neuzugänge: Beiratsvorsitzender Toni Klotz (von links) stellte in Weitnau die Neuzugänge des Gremiums – Leonhard Rist, Ralf Arnold und Werner Sill – vor. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Im Zeichen von personellen Änderungen stand die jüngste Beiratssitzung der Bergwaldoffensive im Allgäu in Weitnau. Der Umbau des Waldes, insbesondere des Bergund Schutzwaldes müsse unbedingt vorangetrieben werden.

Nach rund 35 Dienstjahren hat sich Forstdirektor Klaus Dinser aus dem Amt verabschiedet. Er war zuletzt als Abteilungsleiter für die Forstreviere Oberstdorf, Oy-Mittelberg und Sonthofen - Bad Hindelang sowie für die Fachstelle Schutzwaldmanagement und die Bergwaldoffensive zuständig. Mit herausragendem Engagement hat er sich in seiner gesamten Dienstzeit für die Berg- und Schutzwälder des Allgäus eingesetzt. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten – Waldbesitzern, Jägern, Alpwirtschaft und anderen Behörden – war ihm immer wichtig. Sein Leitspruch war dabei stets „Betroffene zu Beteiligten machen“.

Luitpold Titzler © Josef Gutsmiedl

Auf Dinser folgt mit dem 34-jährigen Luitpold Titzler nun ein gebürtiger Oberstdorfer. Nach dem Abitur hat Titzler zunächst ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Fachstelle Schutzwaldmanagement absolviert, bevor er Forstund Holzwissenschaften an der TU München studierte. Im Anschluss wechselte er zur Bayerischen Forstverwaltung. Nach dem Forstreferendariat und der erfolgreich abgeschlossenen Staatsprüfung folgten Einsätze an den Ämtern in Cham und Kaufbeuren.

Der jüngst geschlossene Waldpakt ist ein „Meilenstein für den Wald“

Änderungen gab es auch im Beirat der BWO. So gehört der bisherige Geschäftsführer der Hochwild-Hegegemeinschaft Sonthofen HHG, Jürgen Wälder, dem Gremium nicht mehr an. Für Wälder rückt sein Nachfolger in der HHG, Werner Sill aus Oberstdorf nach. Für den Bayerischen Bauernverband BBV nimmt Ralf Arnold, Obmann des BBV-Kreisverbands Lindau den Platz von Alfred Enderle ein. Und für Peter Fink von der ArGe Jagdgenossenschaft ist künftig Leonhard Rist (Jagdvorstand in Weitnau) Mitglied im BWO-Beirat. Der Beiratsvorsitzender Anton Klotz würdigte die engagierte Mitarbeit der ehemaligen Mitglieder. Den jüngst geschlossenen „Waldpakt“ der Waldbesitzerverbände in Bayern und der Bayerischen Staatsforsten bezeichnete Klotz als „Meilenstein für den Wald“.

Der Pakt schaffe eine Balance beim Schützen und Nützen der Wälder. Der Umbau des Waldes von der Fichten-Monokultur zum klima-tauglichen Mischwald müsse „zügig vorankommen“ und sei eine „große Aufgabe“, so Klotz. Das werde auch bei einem Wald mit Wild funktionieren, ist er sich sicher. Angesichts der zunehmenden Waldbrand-Ereignisse müsse man Wege suchen, die lokalen Feuerwehren auch zusammen mit dem Katastrophenschutz entsprechend zu schulen und auszurüsten. Hier sei eine staatliche Förderung erforderlich und – gerade im Allgäu – auch eine grenzübergreifende Zusammenarbeit.

Projektgebiet bei Oberstdorf im Standby-Modus

Derzeit bearbeitet die BWO in den Landkreisen Oberallgäu und Lindau neun Projektgebiete; vier weitere sind im Standby-Modus, ruhen also, was Maßnahmen der BWO angeht. Den aktuellen Status solle man vorerst beibehalten, rät Luitpold Titzler. Was konkret den Standby-Zustand für das – seit langem ruhende – Projektgebiet Anatswald-Leiterberg bei Oberstdorf angehe, spricht der Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten (AELF) Simon Östreicher, von „zu viel Rotwild“. Vor diesem Hintergrund, so ergänzte Werner Sill, blockiere die anhaltende Uneinigkeit der Betroffenen den Beginn von Maßnahmen.

Die Exkursion des BWO-Beirats führt die Gruppe ins Projektgebiet Hauchenberg-Stoffelberg, wo der Waldumbau durch den Vorbau von klima-toleranten Baumarten und Naturverjüngungen besichtigt wurde. Auch die Erfolge der Eigenbewirtschaftung der Jagdgenossenschaft Weitnau wurden vor Ort diskutiert.