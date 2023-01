Betrügerischer Anruf: Taxifahrerin rettet Rentner vor finanzieller Katastrophe

Anrufbetrüger treiben weiterhin ihr Unwesen im Oberallgäu © Symbolfoto: Julia Boecken

Oberallgäu – Dank einer aufmerksamen Taxifahrerin wurde ein 80-Jähriger davor bewahrt, 18.000 Euro von seinem Bankkonto an Betrüger zu übergeben.

„Ein 80-jähriger Mann hatte am Montagmittag einen Anruf von einem falschen Polizisten erhalten, welcher ihn informierte, dass angeblich von seiner Bank Daten an Kriminelle herausgegeben wurden. Er solle doch so viel Geld wie möglich abheben und damit sichern“, berichtet die Polizei heute.

Der Mann habe sich ein Taxi bestellt und sei zur Bank gefahren. Unterwegs habe er vom Täter einen weiteren Anruf erhalten und sei in ein Gespräch verwickelt worden. „So war der Täter immer über den aktuellen Stand informiert.“, weiß die Polizei. Gegenüber der Taxifahrerin gab der Rentner nur an, einen größeren Betrag abheben zu wollen.

„Da der Frau dies komisch vorkam, informierte sie ihre Zentrale, welche wiederum Kontakt zur Bank aufnahm. Der dortige Bankmitarbeiter gab den geforderten Betrag von 18.000 Euro nicht heraus, bis der Sachverhalt von der hinzugerufenen richtigen Polizei aufgeklärt werden konnte.“

Welcher Trick liegt vor?

Die falschen Polizeibeamten teilen den Geschädigten bei dieser Variation des Betrugs mit, dass dessen Vermögen bei der Bank nicht mehr sicher ist. Bei den Bankangestellten handele es sich um Kriminelle, die es zum Ziel hätten, den Geschädigten zu betrügen oder zu bestehlen. Daher fordern sie die Geschädigten auf, sämtliches Bargeld und Wertgegenstände bei der Bank abzuholen und zu Hause aufzubewahren.

Folgt der Geschädigte diesem Aufruf, melden sich die Betrüger erneut und lassen sich Seriennummern der Geldscheine geben, um daraufhin festzustellen, dass es sich vorgeblich um Falschgeld handele und dieses von der vermeintlichen Polizei für die weiteren Ermittlungen sichergestellt werden müsse. Während ihrer Tat versuchen die Täter ihre Opfer stetig am Telefon zu halten, um eine Kontaktaufnahme mit Angehörigen und der „richtigen“ Polizei zu verhindern und um zusätzlich Druck aufzubauen.