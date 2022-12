Gänsehaut und musikalischer Genuss beim Weihnachtskonzert in Sonthofen

Teilen

Nichts verlernt hat die Stadtkapelle Sonthofen während der fast dreijährigen Auftrittspause im Haus Oberallgäu. Hoch motiviert und bestens vorbereitet bestritt das Ensemble sein Weihnachtskonzert. © Rudolf Schnellbach

Sonthofen – Die Stadtkapelle Sonthofen gab nach einer dreijährigen Pause wieder ein erfolgreiches Weihnachtskonzert im Haus Oberallgäu.

Gänsehaut tritt auf, wenn man von einem positiven Moment oder einem emotionalen Erlebnis wie zum Beispiel einem Musikstück berührt ist. Für genau diese Momente sorgte die Stadtkapelle Sonthofen bei ihrem Weihnachtskonzert. Nach genau 1 096 Tagen, wie Vorstand Herbert Martin bei seiner Begrüßungsrede erwähnte, durften die Musikerinnen und Musiker jetzt endlich wieder auf der Bühne im Haus Oberallgäu Platz nehmen und den ersten Weihnachtsfeiertag traditionell musikalisch abschließen.

Auch das Publikum hielt dem Orchester die Treue. Die stellvertretende Bürgermeisterin Ingrid Fischer betonte: „Jetzt weiß ich, was mir die letzten beiden Jahre gefehlt hat!“ Entsprechend motiviert und bestens vorbereitet von Dirigent Markus Buhmann zogen die Musikerinnen und Musiker alle Register ihres Könnens in einem bunt gemischten, unterhaltsamen und gut ausgewählten Programm.



Internationales Programm

Festlich wurde es gleich zu Beginn mit dem Graf Waldersee Marsch, bei dem im Trio vom Komponisten das Weihnachtslied „Tochter Zion“ eingebunden wurde. Nach dem Air for G-String aus dem zweiten Satz von Johann Sebastian Bachs Orchestersuite Nr. 3 in D-Dur hatte dann das Blechbläser-Quintett der Stadtkapelle mit der heimlichen Kärntner Nationalhymne „Is schon still uman See“ ihren ersten Einsatz.

Auf den Portugiesischen Marsch „Montanas del Fuego“ folgte mit dem „March Chagu-Chagu“ der erste bunt gemischte Cocktail. In diesem Marsch vermischen sich japanische Volksmusik und Marschmusik zu einem exotischen Hörvergnügen.



Eine musikalische Reise zum Mars

Mit „Mission to Mars“ nahmen die Musiker das Publikum dann vor der Pause noch mit auf eine Reise zum Mars. Nach einem gefühlvoll vorgetragenen ouvertürenartigen Motiv, das zu Beginn von den Blechbläsern vorgestellt wurde, folgten ein Andante und ein Allegro moderato, worin die Entschlossenheit und der Mut für die Durchführung des Mars-Projektes eindrucksvoll zum Ausdruck kamen. Mit allerhand Spezialeffekten trumpfte das Schlagzeugregister auf und sorgte für Spannung im Publikum, bevor es nach der geglückten Landung in die verdiente Pause ging.



Das Blechbläser-Quintett eröffnete den zweiten Teil mit der Liebeshymne „Nothing’s gonna change my love for you“. Mit „A Bavarian Crossover“ hatte dann das Holz-Ensemble der Stadtkapelle Sonthofen seinen großen Auftritt. Hervorragend setzten die Holz-Bläser den gemütlichen bayerischen Polka-Charakter um, bevor das Musikstück in einen lässigen Reggae überging. Mit Bassklarinette und Fagott bestens besetzt, sehr gut gestimmt und feinfühlig gespielt. Schön!

Buntes Programm mit informativen Erzählungen

Danach war wieder das Hauptorchester mit dem Marsch Salemonia des Allgäuer Komponisten Kurt Gäble an der Reihe. Nachdem das Publikum beim Walzer „Träumerei“ ganz seinen Gedanken zum Festtag folgen konnte, ging es mit „Cast Away“ in die Filmmusik über. Obwohl der gesamte Film ohne Musikstück auskommt, gibt es eine spannende Melodie zum Abspann.

„Verdammt lang her“, den Hit der Gruppe BAP sangen die Musikerinnen und Musiker dann im Rahmen des Medleys 80er Kult(tour). Auch hier kam die Freude zum Ausdruck, nach langer Zeit wieder ein Konzert geben zu dürfen. Nach „Trouble in the Air“ durfte als Zugabe die „Petersburger Schlittenfahrt“ natürlich nicht fehlen.



Ein schöner Konzertabend, ergänzt durch informative Erzählungen des Ansagers Sebastian Martin.