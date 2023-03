BHS Sonthofen unterstützt die Freiwillige Feuerwehr mit Schmutzwasserpumpen

Übergabe der Pumpen mit (von links) Dennis Kemmann (Geschäftsführer BHS-Sonthofen GmbH) und Markus Adler, Kommandant Feuerwehr Sonthofen. © Andreas Reimund

Sonthofen – Das Maschinenbau-Unternehmen BHS-Sont­hofen unterstützt die Feuerwehr Sonthofen mit einer Spende von 10.000 Euro.

Mit der Spende hat die Feuerwehr Sonthofen zwei Schmutzwasserpumpen erworben und ist nun mit moderner Technologie ausgestattet, um bei vollgelaufenen Kellern, überfluteten Wehren oder anderen Hochwasserschäden schnell und effektiv Hilfe leisten zu können.

Die globalen Klimaveränderungen sind auch lokal spürbar: Im Landkreis Oberallgäu steigt die Zahl der Unwetter und Extremereignisse sowie der Überschwemmungen in den letzten Jahren stetig an. Um darauf angemessen reagieren zu können, reicht präventiver Schutz allein nicht aus, betont Markus Adler, Kommandant der Feuerwehr Sonthofen: „Die Unwetterereignisse der letzten Jahre, Murenabgänge und Überschwemmungen zeigen uns, dass auch der defensive Bevölkerungsschutz an Bedeutung gewinnt.“

Neue Schmutzwasserpumpen

Eine gute Ausrüstung der Feuerwehr sei daher unverzichtbar, um im Schadensfall schnell und professionell helfen zu können, so Adler weiter. Dank der Spende der Sont­hofener Maschinenbaufirma BHS-Sonthofen in Höhe von 10.000 Euro konnten nun zwei neue Schmutzwasserpumpen der Marke Honda angeschafft werden. Zum Einsatz kommen diese Schmutzwasserpumpen vor allem im Fall von vollgelaufenen Tiefgaragen, Hochwasserschäden bei Unternehmen oder bei durch Schwemmgut verstopften Wehren und Abflüssen von Kanälen.

1 600 Liter pro Minute Pumpleistung

Im Rahmen einer Übung sind die neuen Geräte bereits in Betrieb genommen worden: „Mit den beiden leistungsstarken Pumpen können wir Schmutzwasser aus einer Tiefe von bis zu 26 Metern sowie Schlamm oder Wasser mit Verunreinigungen durch Steine und andere Fremdkörper bis zu einer Größe von mehr als drei Zentimetern problemlos abpumpen“, erklärt Stefan Hipp, Gerätewart der Feuerwehr.

Die Förderleistung von mehr als 1 600 Litern pro Minute stelle sicher, dass Einsätze schnell abgewickelt werden können, so Hipp weiter. Das sei wichtig, weil die Feuerwehr bei extremen Wetterereignissen oft viele Einsätze gleichzeitig bewältigen müsse.



Dennis Kemmann, Geschäftsführer von BHS-Sonthofen, dankte der Freiwilligen Feuerwehr Sonthofen bei der Spendenübergabe auch im Namen aller Mitarbeitenden des Unternehmens für ihr Engagement und die geleistete Arbeit. „Wir sind dankbar, dass wir immer auf Ihre Hilfe zählen können und freuen uns, dass wir mit unserer Spende zum Gelingen Ihrer Einsätze beitragen können.“