Bihlerdorfer Feuerwehr erwischt den „idealen Tag“

Von: Josef Gutsmiedl

Bihlerdorf – Vorher Regen, nachher Regen - nur am Tag vor dem Feiertag 1. Mai klappte es mit Frühlingswetter und Sonnenschein. Die Bihlerdorfer Feuerwehr hatte mit der Vorverlegung des Maibaumaufstellens auf das richtige Pferd gesetzt. Und am Tag-X klappte alles wie am Schnürchen. Mit musikalischer Begleitung stellten die jungen Bihlerdorfer den genau 20,23 Meter langen Baum – gespendet von Sandra Jordan – innerhalb einer knappen halben Stunde auf. Traditionell nur mit Muskelkraft, also eine Punktlandung auch was den CO₂-Ausstoß angeht! Die Baumlänge ist selbstredend nicht dem Zufall überlassen: 20,23 Meter, also 2023 Zentimeter, was der Jahreszahl entspricht, mussten es heuer sein. Wermutstropfen an diesem Maibaum-Sonntag: Nach dem Brand des Gasthauses „Mohrenwirt“ in Kranzegg fiel der bewährte Lieferant des Bratens komplett aus. Als „Notlösung“ konnte die Feuerwehr immerhin Leberkäse mit Kartoffelsalat oder Spätzle mit Soße anbieten – und natürlich das legendäre Bihlerdorfer Kuchenbüffet!

