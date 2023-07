Blaichacher Mountainbike-Sportlerin fährt Top-Resultat ein

Großartiges Rennen: Beim Weltcup-Lauf im Val di Sole landete Sina van Thiel ihren bislang größten Coup mit einem Platz 5 in der U23.

Sina bleibt auf Kurs

Oberallgäu – Sina van Thiels Erfolgsserie geht weiter! Am vergangenen Wochenende fuhr die Blaichacherin ihr bisher bestes U23 Worldcup Cross-Country Rennen: Platz 5!

„Auf der Worldcup-Strecke im Val di Sole würden sich die meisten Wanderer die Haxen brechen – so bocksteil und technisch schwer ist sie“, so der Kommentar eines routinierten Mountainbikers, der Sinas spannendes Rennen via Livesteam verfolgte.



Sina: „Im Shortrace bin ich auf den 15. Platz gefahren. Das Ergebnis ist eigentlich ganz gut, trotzdem bin ich nicht so ganz zufrieden, weil ich mich einfach nicht gut gefühlt habe. Das Rennen war sehr schnell und es war auch sehr heiß.“

Fulminante Aufholjagd

Am Sonntag gelang Sina dann ein guter Start aus der zweiten Reihe. Auf der technisch anspruchsvollen Strecke startete die Allgäuerin eine fulminante Aufholjagd, die mit einem Rang 5 belohnt wurde.