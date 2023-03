Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang hat einen neuen Vorsitzenden

Neue Tuba zum 60-jährigen Vereinsbestehen: (von links) Stefan Köberle, Andreas Schneider und Bürgermeister Alois Ried. © Charly Höpfl

Ofterschwang – Der amtierende Vorsitzende Stefan Köberle wollte nicht mehr. Seit kurzem hat die Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang einen neuen Vorsitz: Nikolaus Bühler.

Bereits bei der letzten Wahl, hatte der amtierende Vorsitzende der Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang, Stefan Köberle, angekündigt, dass dies seine letzte Amtszeit sein würde. In den vergangenen Monaten wurde deshalb kapellenintern nach einer Nachfolge gesucht. In der Jahreshauptversammlung Ende Februar fiel die Wahl ohne Gegenstimmen auf den langjährige Tubist Nikolaus Bühler aus Gunzesried. Stefan Köberle, die beiden Bürgermeister der Gemeinden Ofterschwang und Blaichach, sowie der neue Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Hörnerdörfer, Pater Shijo, gratulierten herzlich.

17-jährige Amtszeit endet

Mit der Neuwahl endet für den Verein eine Ära, denn mit Stefan Köberle legt ein Vorsitzender sein Amt nieder, der dies stets mit außerordentlicher Leidenschaft, Energie und viel Zeit ausgefüllt hat. In der 17-jährigen Amtszeit, hat Köberle viele Meilensteine angestoßen. Dazu zählten zwei CD-Produktionen, der Kauf einer Tuba zum 60-Jahre-Jubiläum, der Aufbau einer Kapellen-Freundschaft zum Musikverein Gargazon in Südtirol, sowie der Aufstellung des neuen Gipfelkreuzes am Ofterschwanger Horns 2020. Dafür sagt die Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang ein herzliches „Vergelt’s Gott, Stefan!“



Zu den weiteren Inhalten der Versammlung zählte der Kassenbericht von Theresa Dudek, welcher zeigte, dass der Verein weiterhin auf solidem finanziellem Grund steht.



23 Jungmusiker

Jessica Behr informierte die Anwesenden in Vertretung für Jugendleiter, Georg Behr, über das neue Konzept der Jugendausbildung. Kinder und Jugendliche werden sowohl im Einzelunterricht als auch beim Spielen in Ensembles und kleineren Orchestern ausgebildet und so an ihren späteren Einsatz „bei den Großen“ vorbereitet. Mit 23 Jungmusikern zeigt sich der Erfolg des Konzepts, welches in Kooperation mit der Bläserschule Fischen umgesetzt wird.



Für langjährige aktive und passive Mitgliedschaft wurden zahlreiche Ehrennadeln überreicht. Besonders wurde den Gründungsmitgliedern des Vereins für 60 Jahre Treue gedankt.



Deutsche Musikanten-Skimeisterschaft 2023 in Ofterschwang

Dirigent, Vincenz Kling und Schriftführer, Sebastian Ney kamen zu dem Fazit, dass die Pandemie gut überwunden worden sei, weshalb die Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang positiv in das kommende Vereinsjahr blicken könne. Ein besonderes Highlight wartet im Februar 2024 auf das Oberallgäu. Nach erneutem Sieg bei der Deutschen Musikanten-Skimeisterschaft 2023 des Skiteams Blaskapelle Bihlerdorf-Ofterschwang vor wenigen Wochen, wird der Verein dieses Skirennen in Ofterschwang ausrichten.



Am Donnerstag, 22. Juni, beginnen die Sommerkonzerte mit einer Blasmusikserenade mit der Musikkapelle Fischen und der gemeinsamen Jugendkapelle. Das erste Konzert des Jahres wird der Frühschoppen im Haus Ofterschwang am Sonntag, 16. April, um 10.30 Uhr sein.