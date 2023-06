„Blinder“ Feuerwehrmann sorgt für mega Spaß beim Oberallgäuer Feuerwehrnachwuchs

Pokale und Sachpreise gab es für die ersten drei Mannschaften zu gewinnen. Jeder Teilnehmer erhielt ein wertvolles Erinnerungsgeschenk in einem „Zämed duss“-Turnbeutel. Von links: Wiggensbach 1 mit Jakob Marcher, Florian Hauber, Killian Köllemann, Luis Martin, Durach 2 mit Johannes Kiechle, Jakob Wehrmeister, Linus Finkenzeller, Lorenz Lederle, Oberstdorf 1 mit Thade Eberle, Magdalena Ohmayer, Johanna Glaab, Maximilian Lang.

Kreis-Jugendfeuerwehrtag in Oberstdorf

Oberstdorf – Die Mannschaft Durach 2 gewann vor Wiggensbach 1 und Oberstdorf 1 den Kreis-Jugendfeuerwehrtag in Oberstdorf. 22 Mannschaften der Oberallgäuer Jugendfeuerwehren nahmen am Wettbewerb nach dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ teil. Dabei hatten sie insgesamt zwölf verschiedene Stationen mit Aufgaben aus der Feuerwehrgrundausbildung zu meistern. Kreativität, Können und Teamgeist führten dabei zum Erfolg.

„Ein super Tag bei tollem Wetter mit coolen Stationen und viel Spaß mit den anderen Feuerwehrkameraden aus dem Landkreis Oberallgäu“, lautet das Fazit der Jugendfeuerwehr Hegge zum Kreis-Jugendfeuerwehrtag. An zwölf verschiedenen Stationen im Ortskern von Oberstdorf zeigten die 88 Nachwuchsfeuerwehrler, was sie in der Feuerwehr bereits gelernt haben.

+ Als „blinder“ Feuerwehrmann musste man mit verbundenen Augen mit der Kübelspritze in einen Wassereimer treffen. Muskelkraft, Ausdauer, Zielgenauigkeit und Abstimmung untereinander sind dabei der Spielerfolg. © Pascal Marka / Jugendfeuerwehr Oberallgäu

Besonders viel Spaß hatten die Mädchen und Buben beim „Blinden Feuerwehrmann“: Mit verbundenen Augen war mit der Kübelspritze in einen Wassereimer zu spritzen. Zuvor musste aber über Hindernisse das Wasser zur Spritze geschafft und kräftig gepumpt werden. Und den Eimer hielt der Jugendwart fest, der am Ende noch patschnass war. Viele Stationen erforderten laufende Abstimmungen innerhalb der Mannschaft, um zum Spielerfolg zu kommen. Toll, was die Verantwortlichen für neue Stationen ausgedacht haben, meinte auch die Jugendfeuerwehr Altusried.

Teamgeist und Zusammenhalt

Oberstdorfs Erster Bürgermeister Klaus King hebt besonders den Teamgeist und den Zusammenhalt in der Feuerwehr hervor. Alle Oberstdorfer Freiwilligen Feuerwehren haben gemeinsam einen tollen Parcours zwischen Feuerwehrhaus und Oberstdorf Haus für den Wettbewerb aufgebaut. Überall im Ort waren Feuerwehrfahrzeuge zu sehen. Staunend blieben Passanten beim Feuerwehrjenga stehen und schauten interessiert zu. Hier galt es, aus Holzklötzchen einen möglichst hohen Turm zu bauen, ohne dass er umfällt. Das Baumaterial stammt dabei aus Feuerwehrfahrzeugen für die technische Hilfeleistung. Die Jugendlichen lernen im Wettbewerb das nötige Handwerkzeug für spätere Einsätze und Notfälle.

„Die Nachwuchswerbung ist daher ein wichtiger Bestandteil der Aufgabe der Jugendfeuerwehr Oberallgäu“, betont Kreis-Jugendfeuerwehrwart Florian Speigl. „Jedes Talent wird in den Feuerwehren gebraucht und wir haben viele verschiedene Tätigkeiten zu bieten.“