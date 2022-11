Bosch im Allgäu will Abwärme aus Kompressoren zum Heizen nutzen

Teilen

Das Infralogistik-Projekt am Standort Seifen ist in vollem Gange. In der neu entstehenden hohen Lagerhalle sollen künftig Materialbewegungen innerhalb des Werkes optimiert ablaufen. © Josef Gutsmiedl

Blaichach – Energiepreise, Lieferengpässe, Fachkräftemangel – es sind diese drei großen Themen, die Unternehmen momentan auf Trab halten. Die Firma Bosch in Blaichach und Immenstadt, begegnet diesen Herausforderungen gelassen und setzt auf das eigene Know-How.

Bis 2025 will Bosch im Oberallgäu seine CO2-Emissionen um 70 Prozent reduzieren und auf Erdgas verzichten. Eine neue ESP-Generation (ein elektronisches Fahrassistenzsystem, das Bremsen sicherer macht) wird in Seifen produziert und stellt die Stellung als weltweit größter Automobilzulieferer sicher, denn das ESP der Generation 10 lässt sich in E-Autos verbauen, die für eine Vollbremsung andere Bremskraftverstärker benötigen als Verbrenner.



73 Millionen Euro hat Bosch am Standort Blaichach/Immenstadt im Jahr 2021 investiert. Dies sei ein Bekenntnis zum Betriebsstandort Deutschland, betont der technische Werksleiter Jochen Kärcher. Ein Großteil des Geldes fließt in das Infralogistik-Projekt, das am Standort Seifen in vollem Gange ist. In der neu entstehenden hohen Lagerhalle sollen künftig Materialbewegungen innerhalb des Werkes optimiert ablaufen. Per Transportband werden die einzelnen Teile in die Fertigungshallen gelangen. Der ganze Vorgang läuft dann fast voll automatisch ab. „Der Baufortschritt läuft nach Terminplan“, berichtet Kärcher, „über den Winter findet der Innenausbau statt.“ Ein ambitionierter Zeitplan, aber man sei optimistisch, pflichtete die Kaufmännische Werkleiterin Anke Richmann bei.

Neues ESP Generation 10

Die Steigerung des Warenvolumens könne man nur durch Automatisierung und Digitalisierung schaffen und so Massenfertigung in Deutschland betreiben: „Wir glauben an das Thema Produktion in Deutschland“, so die beiden. Bosch ist der größte Arbeitgeber im Allgäu. Bei den zwei Zukunftstrends – E-Mobilität und automatisiertes Fahren – sei man gut aufgestellt. „Da haben wir in Blaichach und Immenstadt sicherlich Glück“, freut sich Jochen Kärcher. Hier werden nicht nur Frontvideokamerasysteme hergestellt, die für „selbstfahrende Autos“ essenziell sind, sondern auch elektronische Fahrassistenzsysteme (kurz ESP).



Die neue ESP 10 Produktionslinie biete durch die intuitive Anlagenbedienung, den ergonomischen Aufbau und kürzere Laufwege einige Vorteile. Die doppelt so schnelle Fertigung im Vergleich zur Generation 9 erfordere mehr automatisierte Abläufe: „Das ist körperlich für die Mitarbeiter gar nicht mehr machbar“, so Marc Zimmermann, Projektleiter der ESP Generation 10. Durch den neuen Aufbau der Linie spare man 60 Prozent der Fläche ein und könne fünf Produktvarianten, „von Kleinwagen bis zum SUV“ abdecken, so Zimmermann weiter.



Fachkräfte ins Allgäu locken

Mitarbeiter, deren Aufgabe durch das Logistikprojekt wegfalle, wolle man durch Qualifizierungsmaßnahmen in Beschäftigung halten, so die Kaufmännische Werkleiterin Anke Richmann.



Auf Qualifizierung setzt man bei Bosch im Oberallgäu auch, um dem Fachkräftemangel gegenzusteuern. „Wir haben rund 4 000 Mitarbeiter und 144 offene Stellen“, berichtet Richmann. Besonders gefragt seien Mitarbeiter in der Fertigung, Ingenieure und Softwareentwickler. Informatik werde immer wichtiger. „Wir versuchen kreativ zu werden und Menschen ins Allgäu zu locken.“

Lieferengpässe bei Halbleitern

Bei der „Nachwuchsbeschaffung“ wolle man mehr Richtung Hochschulmarketing gehen und beispielsweise Forschungsprojekte begleiten. Kooperationen mit Schulen sollen weiter forciert werden, auch eine Nachqualifizerung während der Ausbildung sei möglich. „Wir legen großen Wert Mädchen für technische Berufe zu begeistern“, so Richmann weiter, 30 Prozent weibliche Azubis habe man momentan. Bei einer Mitarbeiterbefragung letztes Jahr hätten 90 Prozent der Mitarbeitenden Bosch Blaichach/Immenstadt als „sehr guten Arbeitsplatz“ eingestuft.



Neben dem Fachkräftemangel beschäftigt Bosch im Oberallgäu die Steigerung der Energiekosten sowie weiterhin „das Thema Corona“, berichtet Richmann. Dieses spiegele sich einerseits bei den Krankmeldungen wider – man biete weiterhin kostenlos täglich Antigentests an, um Infektionsketten zu durchbrechen – andererseits in Lieferengpässen bei Halbleitern. Kurzfristig komme es so zu „Unterlieferungen“, Produktionsausfälle habe es aber nicht gegeben.



Wasserkraft, Sonnenenergie und Wärmerückgewinnung

Der Energiekrise begegnet Bosch mit einer Nachhaltigkeitsstrategie: Da ist einmal das Wasserkraftwerk an der Gunzesrieder Aach, aus dem aktuell rund 80 Prozent des Strombedarfs des Blaichacher Werkes kommen. Bezogen auf beide Werke (Seifen und Blaichach) sind es 20 Prozent des jährlichen Strombedarfs. „Wir kaufen grünen Strom zu“, sagt der technische Werksleiter Jochen Kärcher. Es habe eine große Diskussion in der Belegschaft über die Verantwortung gegenüber der nächsten Generation gegeben, so Kärcher, schon länger habe man überlegt, mittels Wärmerückgewinnung die Gebäude zu heizen. „Manche Dinge werden jetzt durch die Krise erst wirtschaftlich.“

Neben dem Ausbau der Solaranlagen auf den Dächern, will man die Wärme, die Maschinen und vor allem Kompressoren in den Oberallgäuer Werken abgeben, für sich nutzen. 95 Prozent des Wärmebedarfs der beiden Standorte könne man aus der Nutzung von Wärmerückgewinnung abdecken. Der Investitionsantrag sei gestellt, die Planungsphase abgeschlossen. 2025 soll das System einsatzfähig sein. „Zwei Heizkessel für ganz besonders kalte Tage“ würden laut Kärcher im Einsatz bleiben.



CO2-arm auch auf dem Weg zur Arbeit

Beim Thema Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag versuche man die Mitarbeiter „mitzunehmen“ und zu „sensibilisieren“, so Kärcher weiter. Schon jetzt gebe es viele Fahrgemeinschaften unter den „Bosch‘lern“, zudem Leasingangebote für E-Bikes und Ladestationen für E-Autos auf den Bosch-Parkplätzen. Eine Art „Bosch-Bus“ mit dem Mitarbeiter zu Schichtbeginn um 5 Uhr, 14 Uhr und 22 Uhr ins Werk und wieder nach Hause gelangen könnten, sei eine weitere Idee, so Anke Richmann, es gebe auch Gespräche mit dem Landratsamt und der Stadt Immenstadt sowie den Gewerben in der Nachbarschaft, aber noch keine konkreten Ergebnisse.