Bosch im Allgäu investiert in eine erfolgreiche Zukunft

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Auf rund 15 000 Quadratmetern Fläche „wächst“ seit wenigen Wochen das neue Logistikzentrum bei Bosch in Immenstadt-Seifen in die Höhe. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Bosch will ganz vorne bleiben. Rund 50 Millionen Euro investiert die Robert Bosch GmbH in eine absolute Neuheit in seinem Werk in Immenstadt.

Eines der modernsten Logistikzentren weltweit soll dazu beitragen, den Standort und das Unternehmen dauerhaft an der Spitze halten. Zulieferung und Auslieferung werden mit dem neuen internen Logistikzentrum auf dem Werksgelände in Immenstadt Seifen auf neue Beine gestellt.

Wo bislang per Transportwagen die in der Fertigung und Teilemontage laufend benötigten Teile durch lange Gänge und die weitläufigen Hallen karren, werden in Zukunft sämtliche Baugruppen und Einzelteile auf langen Transportgleisen an der Decke zu den Maschinen und Anlagen gebracht. Die punktgenaue Zulieferung aller benötigten Komponenten gibt zudem Platz frei, der bislang als Zwischenlager vor Ort benötigt wird. Dieser „Freiraum“ kann zukünftig für die eigentliche Produktion genutzt werden.

„Damit sind wir gerüstet für neue Anforderungen und steigende Stückzahlen“, bringt es die Kaufmännische Werkleiterin, Anke Richmann, auf den Punkt. Beides bedinge mehr Fläche und optimierte Abläufe. „Eine engere Verzahnung der Fertigungsprozesse.“ Unterm Strich sei das Projekt „ein großer Schritt bei der weiteren Automatisierung“, so Richmann weiter. Bosch werde weiter „ganz vorne mit dabei“ sein, ist sie optimistisch.

„Eine absolute Zukunftsinvestion! Eine einzigartige Anlage bei Bosch weltweit.“ Sie freue sich schon auf den nächsten Meilenstein mit dem Richtfest und dann auf die Fertigstellung Ende kommenden Jahres. Mit Qualifizierungsprogrammen werden die in der Zulieferung beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neue Aufgaben herangeführt.



Gelungenes Bauvorhaben

Auch Jochen Meissner, Logistik-Verantwortlicher für Bosch in Immenstadt, ist sicher: „Die neue Logistikstruktur macht das Werk noch wettbewerbsfähiger.“

Ein weiteres Plus: Der regelmäßige LKW-Stau mit „wilden Rangiermanövern“ vor und im Werk werde mit der neuen Struktur der Vergangenheit angehören. Eine separate Parkharfe für die LKW, die ebenfalls derzeit auf dem Parkplatzareal entsteht, wird für Ordnung sorgen. Hier gibt es auch Sanitäreinrichtungen für die Fahrer.



Über die Investition eines „innovativen Unternehmens“ im Oberallgäu freuen sich Landrätin Indra Baier-Müller und Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner gleichermaßen. Mit mehr als 4 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei Bosch im Allgäu einer der größten Arbeitgeber, so die Landrätin.

Und Immenstadts Bürgermeister ist froh, dass es bei dem großen Bauvorhaben gelungen sei, die Anwohner ins Boot zu holen und bei Detailfragen einzubeziehen. „Die Leute haben gesehen, was hier passiert“, so Nico Sentner erleichtert. Immerhin wird eine der beiden neuen Hallen rund 22 Meter hoch sein. Auf das Dach kommt eine Solaranlage, die Energie für das Werk erzeugen wird.