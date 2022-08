BRK-Präsidentin Angelika Schorer besucht Einrichtungen im Kreisverband

BRK-Präsidentin Angelika Schorer mit dem Vorstandsvorsitzendes des BRK Oberallgäu, Edgar Rölz. © Kevin Fraas

Allgäu – Vor wenigen Tagen stattete die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer, dem BRK Kreisverband Oberallgäu einen Besuch ab.

Dabei machte sie sich selbst ein Bild von der Arbeit der Rettungshundestaffel Oberallgäu und der Situation der Tafelläden des BRK Kempten sowie der Wärmestube mit Übernachtungsstelle. Angelika Schorer hatte bei ihrem Besuch fast ein Heimspiel. Sie selbst wurde in Kaufbeuren geboren und ist seit Oktober 2003 Abgeordnete im Bayerischen Landtag für die CSU im Stimmkreis Marktoberdorf.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des BRK Oberallgäu, Edgar Rölz, und Kreisgeschäftsführer Alexander Schwägerl standen ein Treffen mit Mark Hofmann, Gruppenführer der Rettungshundestaffel und Leiter der Bereitschaft Waltenhofen sowie Besuche in zwei wichtigen sozialen Einrichtungen des BRK in Kempten auf dem Programm.



Im Zentrallager der Kemptener BRK-Tafelläden stellte Tafel-Koordinator Markus Wille die Organisation der Tafel Kempten vor und schilderte die aktuellen großen Herausforderungen, denen sich diese aufgrund einer sehr starken Kundensteigerung in den letzten Monaten bei gleichzeitig weniger werdenden Lebensmittelspenden gegenübersieht.

Ein weiterer Anstieg der Kundenzahl sei durch die steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere in den Bereichen Energie und Lebensmittel sicher zu erwarten, so Markus Wille. Aktuell würden Strategien zur Bewältigung des Zustandes umgesetzt.



Magazin „Über den Tellerrand“

In der Wärmestube mit Übernachtungsstelle in der Kemptener Haubenschloßstraße erläuterte deren Leiterin Amelie Lang die Aufgaben und Funktionen der Einrichtung. Auch hier sei ein deutlich gestiegener Zulauf an bedürftigen Personen zu verzeichnen. Amelie Lang stellte auch das neueste große Projekt der Wärmestube vor, welches in Kürze starten wird: das Magazin „Über den Tellerrand“.

Darin teilen Frauen und Männer, die aufgrund extremer Lebenslagen auf die Leistungen der Wärmestube, Übernachtungsstelle und/oder der Kemptener Obdachlosenunterkünfte zurückgreifen müssen, ihre Lebensgeschichten und Erfahrungen, sowohl in Textform als auch mittels Fotos und Collagen.



Im Anschluss stellte sich Angelika Schorer im Rahmen der Serie „Inside BRK“ beim Radiosender „AllgäuHit“ den Fragen des Moderators. „Der Austausch mit der BRK-Präsidentin Angelika Schorer war wichtig und sehr konstruktiv“, sagte Edgar Rölz im Nachgang des Treffens. „Angelika Schorer ist in der Sache sehr kompetent.

Sie engagiert sich bereits seit zwei Jahrzehnten auf Kreis- und Bezirksebene des BRK und ist seit Dezember 2021 Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, dem größten Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes e.V.. Wir freuen uns, dass sie den Kontakt zur Basis sucht und die Interessen der Kreisverbände so ernst nimmt.“