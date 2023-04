Ein „Brückenschlag“ zwischen den Gebäuden der Kreisverwaltung soll Zeit und Geld sparen

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Effektiver mit dem Steg: Ein Verbindungssteg in luftiger Höhe zwischen Landratsamt (rechts) und dem von der Kreisverwaltung genutzten Sparkassengebäude (links) soll für kürzere Wege sorgen – und teure Arbeitszeit einsparen helfen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Das Landratsamt in Sonthofen platzt aus allen Nähten: Platznot gehört für die Oberallgäuer Kreisverwaltung quasi zum Tagesgeschäft. Abhilfe soll die Nutzung des Sparkassengebäudes auf der anderen Straßenseite schaffen, das nur einen Katzensprung entfernt ist. Der Weg ist nicht weit, aber „unkommod“ – ein Verbindungssteg soll Zeit und Geld sparen.

Überlegungen, ob ein Verbindungssteg zwischen dem Landratsamt und dem auf der anderen Straßenseite liegenden Sparkassenbau ein kostengünstiger Weg aus der Enge sein könnte, gab es schon länger. Die interne Prüfung der Kreisveraltung kam zu dem Schluss, dass diese Lösung „interessant und empfehlenswert“ ist, wie Landrätin Indra Baier-Müller jetzt im Kreisausschuss für Bauen meinte. Im kommenden Jahr könnte es losgehen mit dem „Brückenschlag“ über die Richard-Wagner-Straße, nachdem der Ausschuss mehrheitlich die Pläne befürwortete.

Zuletzt hatte es im Kreistag in der Haushaltsberatung allerdings Kritik an dem Projekt gegeben, das unterm Strich rund 575 000 Euro (einschließlich Planung) kosten wird. Der Landkreis hat das Haus bereits vor einigen Jahren erworben.



Wirtschaftliche Vorteile

Kreiskämmerer Reinhard Reitzner ging jetzt vor dem Bauausschuss ins Detail und erläuterte die wirtschaftlichen Vorteile, die sich die Kreisverwaltung von einer Einhausigkeit auf diesem Weg verspricht. Er, Reitzner, sei schon sehr lange im Haus und habe das Phänomen Raumnot und das der ständigen Erweiterungen hautnah miterlebt. Immer wurden dabei „Reserven eingeplant“, so Reitzner, doch regelmäßig sei es schnell wieder knapp geworden. Das werde sich wohl nicht ändern und zeichne sich bereits erneut ab.



Die „Außenstellenproblematik“ der Kreisverwaltung mit angemieteten externen Räumlichkeiten sei hinlänglich bekannt und für die Abläufe im Haus nicht förderlich. Im Laufe des Jahres sollen Arbeitsplätze für rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im zweiten Obergeschoss des Sparkassengebäudes eingerichtet werden.



Keine 50 Meter Luftlinie

In Luftlinie sind es keine 50 Meter, die das Landratsamt und „die Sparkasse“ von einander trennen. Der Weg sei allerdings in der Praxis doch deutlich länger, beschreibt Reitzner die Situation. Um die Richard-Wagner-Straße zu queren, müssen Fußgänger ein kurzes Wegstück bis zur Ampel gehen, um danach das Sparkassengebäude zur Hälfte zu umrunden und den ostseitig gelegenen Zugang zu erreichen. Der Haupteingang zur Geschäftsstelle der Sparkasse bleibt der Bank vorbehalten.



Ein höhengleicher Steg im zweiten Obergeschoß zwischen den beiden Gebäuden Oberallgäuer Platz 1 und Oberallgäuer Platz 2 soll nun Abhilfe schaffen und einen schnellen und sicheren Zugang für Mitarbeiter und Kunden der Kreisverwaltung gewährleisten.



Detaillierte Berechnungen

Die Frage der Wirtschaftlichkeit hat die Verwaltung ebenfalls untersucht. Reitzner beschreibt die zu erwartenden Zeitverlust mit 2 000 Stunden pro Jahr. Bei 130 Mitarbeitenden im Sparkassenhaus kommt er bei angenommen durchschnittlich 15 Dienstgängen pro Monat von jeweils sechs Minuten Dauer zwischen den Gebäuden auf fast 12 000 Minuten monatlich – fehlzeitenbereinigt mithin fast 2 000 Stunden (Arbeitszeit) pro Jahr.

Darüber hinaus kommen weitere Dienstgänge der Mitarbeitenden im Landratsamt dazu, die der Kämmerer mit 1 500 Stunden „verlorene Arbeitszeit“ ansetzt (zu rund 41 Euro / Stunde). Alles in allem, so die Rechnung, sei der Gegenwert der so entstehenden „Verluste“ mit rund 145 000 Euro pro Jahr anzusetzen.



Vorteile für die Kunden

Eine räumliche Zusammenführung der Behörde sei schließlich auch im Sinne der Kundenfreundlichkeit zu sehen. Die offensichtlichen Vorteile für den Bürger seien „das Wichtigste“ bei der Sache, so Reitzner. Vergleichbare Verbindungen von Nachbargebäuden gebe es in Biberach oder am Krankenhaus Immenstadt. Laut Bayerischem Baugesetz sollen Behörden barrierefreie Zugänge ermöglichen.



Die „optimale Einrichtung“ der Kreisverwaltung im Sparkassengebäude sei unerlässlich, unterstrich Kreisrat Otto Steiger (Freie Wähler) in der Diskussion. „Ohne Verbindung geht es nicht.“ Anders sieht es allerdings Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß (Liste Junges Oberallgäu), der meinte, ob das Geld nicht besser in den Ausbau der Digitalisierung gesteckt werden sollte. Er jedenfalls werde nicht für den Stegbau stimmen. Die Landrätin konterte, dass diese Verknüpfung wohl „gewagt“ sei. Die Digitalisierung werde sowieso vorangetrieben.



Klare Entscheidung

Kreisrat Alois Ried (CSU) schloss die Debatte mit dem Hinweis, dass das Thema gegebenenfalls erneut auf der Tagesordnung auftauche und die Verbindung über kurz oder lang ohnehin kommen werde. Billiger werde es allemal nicht, plädierte er für den baldigen Bau des Stegs. Der Ausschuss ermächtigte (gegen eine Stimme) die Kreisverwaltung, die erforderlichen Schritte einzuleiten. Die Mittel sollen im Haushalt für das Jahr 2024 bereitgestellt werden.