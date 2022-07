Mögliche Lösungen für die neue Ortsmitte von Blaichach

Städteplanerin Monika Beltinger (rechts) erläuterte ihren Vorschlag. © Petra Tibken

Blaichach – Es ist mehr als nur eine Baulücke in Blaichach. Es ist ein Filetstück mitten im Herzen des Ortes, das nun behutsam und nachhaltig einer neuen Bestimmung zugeführt werden soll.

So will es Rathauschef Christof Endreß und ein aus allen Fraktionen gebildeter Arbeitskreis Ortsentwicklung. Mitte Juli war es nun so weit: Gleich vier mögliche Varianten aus einer städtebauliche Grundlagenstudie wurden der Bürgerschaft in einer Informationsveranstaltung in den Messehallen von C+C Oberallgäu präsentiert.



Städteplanerin Monika Beltinger, Geschäftsführerin vom Planungsbüro LARS consult aus Memmingen, und Architekt Klaus Maucher von Maucher & Höß Architekten BDA aus Kempten stellten die vier Varianten vor.

Wohnblocks und ein Supermarkt

Das Gesamtkonzept sieht einen Verbrauchermarkt mit 1000 qm Fläche und 55-60 oberirdischen Stellplätzen, eine mehrgeschossige Wohnbebauung auf dem Dach des Marktes mit Tiefgarage, ein Rathaus (600 bis 800 qm) und einen Platz für den Wochenmarkt (wie gehabt 500 bis 600 qm) vor. Seit 2015 wird in Klausurtagungen, mit der Einholung von Machbarkeitsstudien und mit möglichen Projektanten um die beste Lösung gerungen.



Im Wesentlichen unterscheiden sich die Varianten in der Lage des geplanten Rathauses und der Anordnung der Parkplätze des Verbrauchermarktes. Das Rathaus kann entweder im Norden, in Höhe des Bahnhofes, entstehen oder im Süden, in Höhe des ehemaligen und inzwischen abgerissenen Sparkassengebäudes.

Die Parkplätze für den geplanten Verbrauchermarkt sind mal westlich (entlang der Hauptstraße), mal im Süd-Osten (entlang der Bahnlinie und in Richtung Burgberger Straße) angelegt. Bei einer nicht repräsentativen Abstimmung favorisierte eine Mehrheit den Rathausbau im Süden. Allerdings sind dafür noch weitere Grundstücksverhandlungen notwendig.



„Wenn man alle Wünsche unterbringen will, muss man mit dem Platz haushalten“, meinte Städteplanerin Monika Beltinger in ihrem Vortrag. Bereits im Oktober 2021 wurde die Meinung der Bürgerschaft in einer Bürgerinformationsveranstaltung eingeholt.

Neues Rathaus geplant

Grundsätzlich freuen sich die Bürger, wenn es endlich wieder einen Verbrauchermarkt im Ort und einen gescheiten Platz für den Wochenmarkt geben soll. Auch ein neues Rathaus wurde bereits damals im Grundsatz akzeptiert, platzt das jetzige Rathaus doch längst aus allen Nähten und ist nicht barrierefrei.



Nach der Vorstellung der Varianten konnten rund 50 Anwesenden ihre Fragen, Wünsche und Anregungen an zwei Informationsinseln loswerden. Dort hingen Pläne aus und die Architekten samt den Mitgliedern des Arbeitskreises standen Rede und Antwort.



Gastro und Kultur vermisst

Es wurden energetische Anregungen gegeben und Gastronomie und Kultureinrichtungen auf den Plänen vermisst. Die Lage des notwendigen Spielplatzes für die Wohnbebauung konnte schnell geklärt werden: Auf den begrünten Dachflächen des Verbrauchermarktes.



Der Gemeinderat plant eine Entscheidung in seiner nächsten Sitzung, Donnerstag, 28. Juli, ab 19 Uhr und will dann auch das weitere Vorgehen beschließen. Danach muss Baurecht geschaffen und ein Projektant gefunden werden.