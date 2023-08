Bürgerinitiative sieht Landschaftsbild bedroht

„Zündeln“ am Alpsee?

Immenstadt – Vor neuen Herausforderungen sieht sich Bürgerinitiative zum Erhalt der Alpseelandschaft. Die Themen seien allerdings keineswegs Neuland: Wieder machen sich die Mitglieder Sorgen um die attraktive Landschaft am Großen Alpsee bei Immenstadt. Konkret: Um den Neubau des Algerhofes und die Vorgänge rund um das Buddhismus-Zentrum.

„Uns gibt es noch“, betont Eva Kliebhan. In den vergangenen Jahren habe man verfolgt, was sich „tut“ am Großen Alpsee und festgestellt: Wieder ist die attraktive Landschaft bedroht. Die BI müsse aktiv werden, so die einhellige Stimmung in der Gruppierung. Beim Buddhismus-Zentrum schaue die Stadt offenbar einfach weg. So sei die Zahl der Besucher beim Sommertreffen längst aus dem Ruder gelaufen und entspräche nicht den vereinbaren Dimensionen. „Da wird nichts kontrolliert, was vertraglich vereinbart wurde“, sagt Dr. Rolf Grebenstein von der BI. Im Gelände würden Aufschüttungen vorgenommen, die so nicht abgesprochen oder gar genehmigt seien.

Zudem, so die weitere Kritik, sei die bei der Eingemeindung vor 50 Jahren vereinbarte „Trennung“ von Stadt und Ortsteil bedroht. Die Grünzone werde da und dort „angeknabbert“. Das könne die Interessengemeinschaft nicht hinnehmen; es gehe um das Orts- und Landschaftsbild.



Wiederaufbau des Algerhofes

Dieser Aspekt gelte auch für den Wiederaufbau des Algerhofes an der Bundesstraße 308 nahe des Großen Alpsees. Der verheerende Brand im vergangenen November zerstörte das Wohnhaus komplett, die Stallungen wurden ebenfalls weitgehend ein Raub der Flammen. Der Stallbau ist bereits im Gang. Das neue Stallgebäude und weitere landwirtschaftlichen Betriebseinrichtungen benötigen allerdings mehr Platz als das frühere Gebäude. Nicht etwa, weil mehr Vieh gehalten werden soll als bisher, sondern um die Tierhaltung zu verbessern, sprich: mehr Platz pro Tier zu schaffen.



Das neue Wohnhaus soll jenseits der B 308 am sogenannten Teufelssee entstehen, und auch mehrere Ferienwohnungen umfassen. Die Verbindung ist mit einer eigenen Zuwegung und einem Tunnelbau unter der Bundesstraße geplant. Das Gebiet am westlichen Ende des Alpsees befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet mit angrenzenden Biotopbereichen. Die BI möchte dieses Gebiet in seiner bisherigen Form erhalten.



Offener Brief an die Landrätin

Ihre Kritik hat die Bürgerinitiative auch in einem offenen Brief an Landrätin Indra Baier-Müller zum Ausdruck gebracht. „Hier, zwischen großem Alpsee und Teufelssee, befindet sich ein seit langem ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet. Außerdem bestehen unmittelbar angrenzend höchstwertige Biotopbereiche, die durch die geplanten Baumaßnahmen gefährdet sind. Ist es vertretbar, für die privaten Interessen eines Einzelnen die Regeln des Natur- und Landschaftsschutzes hintanzustellen?“, heißt es da. Und weiter: „Wir wissen um die Privilegierung landwirtschaftlicher Bauvorhaben im Außenbereich, wollen aber die Genehmigung für ein Gebäude im Landschaftsschutzgebiet nicht billigen, denn es würde den Charakter des Gebietes verändern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.“

Ein Mitglied der BI bringt die Einschätzung der Bürgerinitiative auf den Punkt: „Am Alpsee wird an allen Ecken und Enden gezündelt.“