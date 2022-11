Deutschen Post „verlässt“ Sonthofen

Bürgerversammlung in Sonthofen: So geht es weiter mit Post, Kasernen und Bauprojekten

Von: Josef Gutsmiedl

Die Großbaustelle des SWW-Wohnbauprojektes „Goethe+“ kommt gut voran. Schon im kommenden Jahr beginnt der zweite Bauabschnitt. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Bei der Bürgerversammlung in Sonthofen informierte Bürgermeister Christian Wilhelm über anstehende und laufende Projekte der Stadt.

Nach drei Jahren gab es in Sonthofen wieder eine „normale“ Bürgerversammlung. Waren damals die laufenden und geplanten Großprojekte in der Stadt beherrschendes Thema, konnte Bürgermeister Christian Wilhelm in seinem Bericht über die Stadtentwicklung einige „Baustellen“ als weitgehend abgeschlossen bezeichnen. Die Diskussionsrunde mit konkreten Fragen aus der Bürgerschaft konzentrierte sich auf den lokalen Fahrzeugverkehr. Das „heiße Eisen“ Postzustellstützpunkt im Gewerbegebiet Illerried stand entgegen aller Erwartung nicht im Mittelpunkt, nachdem die Stadt zuletzt signalisiert hatte, sich mit der Verkehrssituation in Rieden bald und intensiv zu befassen, um Verbesserungen zu erreichen.

Eine lange Liste von laufenden Bauprojekten in der Stadt hatte Bürgermeister Christian Wilhelm in seinem Bericht „abzuarbeiten“. Schlaglichtartig betrachtete er das Goethe-Quartier, wo der erste Bauabschnitt zügig vorankommt. Hier entstehen in drei Bauabschnitten bis 2025 insgesamt rund 160 neue Wohnungen und eine Tiefgarage mit mehr als 220 Stellplätzen (wir berichteten). Wohnungen und Gewerbeflächen entstehen derzeit auch an der Flurstraße in einem Gemeinschaftsprojekt von SWW und Allgäuer Kraftwerke (AKW). Mit der Fertigstellung wird im Herbst kommenden Jahres gerechnet. Mit dem Neubau des Gasthofes Hirsch in der Innenstadt ist ein Hotelbau mit knapp 100 Betten und Wellnessbereich verbunden.

AlpenStadtMuseum ist „betriebsbereit“

Mit der Eröffnung des neuen Mobilitätszentrum am Bahnhof vor wenigen Wochen erreichte eines der Großprojekte der Stadt einen wichtigen Meilenstein. „Eine gelungene städtebauliche Entwicklung“ sieht Bürgermeister Wilhelm. Auf den freien Bauflächen nördlich anschließend sind neben einem Parkhaus zwei Gewerbeflächen vorgesehen. Auch das Gelände der Post wird zum Baugebiet. Hier will ein Investor ebenfalls ein Wohnbauprojekt verwirklichen. Auch das neue AlpenStadtMuseum ist weitgehend „betriebsbereit“ und wird Ende Januar offiziell eröffnet. Unterm Strich seien in den letzten Jahren eine halbe Milliarde Euro aus öffentlicher Hand nach Sonthofen geflossen, betonte Wilhelm.



Eine „sehr erfreuliche Nachricht“ hatte Wilhelm zur langersehnten Erneuerung der Bahnhöfe in Sonthofen, Oberstdorf und Immenstadt: Die Bahn AG stelle die Mittel für eine barrierefreie Umgestaltung bereit. Im Jahr 2026 soll es losgehen.

Deutschen Post „verlässt“ Sonthofen

Weniger erfreulich sei dagegen der Rückzug der Deutschen Post aus der Stadt, so der Bürgermeister weiter. Alle Bemühungen seien vergebens gewesen; der Rückzug aus dem Filialgeschäft „nicht aufhaltbar“. Das Tagesgeschäft mit Postdienstleistungen werde an Partner im Einzelhandel vergeben. Und dort gestalte sich die Situation oftmals als „schwierig“.



Noch in der Anlaufphase befindet sich das Projekt des Postzustellstützpunktes im Gewerbegebiet Illerried. Sämtliche relevanten Untersuchungen sehen das umstrittene Vorhaben als „unbedenklich“. Die Anwohner teilen diese Einschätzung allerdings nicht. Die Verkehrsmisere werde weiter verschärft, die ehemalige Mülldeponie im Untergrund des Geländes nur „zugedeckelt“. Die Stadt will bald schon eine weitere Informationsveranstaltung für die unmittelbaren Anwohner anbieten und für Rieden eine dauerhafte Entlastung erreichen.



Wie geht es mit den Kasernen weiter?

Zukunftsmusik ist auch der Plan auf dem Gelände des ehemaligen C+C-Marktes, an der Mittagstraße einen neuen Supermarkt zu platzieren. Auch hier regt sich Widerstand.



Auf „baldige Ergebnisse“ hofft der Bürgermeister beim Masterplan Innenstadt und bei der Innenentwicklung in Altstädten. Noch nicht auf der Zielgeraden ist die Konversion der Bundeswehrflächen. Die Liegenschaften in der Stadt gehören noch dem Bund. Die Räumung durch die Bundeswehr, der Umzug in die bis Ende 2023 fertiggestellte Generaloberst-Beck-Kaserne, die „Burg“, könnte Ende 2024 beginnen und werde wohl ein Jahr dauern, so Bürgermeister Wilhelm. Unter der Voraussetzung, dass die Bundeswehr keine weitere Verwendung der Flächen geltend mache.

Sonthofen will Energie sparen

Baustellen an allen Ecken und Enden der Stadt. Auch bei der Straßensanierung legt sich Sont­hofen ins Zeug: Heuer bei mehreren Deckensanierungen sowie beim Vollausbau in Imberg und beim Starzlachweg – rund 2 Millionen Euro. Weitere 2 Millionen sind für das kommende Jahr veranschlagt. Geld wird auch gebraucht für Schul- und Kindergartenerweiterungen. „Rund 300 weitere Plätze in Kinderhorten brauchen wir bis zum Jahr 2026“, stellte Bürgermeister Wilhelm fest. Auch mit dem Jugendhaus müsse man sich befassen.

Was das Energiesparpotenzial der Stadt betrifft, habe Sonthofen „viel getan und keineswegs geschlafen“, so Wilhelm. Jetzt gehe es quasi um Nuancen. Beim Wärme - und Stromverbrauch städtischer Liegenschaften wurde eine deutliche Reduzierung erreicht. Und beim Strombedarf sei die Stadt – dank guter Kooperation mit dem AKW – bei 100 Prozent erneuerbare Energieträger angelangt.

Sonthofen hat 30 Millionen Euro Schulden

Während der Schuldenstand der Stadt seit zehn Jahren kontinuierlich auf rund 30 Millionen Euro reduziert werden konnte, zeigt sich die Situation für das laufende Jahr „nicht mehr so gut“, meinte Wilhelm.

„In Sonthofen werden immense Summen bewegt“, so der Bürgermeister weiter mit Blick auf anstehende Projekte auf der „Großbaustelle Sont­hofen“. Allein für die Ertüchtigung des Gymnasiums für den G8/G9-Modus seien 15 bis 20 Millionen veranschlagt.



In der abschließenden Aussprache und Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürger ging es um „kleinere Wünsche“. Etwa, ob man nicht im Ortsteil Unterdorf in Imberg eine Tempobegrenzung auf 30 km/h einrichten könnte für den Straßenabschnitt ohne Gehweg, ohne Beleuchtung. Nur ein „Nebenkriegsschauplatz“ war das Postverteilzentrum in Rieden. Auf Nachfrage erläuterte der Bürgermeister, dass geeignete Flächen für Gewerbeansiedlung schlechterdings nicht zur Verfügung stehen. „Wir brauchen eine Lösung für das Zustellzentrum. Das Problem ist: Wir haben die Flächen nicht!“ Und deshalb gebe es nur „beschränkte Möglichkeiten“.