Bund Naturschutz hält nichts von „Aufrüstung“ im Rappenalptal

Vorrang für die letzten wilden Bäche!

Von Josef Gutsmiedl schließen

Oberstdorf - Die Bemühungen, die erneuerbaren Energien voranzubringen, haben auch frühere Pläne für ein Wasserkraftwerk am Oberlauf der Stillach bei Oberstdorf „wiederbelebt“. Der Bund Naturschutz in Bayern hält von diesen Überlegungen wenig und verweist auf die ökologische Bedeutung der Iller-Quellbäche im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen.

Neue Hoffnung, die alten Kraftwerkspläne, die vor rund zehn Jahren schon einmal eine „Abfuhr“ erfahren hatten, weckt die jüngste EU-Notverordnung, die ein „überragendes öffentliches Interesse“ beim Ausbau der erneuerbaren Energie einräumt und so Genehmigungsverfahren erleichtern will. Gerade die damit veränderte Sichtweise bei der Abwägung von Belangen – vor allem des Naturschutzes – sieht man beim Bund Naturschutz und der örtlichen Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu sehr kritisch. „Gerade in einem so stark - ja mehrfach - geschützten Gebiet, muss die Abwägung dem Naturschutz mehr Gewicht beimessen!“, unterstreicht der Regionalbeauftragte für Schwaben, Thomas Frey. Entsprechend der EU-Verordnung sind die Mitgliedsstaaten nun gehalten, „Go-to-Areas“ festzulegen, die als Vorranggebiete für erneuerbare Energien eingestuft werden.

„Der Naturschutz hat auch ein überragendes öffentliches Interesse“, betont Regionalreferent Thomas Frey weiter angesichts der neuen Rahmenbedingungen. Erst recht in einem „so stark geschützten Gebiet“ wie den Allgäuer Hochalpen.



Ähnliche Fälle in der Vergangenheit

In der Vergangenheit hatte der Bund Naturschutz einige ähnliche Kraftwerksprojekte im Oberallgäu auf dem Klageweg gestoppt, etwa ein Wasserkraftwerk im Hintersteiner Tal. Schon 2009 lagen Pläne für ein Wasserkraftwerk im Stillachtal auf dem Tisch. Damals verweigerte der Genehmigungsbehörde das naturschutzrechtliche Einvernehmen, da das Vorhaben der Naturschutzverordnung „Allgäuer Hochalpen“ zuwiderlaufe. Die Investorengruppe legte die Pläne auf Eis..



+ Wasserkraft am Limit: Das Potenzial sei längst ausgeschöpft, findet der Bund Naturschutz und kritisiert alle Überlegungen für Kraftwerksneubauten. © Udo Schmitz / Bund Naturschutz

„Wer jetzt noch Wasserkraftprojekte im Alpenraum verfolgt, setzt aufs falsche Pferd“, unterstreicht die Oberallgäuer Kreisrätin und Geschäftsstellenleiterin der BN-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu, Christina Mader. „Das Potenzial der Wasserkraft ist hier längst ausgeschöpft; man kann nur noch optimieren. Das große Potenzial liegt in der Solar- und Windenergie. Diesen Schatz gilt es zu heben!“ Gerade die Marktgemeinde Oberstdorf habe beim Energiesparpotenzial noch Nachholbedarf. „Darüber sollte man reden – nicht über den Ausbau der Wasserkraft!“



„Berge und Bäche müssen wild bleiben“

Und Michael Finger von der BN-Ortsgruppe und Gemeinderat in Oberstdorf ergänzt: „Der Ort und die Region leben vom Tourismus. Die Leute kommen wegen der technikfreien Landschaft und nicht wegen langer Wasserleitungen durch diese Landschaft.“ Zwei Drittel der Bäche sei ohnehin nicht viel mehr als Rinnsale. „Berge und Bäche müssen wild bleiben!“, appelliert Finger. Die Natur dürfe nicht Steuersparmodellen geopfert werden.

Thomas Frey sieht die Projektträger der neu aufgerollten Kraftwerkpläne unter Druck: Die Verordnung mit ihren neuen Möglichkeiten läuft nur 18 Monate und endet somit Mitte 2024. Allerdings schätzt er die Erfolgsaussichten denkbar gering ein: „Ein FFH-Schutzgebiet wird sicher nicht zu einer Go-to-Area erklärt...“



Schutz der Artenvielfalt

Ergänzend zu den juristischen und praktischen Aspekten hatte zuvor der Gewässerökologe des BN, Stefan Ossyssek, die Bedeutung der Iller-Quellbäche für die Artenvielfalt der Region dargestellt. „In den Quellbächen ist noch ein Arteninventar zu finden, das einem nahezu unbeeinflussten Bergbach entspricht.“ Hier kämen extrem seltene Insektenlarven vor, die gerade in Zeiten des Klimawandels naturnahe Bachläufe als Refugien brauchten. „Wasserkraftwerke mit ihren kilometerlangen Ausleitungen würden dieses natürliche System massiv schädigen – ein Verlust von Lebensraum und natürlicher Gewässerdynamik wäre die Folge.“