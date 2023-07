Burgberg: 13-Jähriger stürzt neun Meter im Hochseilgarten herab

Gestern ereignete sich ein Unfall in Burgberg, bei dem ein 13-jähriger Junge in einem Hochseilgarten aus einer Höhe von neun Metern stürzte. (Symbolbild) © Panthermedia/tigre28

Burgberg – Neun Meter stürzte ein 13-Jähriger gestern in einem Hochseilgarten herab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen, der mit seiner Schulklasse unterwegs war, in eine Klinik.

In einem Hochseilgarten in Burgberg bekamen die Schüler einer Schulklasse, nach Angaben der Polizei, zunächst die Einweisung in das Material. Anschließend durften sie sich eigenständig in den Hochseilgarten begeben. Dann nahm das Unheil seinen Lauf: Der 13-Jährige hängte auf einer Plattform beide Karabiner aus, war damit ungesichert und in neun Meter Höhe.

Der Junge stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.