Café auf drei Rädern: Frank Höcker „eröffnet“ Coffee-Bike in Sonthofen

Ab sofort gibt es in Sonthofen ein neues rollendes Café. Frank Höcker startet mit seinem Coffee-Bike, einer mobilen Kaffeebar auf drei Rädern, in die Selbstständigkeit. © privat

Sonthofen – Nur drei Quadratmetern Grundfläche: In Sonthofen gibt es Kaffee vom Coffee-Bike.

Es war zuerst eine Idee, dann der Wunsch nach einer Veränderung und jetzt lebt er seinen Traum mitten in Deutschland. Frank Höcker ist seit kurzem Geschäftsführer seines eigenen Cafés und will von jetzt an die Menschen in Sonthofen mit verschiedensten Kaffeespezialitäten glücklich machen.

Das Besondere an seinem Kaffeebusiness: Mit nur drei Quadratmetern Grundfläche ist Franks Café tatsächlich ziemlich klein und zusätzlich sogar noch mobil, denn Frank besitzt ein Coffee-Bike.

Eine rollende Kaffeebar

Die rollende Kaffeebar sitzt auf einem großen Lastenfahrrad und kann ganz bequem an jedem beliebigen Ort betrieben werden. „Die autarke Betriebsweise der mobilen Kaffeebar bietet mir die Möglichkeit, an verschiedenen Orten flexibel mit dem Coffee-Bike im Einsatz zu sein.“

Neben der Flexibilität will Frank mit hoher Produktqualität und Nachhaltigkeit bei seinen Kunden punkten. Deshalb verwendet er ausschließlich Bohnen der Coffee-Bike Hausmarke Caferino sowie Milch aus regionaler Landwirtschaft für seine Kaffeespezialitäten und verkauft diese in bis zu 100% biologisch abbaubaren Bechern.

KFZ-Sachverständiger wird Café-Besitzer

„Die Kunden legen heutzutage viel Wert auf ausgewählte Produkte. Wenn sie Fragen zu den Bohnen, der Milch oder den Süßwaren haben, dann beantworte ich sie gerne.“

Dem Schritt in die Selbstständigkeit begegnet der KFZ-Sachverständige Frank Höcker mit großer Vorfreude. Jetzt bietet er Kaffeecaterings auf verschiedenen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagen oder Firmenfeiern an, um die Gäste mit leckeren Kaffeespezialitäten zu verwöhnen.

Coffee-Bike im Urlaub entdeckt

Er freut sich auf eine aufregende Zeit und viele nette Begegnungen mit seinen Kunden. „Als ich das Coffee-Bike in meinem letzten Urlaub zum ersten Mal gesehen habe, war ich sofort begeistert. Mit Spaß am Baristahandwerk möchte ich meine Kunden mit leckeren Kaffeespezialitäten glücklich machen“, freut sich Höcker.