Neue Migrationspolitik: Mehr Freiheiten und neue Chancen

Von: Lajos Fischer

Ein- und Auswanderung gehören in der Geschichte der Menschen zur Normalität und waren immer mit der Hoffnung auf neue Chancen verbunden. © Lajos Fischer

Allgäu – Das neue Chancenaufenthaltsrecht ist der erste richtige Schritt auf dem Weg zu einer besseren Migrationspolitik. Menschen im Oberallgäu werden davon auch profitieren.

Wie hoch der Wert der Freiheit in unserem Leben ist, merken wir erst, wenn sie verloren geht. In den letzten Pandemie-Jahren haben davon alle eine kleine Kostprobe bekommen, wenn auch vor­übergehend und homöopathisch dosiert.

In Deutschland leben rund eine Viertelmillion und im Oberallgäu 222 Menschen, für die die Einschränkung ihrer Freiheitsrechte existentiell ist: Sie sind vor Jahren nach Deutschland geflüchtet, in der Hoffnung auf ein freies und glücklicheres Leben. Viele von ihnen mussten in ihrem Herkunftsland und/oder auf der Flucht Traumatisches erleben.



Unvermeidbare „Kettenduldungen“

Es kam aber anders: Ihre Asylanträge wurden abgelehnt, sie müssten ausreisen, können und wollen aber nicht, weil die politische Situation in ihrem Herkunftsland für sie eine Bedrohung darstellt oder sie dort einfach nicht mehr willkommen sind. Anderen fehlen die Reisedokumente. Die Gründe für das Bleiben sind vielschichtig. Die Betroffenen werden in der Bundesrepublik für eine begrenzte Zeit „geduldet“, sie leben in ständiger Angst, dass ihre „Duldung“ nicht verlängert wird, was aber sehr selten passiert. Sogenannte „Kettenduldungen“ sind die Folge.



Politik der Abschreckung verfehlt ihr Ziel

Die bisherigen Regierungen haben im Umgang mit geduldeten Ausländern auf das Mittel der Abschreckung gesetzt, in der Hoffnung, dass sie selber aufgeben und dass die Berichte über ihre missliche Lage andere Menschen davor abschrecken, nach Deutschland kommen zu wollen. Der Weg in staatlich finanzierte Integrations- und Sprachkurse war ihnen versperrt, für selber finanzierte fehlt ihnen das Geld. Viele wurden mit Arbeitsverbot belegt, andere fanden keine Arbeit, weil ihr ungeklärter Aufenthaltsstatus für die Arbeitgeber ein zu hohes Risiko bedeutete.

Man reduzierte ihre Zuwendungen, einige wurden gerichtlich verurteilt, weil sie sich nach Auffassung der Behörden nicht genug um den Erwerb eines Reisepasses und hiermit um die Ermöglichung ihrer Abschiebung bemühten. Der Umzug in eine eigene Wohnung blieb ihnen verwehrt, auch wenn diese von helfenden Ehrenamtlichen kostenfrei zur Verfügung gestellt worden wäre. Etliche müssen mit der Auflage leben, ihren Landkreis oder ihre Stadt ohne Genehmigung nicht verlassen zu dürfen. Gleichzeitig wurden Programme entwickelt, die ihnen bei einer freiwilligen Ausreise den Neustart im Herkunftsland ermöglichen. All das nutzte wenig; die Zahl derer, die nicht geblieben sind, ist weiterhin sehr übersichtlich.



Viele offene Fragen

Was von dieser Politik bleibt, sind viele Fragen: Ist die massive und dauerhafte Einschränkung der Freiheitsrechte von in der Bundesrepublik lebenden Menschen mit den Werten des Grundgesetzes vereinbar? Warum gibt es deswegen nicht mehr Proteste aus der Mitte der Gesellschaft?

Es existiert ein berechtigter öffentlicher Diskurs in der Politik und in den Medien darüber, welche psychischen, gesundheitlichen und sozialen Folgen die Freiheitseinschränkungen während der Pandemie verursachten. Warum spricht man nicht darüber, welche Schäden die dauerhafte Perspektivlosigkeit bei geduldeten Ausländern verursacht? Wie kann man es erklären, dass die Politik in den Zeiten des akuten Arbeitskräftemangels Menschen, von denen man weiß, dass sie de facto bleiben werden, den Zugang zum Arbeitsmarkt verweigert?



Neustart notwendig

Die Ampelregierung hat erkannt, dass in der deutschen Migrationspolitik ein grundlegender Neustart erforderlich ist. Als erster Schritt wurde Anfang des Jahres das neue Chancenaufenthaltsrecht eingeführt. Die Einzelheiten dieser Neuregelung werden auf Seite 8 vorgestellt. Für weitere Schritte veröffentlichte die Bundesregierung bereits konkrete Entwürfe.



Integraler Teil der Gesellschaft

Viele der Geduldeten gehören trotz widriger Umstände bereits jetzt zum integralen Teil unserer Gesellschaft. Wie ein guter Bekannter, der seit fast zehn Jahren im Allgäu lebt: Statt den ganzen Tag frustriert in der Gemeinschaftsunterkunft zu sitzen, engagiert er sich ehrenamtlich. Er hat eine alte Dame, die ihn anfangs als ehrenamtliche Helferin unterstützte, bis zu ihrem Tod gepflegt. In die Einliegerwohnung von ihrem Haus zu ziehen wurde ihm dennoch untersagt.

Außerdem hilft er in Einrichtungen der Altenpflege und hat bei den Bewohnern und Mitarbeitern großen Respekt erworben. Dabei hat er ohne richtigen Unterricht Deutsch gelernt. Er setzt große Hoffnungen in die neue gesetzliche Regelung, die ihm eine Altenpfleger-Ausbildung und den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen könnte. Richtig glauben kann er es noch nicht. Von seiner freigesetzten Energie dürfte unsere Gesellschaft nur profitieren.

