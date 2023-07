Chiara Aichele freut sich auf das diesjährige Jubiläumsrennen am Jochpass

Von: Lajos Fischer

„Motorradfahrsucht“: So bezeichnet Chiara Aichele ihre Leidenschaft für alte Motorräder. Mit ihrer Norton 16h wird sie beim diesjährigen Jochpass Oldtimer Memorial zu sehen sein. © Julian Reichl

Bad Hindelang/München – Die 27-jährige Chiara Aichele gehört zu den wenigen Frauen, die an dem diesjährigen Jubiläumsrennen am Jochpass mit einem historischen Motorrad teilnehmen werden.

In diesem Herbst wird das Jochpass-Rennen 100 Jahre alt. Die schnellste Zeit fuhr 1923 eine Frau: Ada Otto. Auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung sind manche Fahrerinnen dabei. Eine von ihnen ist die 27-jährige Motorradfahrerin Chiara Aichele.

Die gebürtige Stuttgarterin lebt seit vier Jahren in München und ist in der Marketing- und Veranstaltungsagentur Solitude GmbH vor allem für die digitale Präsentation zuständig. „Unser Ziel ist es, Traditionen aufrechtzuerhalten. Ich mag alles, was alt und schön ist. Deshalb will ich auch unbedingt am Jubiläumsrennen am Jochpass teilnehmen“, erklärt die gelernte Modedesignerin.

Bereits als Kind auf Oldtimer-Events

Chiara Aichele hat ihren Vater bereits als Kind auf Oldtimer-Events begleitet. „Als ich 15 war, sagte ich ihm, dass ich keinen Bock mehr habe, ihn anzufeuern. Ich will selbst fahren“, erinnert sie sich an die Anfänge. „Mit Ach und Krach“ habe sie erreicht, dass für sie eine Honda CB 400 Four angeschafft worden sei. Mit 18 durfte sie endlich am Solitude-Revival in Stuttgart an den Start gehen. „Seitdem fahre ich jedes Wochenende, mit verschiedenen, aber immer historischen Motorrädern“ erzählt sie.



Eine extreme Herausforderung ist es für sie, das Motorrad anzukriegen. „Ich bin viel zu leicht, um den Kick selbst zu betätigen. Es ist cool, wenn es trotzdem gelingt. Es hat sich etabliert: Wenn ich die Maschine ankriege, darf ich sie auch fahren“, so die 27-Jährige.

Leidenschaft für alte Motorräder

Sie behauptet, in ihrem Leben noch nie ein modernes Auto oder Motorrad gefahren zu haben. Mit einer Ausnahme, bei der Führerscheinprüfung: Die Fahrstunden habe sie mit einer alten Suzuki aus den 80er Jahren absolviert. „Diese verlor aber einen Tag vor der Prüfung die Zulassung. Die Motorradprüfung musste ich mit einer modernen Maschine machen, es war komplett anders, aber ich habe es geschafft“, erzählt sie stolz. Auch beim Autofahren hält sie sich an ihren Grundsatz: Im Alltag benutzt sie einen alten Panda 86.



Beim Kauf von alten Motorrädern finde sie es faszinierend, auch die Historie des Fahrzeugs mitzukaufen und diese weiterführen zu können. Beim Jochpass Oldtimer Memorial wird sie eine Norton 16h, Baujahr 1944, eine ehemalige Militärmaschine mit 500ccm und 15PS, fahren. „Der Sound des Motors ist abartig schön“, schwärmt sie. Die Norton habe ein Freund gekauft, repariert und dann zu ihr gesagt: „Ich bin viel zu groß dafür. Wenn du sie ankicken kannst, darfst du sie haben.“



Junge Frauen für den Motorsport begeistern

Bei den Events und Schauläufen sei sie meistens die einzige Frau. „Mir persönlich fällt es nicht mehr auf, weil ich es seit zehn Jahren so kenne. Ich fühle mich super wohl. Aber ich werde immer wieder darauf angesprochen“, berichtet sie. Sie wolle Frauen motivieren, in die Szene zu kommen und mitzumachen. „Ich möchte ihnen zeigen, dass alles möglich ist. Ich würde gerne ein paar junge, motivierte Frauen um mich haben.“ Ihrer Meinung nach seien viele Mädchen eingeschüchtert und würden sich nicht trauen.



Oft als einzige Frau in der Szene wird Chiara Aichele von den Männern akzeptiert und willkommen geheißen. Auf dem Bild spricht sie mit Georg Vordermayer nach einem Rennen. © Julian Reichl

„Meine Anwesenheit bei den Veranstaltungen ist für manche Männer am Anfang ein bisschen suspekt. Sie fragen sich, was eine junge Frau hier will“, erzählt Chiara Aichele. Das lege sich aber schnell. „Am Anfang musste ich mir die Akzeptanz und den Respekt verdienen. Mittlerweile kennen mich die Leute und ich bin in der Szene willkommen.“

„Mir ist bewusst geworden, wie schnell es gehen kann“

Von ihrer „Berufung“ sei der Großteil der Familie nicht begeistert: „Zu groß ist die Angst, dass etwas passiert.“ Nur ihr Vater unterstütze sie mittlerweile 100-prozentig. Chiara Aichele hatte vor zwei Jahren einen „üblen Unfall“. Das Autodrome de Linas-Montlhéry in Frankreich ist eine Rennstrecke aus den 1920-er Jahren. In einer Kurve müsse man 150 km/h fahren, damit das Motorrad optimal liege. Mittendrin ist das Kugellager gerissen und sie fiel mit voller Wucht herunter. „Ich bin aufgestanden und habe versucht, das Motorrad aufzuheben. Aber ich hatte viel zu viele Brüche.“

In den nächsten beiden Tagen habe sie sich in einem Rollstuhl zur Rennstrecke schieben lassen. „Mir ist bewusst geworden, wie schnell es gehen kann. Trotzdem saß ich sechs Monate später wieder auf der Maschine. Motorradfahren ist für mich eine Sucht: Ich kann es einfach nicht lassen.“



„Bergrennen sind etwas Besonderes“

Chiara Aichele kam letztes Jahr spontan als Besucherin zum Jochpass-Rennen. Sie habe in Max Hartmanns Auto mitfahren dürfen. „Die Strecke ist wunderschön!“, schwärmt sie. „Mir war an dem Tag klar, dass ich im nächsten Jahr mitfahre!“ Bergrennen seien etwas Besonderes: „Die Maschine verändert sich unterwegs. Von der Höhe hängt es ab, wieviel Power sie abrufen kann. Bergrennen machen mir am meisten Spaß“, betont sie.



Die Nachricht, dass das Jochpass Oldtimer Memorial nicht mehr veranstaltet werden soll, findet sie „furchtbar“: „Alte Traditionen, die Menschen wie mir sehr viel geben, darf man nicht kaputt machen. Wenn ich die alten Motoren sehe, höre und rieche, blühe ich auf.“