Corona-Ticker-Archiv 2022

Teilen

Ein gebrauchter orangefarbener Mund-Nasen-Schutz liegt auf dem Gehweg. © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

In unserem Corona-Ticker Archiv 2022 finden Sie die Meldungen zur Lage rund um die Corona-Pandemie im Oberallgäu und Kempten von Januar bis Februar 2022.

Die Meldungen für 2022 finden Sie in unserem aktuellen Corona News Ticker

++Freitag, 25. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1836,1 Kempten 1718,9 Bayern 1717,3 Deutschland (Aufgrund technischer Probleme konnten gestern die Daten aus Rheinland-Pfalz nicht vollständig an das RKI übermittelt werden.) 1259,5

++Mittwoch, 23. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1765,7 Kempten 1894,4 Bayern 1763,3 Deutschland 1278,9

++Mittwoch, 23. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 28 4 Immenstadt 18 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 6 0 Mindelheim 10 1 Ottobeuren 4 0 Insgesamt 66 9

++Dienstag, 22. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1837,4 Kempten 2009,0 Bayern 1761,9 Deutschland 1306,8

++Montag, 21. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1887,9 Kempten 2035,1 Bayern 1789,2 Deutschland 1346,8

++Montag, 21. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 22 3 Immenstadt 21 2 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 7 0 Mindelheim 11 2 Ottobeuren 6 0 Insgesamt 67 7

++Mittwoch, 16. Februar: Ministerrat beschließt Lockerungen der Corona-Maßnahmen++

„Die Entwicklung der vergangenen Tage deutet darauf hin, dass die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht und möglicherweise bereits überschritten hat. Die Infektionszahlen sind stabil und mittlerweile auch rückläufig. Gleichzeitig ist die Situation im Gesundheitswesen weiter beherrschbar und es droht keine Überlastung. Insgesamt gibt es Anlass zu Zuversicht“, heißt es aus dem Bayerischen Kabinett.

Folgende Lockerungen gelten ab morgen: Bayern: Corona-Regeln werden gelockert

++Mittwoch, 16. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1910,3 Kempten 2010,4 Bayern 1764,8 Deutschland 1401,0

++Mittwoch, 16. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 20 3 Immenstadt 21 4 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 7 0 Mindelheim 10 1 Ottobeuren 6 0 Insgesamt 65 8

An den Vortagen gab es in den sechs Kliniken des Klinikverbundes zwei in Zusammenhang mit COVID-19 verstorbene Patienten. Beide verstarben am Klinikum Kempten.

++Dienstag, 15. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 25 3 Immenstadt 19 4 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 5 0 Mindelheim 10 2 Ottobeuren 5 0 Insgesamt 65 9

An den Vortagen gab es in den sechs Kliniken des Klinikverbundes einen in Zusammenhang mit COVID-19 verstorbenen Patienten. Der Patient verstarb in der Klinik Immenstadt.

++Montag, 14. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1737,6 Kempten 1901,7 Bayern 1772,0 Deutschland 1459,8

++Montag, 14. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 20 3 Immenstadt 18 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 6 0 Mindelheim 12 1 Ottobeuren 4 0 Insgesamt 60 8

Der Klinikverbund Allgäu meldet einen Todesfall vom Vortag. Ein Covid-Patient verstarb an der Klinik Oberstdorf.

++Freitag, 11. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1422,2 Kempten 1650,7 Bayern 1811,4 Deutschland 1472,2

++Freitag, 11. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 17 4 Immenstadt 12 3 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 6 0 Mindelheim 9 2 Ottobeuren 4 0 Insgesamt 48 9

Der Klinikverbund Allgäu meldet zwei Todesfälle vom Vortag. Ein Covid-Patient verstarb am Klinikum Kempten, ein weiterer in Immenstadt.

++Donnerstag, 10. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1459,9 Kempten 1642,0 Bayern 1817,5 Deutschland 1465,4

++Donnerstag, 10. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 22 4 Immenstadt 15 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 6 0 Mindelheim 7 2 Ottobeuren 4 0 Insgesamt 54 10

Zahl der verstorbenen Covid-Patienten vom Vortag 1

++Mittwoch, 9. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1521,4 Kempten 1721,8 Bayern 1840,4 Deutschland 1450,8

++Mittwoch, 9. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 22 4 Immenstadt 14 3 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 7 0 Mindelheim 3 0 Ottobeuren 4 1 Insgesamt 49 8

Zahl der verstorbenen Covid-Patienten vom Vortag 0

++Dienstag, 8. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1589,2 Kempten 1826,2 Bayern 1819,1 Deutschland 1441,0

++Dienstag, 8. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 20 4 Immenstadt 14 2 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 7 0 Mindelheim 3 0 Ottobeuren 4 1 Insgesamt 48 7

++Montag, 7. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1580,9 Kempten 1824,8 Bayern 1786,0 Deutschland 1426,0

++Montag, 7. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 15 5 Immenstadt 11 2 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 7 0 Mindelheim 4 0 Ottobeuren 3 1 Insgesamt 40 8

++Freitag, 4. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1529,0 Kempten 1746,4 Bayern 1695,6 Deutschland 1349,5

++Donnerstag, 3. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1387,6 Kempten 1591,2 Bayern 1550,0 Deutschland 1283,2

++Donnerstag, 3. Februar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 16 3 Immenstadt 7 2 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 6 0 Mindelheim 2 0 Ottobeuren 7 0 Insgesamt 38 5

mit insgesamt 38 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen des Klinikverbund Allgäu ist die Bettenbelegung im Vergleich zu letzter Woche mit 29 Covid-19-Patienten deutlich angestiegen.

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Mittwoch, 2. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1223,2 Kempten 1453,4 Bayern 1451,4 Deutschland 1227,5

++Dienstag, 1. Februar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 1205,3 Kempten 1433,1 Bayern 1421,7 Deutschland 1206,2

++Donnerstag, 27. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 9 1 Immenstadt 8 2 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 9 0 Mindelheim 1 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 29 2

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Donnerstag, 27. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 898,9 Kempten 1.157,5 Bayern 1.159,0 Deutschland 1017,4

++Donnerstag, 27. Januar: 7-Tage-Inzidenzen nach Altersgruppen (LGL)++

Altersgruppe in Jahren Inzidenz 0-5 Jahre 1.309 6-11 jahre 2.343 12-15 Jahre 1.698 16-19 Jahre 1.710 20-34 Jahre 1.359 35-59 Jahre 982 60-79 Jahre 291 80+ Jahre 212

Mit einer Inzidenz von 2.343 liegt die Altersgruppe der sechs bis elf-Jährigen weit über allen anderen Altersgruppen.

++Donnerstag, 27. Januar: Impf-Aktionen in Oberstdorf++

Ab 2. Februar, findet wieder jeden Mittwoch von 15 bis 20 Uhr eine Impfaktion im Verwaltungsgebäude Bahnhofplatz 3 in Oberstdorf statt.

Die Aktion ist ein dezentrales Impfangebot des Landkreises Oberallgäu und wird durchgeführt von den Johannitern. Das Angebot kann ohne Termin wahrgenommen werden und richtet sich an alle Impfwilligen über 12 Jahre, die eine Erstimpfung erhalten wollen, oder eine Zweit- oder Auffrischungsimpfung benötigen. Voraussetzung ist, dass die Mindestwartezeit zwischen Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung bereits abgelaufen ist. Verwendet werden die mRNA-Impfstoffe Biontech und Moderna.

++Mittwoch, 26. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 941,1 Kempten 1.164,8 Bayern 1.068,0 Deutschland 940,6

++Mittwoch, 26. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 6 1 Immenstadt 7 2 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 8 0 Mindelheim 1 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 24 3

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Dienstag, 25. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 829,8 Kempten 989,3 Bayern 984,1 Deutschland 894,3

++Dienstag, 25. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 7 1 Immenstadt 5 1 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 7 0 Mindelheim 0 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 20 2

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Montag, 24. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 795,2 Kempten 916,7 Bayern 922,2 Deutschland 840,3

++Montag, 24. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 9 1 Immenstadt 9 1 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 1 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 24 2

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Freitag, 21. Januar: Oberallgäuer Gesundheitsamt muss Kontaktaufnahmen priorisieren++

Derzeit werden dem Gesundheitsamt in Sonthofen täglich hunderte neue Corona-Fälle gemeldet. Die Kontaktaufnahme zu Betroffenen und Kontaktpersonen verzögert sich deshalb. Es sei derzeit unabdingbar, dass das Gesundheitsamt wie schon in der vierten Welle bei seiner Ermittlungsarbeit positiv Getestete und deren Kontakte in Haushalt sowie mit Bezug zu sensiblen Bereichen wie Kliniken, Pflege, Kindergärten und Schule priorisiert, so Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamtes. Um allen anderen Betroffenen dennoch eine Hilfestellung an die Hand zu geben, versendet die Behörde ab sofort E-Mails mit Hinweisen zum korrekten Verhalten. Allgemeine Informationen werden auf www.oberallgaeu.org zur Verfügung gestellt.

Das ist neu bei 2Gplus und den Quarantäne-Regeln

++Freitag, 21. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 644,9 Kempten 757,2 Bayern 755,0 Deutschland 706,3

++Freitag, 21. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 6 1 Immenstadt 4 3 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 3 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 18 4

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Donnerstag, 20. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 534,2 Kempten 665,8 Bayern 661,2 Deutschland 638,8

++Donnerstag, 20. Januar: 2G-Regel im bayerischen Einzelhandel gekippt++

Der Bayerische Verwaltungsgerichthof (BayVGH) hat die Zugangsbeschränkung vorläufig außer Vollzug gesetzt. Die Richter gaben einem entsprechenden Eilantrag eines oberbayerischen Beleuchtungsgeschäfts statt. Für den gesamten Einzelhandel gelten nun Zugangsregeln wie für Supermärkte, das heißt alle können unabhängig vom Impfstatus einkaufen.

++Donnerstag, 20. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 4 3 Immenstadt 3 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 5 0 Mindelheim 3 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 16 7

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Mittwoch, 19. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 442,1 Kempten 557,0 Bayern 607,1 Deutschland 584,4

++Mittwoch, 19. Klinikverbund Allgäu lockert ab morgen das Besuchsverbot++

Für die Kliniken in Kempten, Mindelheim, Ottobeuren, Immenstadt und Oberstdorf gelten ab Donnerstag 20. Januar folgende Besuchsregelungen:

Ein Besuch ist durch ein Familienmitglied oder eine feste Kontaktperson pro Patient und Tag möglich (1-1-1-Regelung)

Familienmitglied oder feste Kontaktperson möglich (1-1-1-Regelung) Der Zutritt für Besucher in den Kliniken ist weiterhin nur mit Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich ist. Dies gilt auch für geimpfte und genesene Besucher. Als Testnachweis gilt die Bescheinigung einer offiziellen Teststelle (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter 48 Stunden, keine Selbsttests!)

in den Kliniken ist weiterhin nur mit Vorlage eines möglich ist. Als Testnachweis gilt die Bescheinigung einer offiziellen Teststelle (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder PCR-Test nicht älter 48 Stunden, keine Selbsttests!) Kinder bis 6 Jahre, sowie schulpflichtige Kinder (bei Vorlage eines Schulbesuchsnachweises) sind von der Testpflicht befreit.

Der Zutritt und Aufenthalt für Besucher, Begleitpersonen und ambulante Patienten ist ausschließlich mit einer FFP2-Maske möglich, die durchgehend getragen werden muss. Kinder bis 6 Jahre sind von dieser Maskenpflicht ausgenommen. Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren müssen mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.

möglich, die durchgehend getragen werden muss. Kinder bis 6 Jahre sind von dieser Maskenpflicht ausgenommen. Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren müssen mindestens einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Betreten der Einrichtungen ist nur möglich, wenn der Selbstauskunftsbogen vollständig ausgefüllt wurde und kein Risikofaktor vorliegt.

vollständig ausgefüllt wurde und vorliegt. Besuchern steht keine Testmöglichkeit vor Ort an den Kliniken zur Verfügung.

Für die Geriatrie-Kliniken Sonthofen gelten ab 20. Januar gesonderte Besuchsregelungen, die auf der Homepage www.geriatrie-sonthofen.de im Detail dargelegt sind.

++Mittwoch, 19. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 3 3 Immenstadt 1 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 5 0 Mindelheim 1 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 11 7

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Dienstag, 18. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 475,3 Kempten 583,1 Bayern 576,3 Deutschland 553,2

++Dienstag, 18. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 2 2 Immenstadt 2 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 5 0 Mindelheim 6 0 Ottobeuren 1 0 Insgesamt 16 6

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Montag, 17. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 473,4 Kempten 587,5 Bayern 551,5 Deutschland 528,2

++Montag, 17. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 1 2 Immenstadt 3 4 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 7 0 Ottobeuren 0 0 Insgesamt 15 6

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

Das ist neu bei 2Gplus und den Quarantäne-Regeln

++Freitag, 14. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 432,5 Kempten 504,8 Bayern 473,1 Deutschland 470,6

++Freitag, 14. Januar: Testpflicht in der Kita: Sonthofens Sonderweg++

In Sonthofens städtischen Kitas werden Selbsttest zuhause nicht anerkannt. Eltern verfassten nun anonym einen empörten Brief an Bürgermeister Wilhelm. Die Stadt verteidigt ihre Strategie. Zum Artikel: Dreimal die Woche ins Testzentrum: Kita-Eltern protestieren in Sonthofen

++Freitag, 14. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 3 2 Immenstadt 3 3 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 5 1 Ottobeuren 0 0 Insgesamt 15 6

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Donnerstag, 13. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 376,8 Kempten 449,7 Bayern 420,2 Deutschland 427,7

++Donnerstag, 13. Januar: Aktuelle Quarantäneregeln++

Positiv getestete Personen müssen ab Symptombeginn, bzw. ab dem Tag des positiven Testergebnisses für zunächst zehn Tage in Quarantäne. Frühestens nach sieben Tagen besteht die Möglichkeit einer Freitestung mittels PCR oder Schnelltest. Spätestens nach zehn Tagen endet die Quarantäne.

Enge Kontaktpersonen, die mit einer positiv getesteten Person im gleichen Haushalt leben müssen sich ebenfalls ab Symptombeginn bzw. Testtag für zehn Tage in Quarantäne begeben. Auch hier ist eine Freitestung frühestens ab dem siebten Tag möglich. Tritt im Haushalt ein weiterer Corona-Fall aus, hat das keine Auswirkungen auf die Dauer der Quarantäne von Kontaktpersonen. Diese wird nicht pro neuem Fall verlängert.

Für enge Kontaktpersonen außerhalb des Haushalts gilt die zehntägige Quarantäne ab dem Datum des letzten Kontakts mit der infizierten Person. Auch hier ist eine Freitestung frühestens ab dem siebten Tag möglich.

Wer enge Kontaktperson einer mit Omikron infizierten Person ist, muss sich derzeit auch dann noch in Quarantäne begeben, wenn er geimpft oder genesen ist.

Enge Kontaktpersonen von SchülerInnen und Kindergartenkindern müssen sich ebenfalls ab dem Tag des positiven Tests (gilt für Haushaltsmitglieder) oder ab dem Tag des letzten Kontakts (für Nicht-Haushaltsmitglieder) in Quarantäne begeben. Frühestens ab dem fünften Tag kann die Quarantäne mittels PCR oder Schnelltest verkürzt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Kontakt im Haushalt oder in einer Einrichtung stattfand. Für LehrerInnen und ErzieherInnen, die Kontakt zu Infizierten Kindern und/oder Jugendlichen hatten, gibt es die Möglichkeit zur Freitestung nach fünf Tagen nicht – sie können sich frühestens nach sieben Tagen freitesten.

Ausnahmen für Geboosterte (geimpft-geimpft-geimpft/geimpft-geimpft-genesen/genesen-geimpft-geimpft) sind noch nicht in Kraft. Sobald der Bund die Rechtsgrundlage dafür geschaffen hat, muss diese Personengruppe nicht mehr in Quarantäne.

++Donnerstag, 13. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 4 2 Immenstadt 5 3 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 6 1 Ottobeuren 0 0 Insgesamt 19 6

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Mittwoch, 12. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 314,1 Kempten 387,3 Bayern 375,1 Deutschland 407,5

++Mittwoch, 12. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 5 2 Immenstadt 6 3 Sonthofen 0 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 4 2 Ottobeuren 2 0 Insgesamt 21 7

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Mittwoch, 12. Januar: Aktuelle Corona-Regeln für Bayern++

Die 15. Infektionsmaßnahmenverordnung wurde bis zum 15. Februar verlängert. Es gibt keine neuen Verschärfungen oder Lockerungen.

Neu: Doppelt Geimpfte, die anschließend von einer Covid-Infektion genesen sind, gelten als geboostert, dasselbe gilt für Genesene, die danach zwei Impfungen erhalten haben. Geboosterte haben Zugang zu 2Gplus-geregelten Bereichen ohne Test. In der Gastronomie gilt weiterhin 2G.

Ungeimpfte minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig getestet werden, haben weiterhin Zugang zu 2G-beschränkten Bereichen.

++Dienstag, 11. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 292,4 Kempten 362,6 Bayern 339,5 Deutschland 387,9

++Dienstag, 11. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 10 2 Immenstadt 8 3 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 5 0 Mindelheim 5 2 Ottobeuren 4 0 Insgesamt 31 7

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Montag, 10. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 314,1 Kempten 385,8 Bayern 321,8 Deutschland 375,7

++Montag, 10. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 7 3 Immenstadt 8 1 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 5 2 Ottobeuren 4 0 Insgesamt 29 6

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

Hinweis des RKI

„Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist, so dass die im RKI Dashboard ausgewiesenen Daten nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage in Deutschland ergeben könnten.“

++Freitag, 7. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 243,7 Kempten 291,6 Bayern 243,8 Deutschland 303,4

++Freitag, 7. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 6 4 Immenstadt 7 0 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 4 1 Ottobeuren 5 0 Insgesamt 27 5

Der Klinikverbund meldet keinen Todesfall vom Vortag.

++Mittwoch, 5. Januar: Aktuelle 7-Tage-Inzidenzen (RKI)++

Ort 7-Tage-Inzidenz/100.000 Einwohner Oberallgäu 259,7 Kempten 301,7 Bayern 213,3 Deutschland 258,6

++Mittwoch, 5. Januar: Aktuelle Zahlen aus dem Klinikverbund Allgäu++

Klinikum Covid-19-Patienten - Normalstation Covid-19-Patienten - Intensivstation Kempten 7 4 Immenstadt 8 2 Sonthofen 1 0 Oberstdorf 4 0 Mindelheim 5 1 Ottobeuren 5 1 Insgesamt 30 8